El descargo de Melody Luz contra Alex Caniggia por la salud de su hija: “No me callo más”

La angustia de Melody Luz (Video: Instagram)

Hace algunos meses Alex Caniggiay Melody Luz tomaron la decisión de ponerle fin a su relación y concentrarse en la crianza de su hija Venezia. En un principio ambos tomaron la decisión de no dar declaraciones al respecto de las razones que los llevaron a tomar esta decisión, sin embargo, la situación comenzó a escalar poco a poco, la bailarina se cansó de la actitud de su expareja e hizo un descargo en sus redes.

La tensión entre Caniggia y Luz va más allá de las infidelidades que descubrió la bailarina mientras estaba embarazada, pero en las últimas horas llegó a un nuevo nivel luego de que Melody se mostrara angustiada por las acusaciones que recibió por parte de su ex. “Mucho cuiden a la familia. Poco ponerlo en práctica”, fue la frase que escribió en una historia con fondo negro y letras blancas, dando inició a su historia.

A esto le siguió una selfie en primer plano de ella, con lágrimas en los ojos, sin dar explicaciones de que fue lo que se lo provocaron. Esto sucedió mientras la pequeña llegaba a su casa para estar el fin de semana con ella: “Así, con esta angustia, tengo que recibir a mi hija”, escribió en el pie de la imagen. Luego tomó una página del libro de la novela entre Wanda Nara y Mauro Icardi y compartió el mensaje que le mando Caniggia a las 12:43 de la noche.

“No basto con que Venezia quede internada”, fue lo que le mando el Emperador. Y la respuesta de la influencer fue por medio de las redes, dejando en claro que lo que dice su expareja ante las cámaras no es lo que verdaderamente piensa. “Pero después soy la madraza del año frente a las cámaras. Para empezar, ABRIGALA cuando está CON VOS y si tiene fiebre MÍNIMO me avisas y no la medicas sin consultarle a nadie”, arranca la contestación de la modelo y no frenó allí.

Los mensajes de Melody en sus redes sociales

Y continuó: “Y lo publicó por acá porque el muy cagón AÚN no se quiere sentar en frente mío a hablar. Así que entérate por acá”. Luego sumó la frase que se convirtió en una especie de mantra en esta nueva etapa de su vida: “No me callo más. Y menos por mi hija”.

Tras todo este descargo subió un video de la llegada de su hija al departamento que alquiló semanas atrás. Allí se puede ver la felicidad de ambas por estar juntas nuevamente y para cerrar con el tema expuso: “Acá la mala madre volviendo de trabajar. Recuerden chicas si son mamás, trabajan y ENCIMA tienen novio, son malas, putas y todo lo peor”. Hasta el momento Alexander no reaccionó en sus redes a los dichos de su expareja, pero no tuvo la costumbre de hacerlo en estos meses de lucha.

Esta no es la primera vez que la exparticipante de El Hotel de los Famosos habla de su relación con el hijo del Pájaro Caniggia en estos términos. Melody estuvo invitada e nBondi Live, el canal de streaming de Ángel de Brito, para hablar de las infidelidades de El Emperador y la actual relación que mantienen luego de que le dedicara un filoso descargo en sus redes sociales.

"No me callo más", el mantra que adoptó Melody tras la separación (Foto: Instagram)

Cuando le preguntaron por qué en un principio había elegido el silencio, dijo:“Lo que pasó fue que ante cualquier cosa él siempre me decía ´no des notas, no des notas´ y yo le hacía caso. Cuando cortamos quedamos que en que todo bien, pero el chabón no se sabe comunicar, nunca lo supo hacer, lo estoy tratando en terapia y no mejora. Sucede esto que va a un campo agarrando a upa a mi hija, dándole la mano, en una cama, de la nada veo media cara en una cama de dos plazas con mi hija. Yo ni enterada“.

Luz, con enojo en la voz, no dudó en repetir que no va a hacer más silencio en lo que se refiere a su vida, lo que vivió junto a Caniggia y las decisiones a futuro: “Con qué necesidad, si él no quiere que salga a hablar, que no postee porque yo no me callo más, no me callo más y si mi hija en el día de mañana ve este video que sorprenda a no callarse la boca si le faltan el respeto y prefiero que vea esto y no el twitter de él“.

Lejos de dar por terminado su descargo, expuso que Alex no estaría tan al tanto de la vida de la pequeña como dice estar: “No va a las reuniones del colegio. Ser padre no es nada más subir fotos a redes sociales, padre es saber que vacunas le faltan, padre es llevarla a la vacuna, porque yo soy la que tiene la libreta. Yo soy la que la cuidé tres meses cuando él se fue a España y yo ya sabiendo que se hablaba con minas, ¿Y la culpa recae en mí? Que me ocupé de mi hija tres meses mientras él no estaba y era primeriza, teniendo la faja y viendo cómo él felicitaba a otra por hacerse una liposucción ¿Y encima la culpa recae en mí? ¿A quién le debo explicaciones?“.