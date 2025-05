Melody Luz habló de la salud de su hija Venezia luego de la internación: “Se la re bancó”

Melody Luz habló de la internación de su hija Venezia (Video: Instagram)

El día jueves para Alex Caniggia y Melody Luz fue uno plagado de estrés en medio de días tumultuosos por su reciente separación. Un llamado telefónico por parte del jardín al que asiste su hija Venezia dio inició a una tarde de preocupación luego de que la niña quedara en observación por un cuadro de broncoespasmo. Desde la habitación del hospital, con la pequeña al lado, la bailarina contó cómo vivió toda la situación.

Con el maquillaje corrido por las lágrimas, despeinada y con cansancio en la voz, comenzó: “Voy con filtro porque mi cara, mi pelo, no puedo más. Hoy Venezia estaba en el jardín y me llamaron porque le costaba respirar y que tenía fiebre, así que me súper asusté”. Al recibir este llamado puso en pausa todo lo que tenía planeado, tanto es así que la clase de danza que tenía que impartir ese día fue dada por otra persona.

A pesar de algunas rispideces por la separación, ambos estuvieron juntos en este momento delicado de la pequeña, que en julio cumplirá dos años. “Alex la buscó, llamamos al médico y acá estamos en la guardia. Nos dijeron que es broncoespasmo y bueno, ya le hicieron los estudios correspondientes y estamos esperando a ver como salen”, detalló la bailarina. Y agregó: “Está sin oxígeno, tiene la cánula, pero no tiene oxígeno”.

“Sé la re bancó mi cerdita, la verdad que es una genia”, dijo acerca del comportamiento de la pequeña. El hecho de estar en un sanatorio junto a su única hija la llevó a pensar en otras madres que tienen que pasar por estas situaciones y les envió un mensaje especial: “Nada más puedo pensar en las mamás, yo me siento agotada y estoy hace unas horas. No puedo imaginar las mamás que tienen que vivir en un hospital con sus bebés. Les mando un abrazo enorme, enorme, solo ustedes saben la fuerza que tienen”.

Minutos antes de subir el video en sus historias compartió una foto junto a su hija. En ella se puede ver a la niña en brazos de su mamá, con la vía de oxígeno colocada y pegada con cinta para que no se le mueva: “Mejorando. Es una guerrera la enana”, fue todo lo que escribió Luz.

Venezia estuvo en observación por un cuadro de broncoespasmos

Esta noticia fue dada a conocer en LAM (América), el programa conducido por Ángel de Brito, por Pepe Ochoa. “Está internada la hija de Alex Caniggia y Melody Luz. Me contó ella que está en revisión, está fuera de peligro, tiene un broncoespasmo fuerte, me dice que la van a dejar en observación”, señaló el panelista.

Por último, Ochoa contó cómo se sentía Luz ante esta situación: “Ella se preocupó mucho pero ahora está fuera de peligro. De acá le mandamos buena energía”. En esa línea, Ángel de Brito, el conductor del ciclo, agregó: “Ojalá salga pronto de esta situación”.

Por el momento, Alexander no posteó nada acerca del cuadro que está atravesando su única hija, sin embargo, durante el día estuvo contando el minuto a minuto del día con su hija. “Buen día, nosotros así”, escribió junto a una story en la que se veía a Venezia de espaldas mirando los dibujitos en la tele. Acto seguido, el mediático compartió una serie de fotos con la menor. “La grizzly bebi, alias la cerda. Ya sabe la Grizzly, es igual papá, de tal palo, tal astilla. No barats”.

Horas después, padre e hija fueron de compras. Así las cosas, Alex compartió una imagen de Venezia en un local, luciendo un buzo negro con la cara de minnie mouse: “Hablame de facha, ‘puf’, masiva la grizzly bebi. Mi mundo entero, la grizzly compañera de vida”.