Honduras: Lago de Yojoa y Tegucigalpa en alerta verde por lluvias e inundaciones

Quince comunidades del municipio de Alianza se encuentran bajo vigilancia preventiva ante el riesgo de crecidas e inundaciones.

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Las lluvias previstas para las próximas horas mantienen bajo vigilancia preventiva al Distrito Central, las zonas aledañas al Lago de Yojoa y varias comunidades del municipio de Alianza, en el departamento de Valle, donde la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (COPECO) declaró alerta verde por un período de 48 horas.

La medida responde a las condiciones de humedad y a la persistencia de las precipitaciones, que podrían incrementar los niveles de ríos y quebradas, provocar inundaciones en sectores vulnerables y favorecer deslizamientos en terrenos susceptibles a la saturación del suelo.

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El pronóstico meteorológico contempla lluvias y chubascos de intensidad débil a moderada en diferentes puntos del territorio nacional, por lo que las autoridades recomiendan mantener las medidas de prevención y prestar atención a los avisos oficiales.

En las inmediaciones del Lago de Yojoa, la atención se centra en las posibles consecuencias de las precipitaciones sobre las áreas próximas a los cuerpos de agua y las comunidades vulnerables.

La alerta se mantendrá durante 48 horas, según el boletín emitido por Copeco. La institución no detalló en ese comunicado daños confirmados asociados con esta medida preventiva.

En el Distrito Central, las lluvias representan un factor de riesgo para los sectores con problemas de drenaje, las áreas cercanas a quebradas y los terrenos donde la acumulación de agua puede afectar la estabilidad del suelo.

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Distrito Central y Valle

La disposición comprende tres áreas: el municipio del Distrito Central, en Francisco Morazán; las zonas cercanas al Lago de Yojoa; y el municipio de Alianza, en Valle.

En Alianza, la alerta incluye 15 comunidades que podrían enfrentar afectaciones relacionadas con las lluvias y el aumento del caudal de los cuerpos de agua.

La inclusión de esas localidades responde a la necesidad de mantener vigilancia sobre zonas expuestas a posibles inundaciones y otros incidentes vinculados con las precipitaciones.

Copeco declaró alerta verde por 48 horas en el Distrito Central, el Lago de Yojoa y el municipio de Alianza debido a las lluvias.

De acuerdo con el pronóstico citado por COPECO se esperan lluvias y chubascos débiles a moderados, de distribución dispersa, principalmente en las regiones oriental, central y sur del país. Para las demás regiones se prevén precipitaciones débiles y aisladas.

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Crecidas de ríos e inundaciones

Uno de los peligros asociados con las lluvias persistentes es el aumento repentino del caudal de ríos, quebradas y riachuelos. Estas corrientes pueden experimentar cambios en su nivel incluso cuando las precipitaciones no son intensas en el punto donde se encuentra una persona:

Las inundaciones también pueden presentarse en zonas urbanas cuando el agua supera la capacidad de drenaje de calles, cunetas, tragantes y alcantarillas. La acumulación de basura y sedimentos en esos sistemas puede dificultar el paso del agua y aumentar las posibilidades de anegamiento.

Otro riesgo señalado son los deslizamientos de tierra. Cuando las precipitaciones se prolongan, el suelo puede absorber grandes cantidades de agua y perder estabilidad, especialmente en laderas, taludes y terrenos con pendientes pronunciadas.

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Quince comunidades del municipio de Alianza se encuentran bajo vigilancia preventiva ante el riesgo de crecidas e inundaciones.

Las autoridades aconsejan evitar permanecer cerca de ríos y otras fuentes de agua durante las lluvias intensas. Si se observa un aumento del nivel del agua, la población debe alejarse de las márgenes y trasladarse a un lugar seguro.

Las personas que habitan en sectores propensos a inundaciones o deslizamientos deben prestar atención a señales como el aumento inusual del caudal de una quebrada, el ingreso de agua a las viviendas, la aparición de grietas en el terreno o el desprendimiento de tierra en una ladera.

La alerta verde tiene carácter preventivo y no significa que todas las comunidades incluidas sufrirán inundaciones o deslizamientos, sino que existe la posibilidad de afectaciones que requieren precaución.

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