Juana Repetto festejó el cumpleaños de su hijo Belisario: las imágenes y el reencuentro con su ex

La fiesta de cumpleaños de Belisario, el hijo de Juana Repetto (Video: Instagram)

Un diario de sus sensaciones después de su separación vienen siendo las redes sociales para Juana Repetto. Desde allí cuenta cómo transita su separación de Sebastián Graviotto, mientras transita su maternidad de Toribio y Belisario. Este último cumplió 4 años y la actriz lo celebró con un festejo muy especial, al que asistió el padre de su hijo menor.

“Primero, siempre arranco con un desayuno temático”, contó la influencer, mientras mostraba cómo junto a su hijo mayor prepararon toda la mesa para sorprender al cumpleañero. Allí se lo vio colgando guirnaldas con los personajes de Disney y la sorpresa de Belisario, entre cupcakes con figuras de Pluto y Mickey, cookies personalizadas y muffins. “Mi favorito es budín de chocolate”, contó, con un bonete en la cabeza al lado de su hermano.

El sábado por la tarde se desarrolló la fiesta en la que estuvieron Reina Reech, la abuela del agasajado, y Bautista Lena, el hermano de Juana. Mientras que la expareja de la influencer estuvo acompañado por su padre y su hija, fruto de una relación anterior. “No saben la felicidad de mi bebo”, compartió ella sobre el momento.

Belisario, el hijo de Juana Repetto, en la mañana de su cumpleaños junto a su hermano (Instagram)

La celebración fue con temática de Hulk y toda la decoración, por supuesto, fue de color verde. Al niño se lo vio feliz, mientras soplaba las velitas sobre una torta del personaje de Marvel, y cuando le cantaban “salute, felicidades, hoy es un día especial”, recordada canción que popularizó Nicolás Repetto, el abuelo del nene, en el programa que tuvo en Telefe en los noventa. “Miren esa cara. Un pirulo más”, compartió Juana, enternecida.

Juana Repetto se reencontró con su ex, Sebastián Graviotto, en el cumpleaños de su hijo, Belisario

Sensibilizada por la fecha, Juana contó cómo su hijo mayor la sorprendió con una frase y recordó el nacimiento de su nene más chico: “‘Veo confianza en tus ojos’, me dijo de la nada. No entendí bien, pero supe que era una frase clave y fuerte. Lo quise dejar registrado. Apreté rec y le pregunté: ‘¿Qué viste?’. ‘Confianza’. ’¿En dónde?’. ‘En tus ojos’“.

“Sebi insistió en dejarlo con mamá e ir a la clínica, yo creía que aún faltaban horas, era el Día del Padre. ’Vamos al asado’, dije. Fuimos. Ahí empezó el baile, literalmente. Bailé con mi suegra y mis cuñadas al canto de ‘Afuera afuera, afuera Beli pa afuera’ y una media hora después estábamos dejando a Toro, de ahí a la clínica y a los 45 minutos conocí al bebé que me regaló el mejor momento de vida, el bebé más lindo de la historia, la experiencia más reveladora y alucinante de nuestras vidas”, rememoró.

“Gracias Belisario por elegirnos, gracias por haber sido el mejor equipo, gracias por llegar y hacerme vivir la emoción más grande que son vos y tu hermano, amándose, acompañándose, peleándose, amigándose, durmiendo juntos, iguales desde el día cero, siendo el mejor team ever. Felices 4, amor de mi vida, te amo con todo mi ser”, finalizó.

La fiesta de cumpleaños de Belisario, el hijo de Juana Repetto y Sebastián Graviotto, por sus 4 años

Esta es la primera vez que Juana y Sebastián se los ve juntos, todo un gesto luego de su ruptura sentimental que anunció en abril de este año. Desde entonces, ella viene hablando de su decisión de volver a vivir en la casa de Reina, mientras termina la obra de su casa, y sobre cómo enfrenta esta nueva etapa de su vida.

“Son muchos cambios, mudanzas, separación, estar viviendo ahora en la casa de mi vieja, los tres en una habitación. Entonces sí, el proceso es así, no va a ser lineal. Voy a tener siempre momentos así, pero sin embargo estoy yendo hacia allá”, se sinceró desde Instagram. “El proceso no va a ser lineal, tengo días que estoy más arriba, tengo días que estoy más abajo, me voy acercando a esa meta, estoy mucho más tranqui que antes de mudarme, nos vamos acostumbrando, nos vamos acomodando y vamos procesando”, contó.