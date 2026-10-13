El Salvador

San Salvador registró una racha de accidentes que dejó cinco motociclistas lesionados, un sector que concentra el 27% de los siniestros

Las cámaras de videovigilancia, difundidas por la Alcaldía de San Salvador Centro, registraron cómo el conductor fue proyectado varios metros y quedó inmóvil sobre la vía; las autoridades no han comunicado su condición médica

Un autobús impactó a un motociclista en el bulevar Constitución de San Salvador. (Foto cortesía Alcaldía de San Salvador)
Un autobús impactó a un motociclista en el bulevar Constitución de San Salvador. (Foto cortesía Alcaldía de San Salvador)
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La impactante secuencia registrada por las cámaras de videovigilancia mostró el instante en que un autobús impactó a un motociclista sobre el bulevar Constitución, en San Salvador. El hecho ocurrió durante una noche marcada por varios accidentes de tránsito en distintos puntos de El Salvador, con motociclistas entre las personas lesionadas.

Las imágenes fueron divulgadas por la Alcaldía de San Salvador Centro. En el video se observa al motociclista detenido en medio de la vía antes de que el autobús lo impactara. La imágenes muestran cómo el conductor fue lanzado varios metros por el aire y permanece completamente inmóvil tras caer al piso.

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Hasta el momento, las autoridades no han informado el estado de salud de la víctima y se desconoce el por qué el conductor de la motocicleta permanecía en ese punto de la calle. Tampoco se ha establecido si enfrentó una falla mecánica o si intentaba realizar una maniobra que no estaba permitida en la zona.

Un autobús impactó a un motociclista en el bulevar Constitución de San Salvador.

Tres lesionados tras un accidente en la autopista Comalapa

Otro accidente ocurrió en el kilómetro 11 de la autopista Comalapa, en el sentido hacia el Aeropuerto Internacional de El Salvador San Óscar Arnulfo Romero y Galdámez, en el sector de San Marcos.

Elementos de Cruz Verde Salvadoreña atendieron a tres personas que se desplazaban en dos motocicletas y resultaron lesionadas en el percance. Los socorristas las estabilizaron en el lugar y luego las trasladaron a un centro asistencial.

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Las causas del accidente no han sido detalladas. Las autoridades deberán determinar las circunstancias en las que se produjo el choque, aunque no se descartán factores como exceso de velocidad, distracción o incumplimiento de las normas de tránsito, que figuran entre las principales causas de accidentes.

Socorristas de la Cruz Verde Salvadoreña trasladaron a un centro médico a tres lesionados tras un choque en la autopista Comalapa.

Un motociclista resultó lesionado en la 29 calle poniente

En otro hecho, un motociclista colisionó con un vehículo sedán en la intersección de la 29 calle poniente y la 1 avenida norte, en San Salvador.

El conductor de la motocicleta sufrió un trauma en el miembro inferior izquierdo. Equipos de emergencia lo trasladaron a un centro médico para recibir atención.

No se informó de inmediato cómo ocurrió el impacto ni cuál de los conductores tenía la vía. El caso quedó bajo investigación de las autoridades correspondientes.

Un colisión entre una motocicleta y un sedán dejó a un conductor con un trauma en el miembro inferior izquierdo en la 29 calle poniente. (Foto cortesía Cruz Verde)
Un colisión entre una motocicleta y un sedán dejó a un conductor con un trauma en el miembro inferior izquierdo en la 29 calle poniente. (Foto cortesía Cruz Verde)

Dos percances en Los Chorros no dejaron heridos

La noche también dejó incidentes en la carretera Panamericana, en el tramo de Los Chorros. El Viceministerio de Transporte (VMT) informó sobre el volcamiento de un vehículo liviano de carga en el sector de Colón.

Minutos después, un autobús y un vehículo particular estuvieron involucrados en otro accidente en la misma zona. Según la información oficial, ninguno de esos dos hechos dejó personas lesionadas.

Los incidentes obligaron a los conductores a reducir la velocidad en una vía que suele concentrar un alto flujo vehicular, sobre todo durante la noche y la madrugada.

Las autoridades destacan que el respeto a las normativas de tránsito es clave para salvar vidas y garantizar la movilidad en El Salvador. (Foto cortesía VMT)
Las autoridades destacan que el respeto a las normativas de tránsito es clave para salvar vidas y garantizar la movilidad en El Salvador. (Foto cortesía VMT)

Los motociclistas concentran el 27% de los accidentes del año

La serie de accidentes ocurre mientras el Observatorio Nacional de Seguridad Vial (Onasevi) contabiliza 17,392 siniestros de tránsito en lo que va de 2026 en El Salvador.

De acuerdo con los registros del observatorio, el 27% de los accidentes involucra a motociclistas. La cifra refleja la exposición de este grupo de conductores en las carreteras y calles del país.

Las autoridades mantienen los llamados a respetar los límites de velocidad, utilizar casco de protección y evitar maniobras de riesgo. En los casos registrados durante la noche, las investigaciones deberán precisar las responsabilidades y las causas de cada percance.

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