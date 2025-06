Melody Luz se refirió a la nueva novia de Alex Caniggia: “La intuición nunca falla”

Melody Luz volvió a deslizar que Alex Caniggia le fue infiel (Video: Instagram)

Tras tres años de relación, Alex Caniggia y Melody Luz decidieron tomar caminos separados y solamente tener vínculo por su hija Venezia. Si bien en un principio no dieron muchos detalles acerca de esta ruptura, Luz se cansó de ser la víctima de todos los ataques y salió al cruce.

A las pocas semanas de separarse de Caniggia, la bailarina comenzó un nuevo vínculo amoroso con Santiago del Azar, a quien también conoció en El Hotel de los famosos. Esto generó que los rumores de infidelidad comenzaran, aunque ella los desterró rápidamente y dio a entender que fue Alexander el que tuvo otras relaciones paralelas.

Ahora que Caniggia confesó que se encuentra nuevamente en pareja con una joven a la que conoce desde hace cinco años, Melody usó sus redes sociales y demostró todo su enojo. “Nunca escupan para arriba ni bardeen cosas que después termina consumiendo”, escribió en una selfie de ella junto a un emoji de gato y un beso. “La familia es una y se cuida a tiempo”, fue la potente frase que agregó en la fotografía.

Lejos de dar el tema terminado aquí, decidió subir una serie de videos desde el auto hablando en profundidad del tema. “Hay días que tengo ganas de servir el banquete y hoy es uno de esos días”, comenzó diciendo la profesora de baile. “Recuerden que si van a tratar a alguien de cornuda en Twitter, asegúrense de no estar haciendo cornuda a su pareja. Después, si vas a bardear personas por cierto tipo de cuerpo, asegúrate de no terminar con una así, sino para que bardeas”, agregó sin filtro.

"La familia es una y se cuida a tiempo", el palito de Melody para Alex Caniggia

Esto es una clara referencia a los polémicos mensajes que suele dejar su expareja en sus redes sociales, pero no terminó allí, sino que su descargo continuó: “Hay ejemplos, hay vivencias que uno decide repetir o no y cuando te llenas la boca diciendo que no repetirías algo y lo terminas haciendo… Un acto dice más que mil palabras. Todas las palabras que vean en los medios o en los móviles no se crean nada, porque a mí se me sigue sin respetar“.

En el siguiente video fue un paso más allá y contó algunas de las conversaciones que le habría encontrado a Alexander: “Igual recuerden chicas, si ustedes ven conversaciones con otras minas, que están felicitando a una por hacerse una liposucción mientras vos seguís teniendo la faja postparto”. Sobre la culpa que le echan a ella por ser la responsable de terminar con el vínculo, dijo: “Si dice que se está hablando con una hace cinco años, cuando conmigo estuvo tres, recuerden que la mala, la puta, la abandonadora y la que no supo cuidar la familia, ¿quién fue?“.

“La intuición que tenemos nosotras nunca falla, nunca así que salí de ahí, podés ser feliz sin estar al lado de un infeliz que te miente en la cara, que se piensa que sos boluda. No somos ningunas boludas, ya lo sabemos, así que la persona que más cerca tengas no te falte el respeto ni te haga sentir que vales poco, que estás loca, que sos una tóxica”, reflexionó en el último corto que subió en sus redes sociales y cerró con un comentario irónico y un consejo para las mujeres que están siendo engañadas: “Ellos no están haciendo eso, te lo estás inventando vos en tu cabeza. La vida es una, así que salí de ahí, te lo digo yo”.

Este mensaje de Luz dejó en claro que el hijo del Pájaro Caniggia no tuvo buenas actitudes durante los tres años que duró la relación y se cansó de que la traten a ella como la culpable de todos los males.