Noelia Pompa contó sus problemas con el alcohol y cómo logró alejarse de esa adicción: “Mi versión más salvaje”

La tajante decisión que tomó Noelia Pompa para mejorar su salud

Después de brillar en la pista del Bailando, vivir por años en España y comenzar una relación de pareja que le cambió la vida, Noelia Pompa atraviesa uno de los mejores momentos de su vida. En ese marco, la artista sorprendió al contar la tajante decisión que tomó para priorizar su salud y alejarse de una adicción: el alcohol. Con cada día que pasa, ella celebra. Aunque, recuerda que es un tema que ya existió en su familia.

“Dejé el alcohol hace dos años. Hablando de eso. Me encanta. Quiero contarlo”, comenzó diciendo Pompa en diálogo con Bondi Live. Fue entonces cuando Pepe Ochoa le preguntó que bebida tomaba y si le gustaba mucho el vino.

Noelia se coronó como campeona del Bailando en 2011 y 2012

“Uy, toma un montón”, respondió sinceramente Noelia, y luego continuó relatando en qué circunstancias lo hacía: “Encima social, tipo: ‘Ay, no pasa nada’. Yo era un re loco”. Así las cosas, el panelista de LAM (América) le consultó si esta adicción había llegado a ser tan fuerte como para preocuparla. Sin filtro, la bailarina recordó cómo se inició el problema en su familia: “Sí, Porque ya era naturalizado. ¿Viste? No me van a creer, pero viene de un ancestro”.

“¿Un ancestro borracho. Perdón la pregunta?”, preguntó a fondo Ochoa. Sin embargo, Noelia bajó la temperatura del asunto y respondió: “¿Borracho? No. Problemas de alcohol. ¿Sabes por qué lo quiero respetar? Porque trajo mucho dolor. ¿Viste que antes se permitía todo mucho más? Mucho dolor escondido atrás de las adiciones”.

Para pasar en limpio, el periodista aclaró con qué tanta frecuencia tomaba Noelia: “Eso es tremendo. Entonces en algún momento te llamó la atención. No porque no lo podías controlar, pero dijiste es un tema”. Por su parte, la bailarina insistió en que nunca perdió el control a causa del alcohol, aunque confesó: “No, controlarlo sí. Empecé a meterme mucho creo que en la meditación, en conectarte con vos mismo, te hace sacarte eso que vos te ponías como velo. Sí, y para mí era un velo. Porque yo. Claro, Dale, vamos a salir, dale. Era como que me levantaba el ánimo y digo: ‘bueno, a ver qué tal la vida. Careta’. Claro, y re bien, nada que ver. O sea, pensé que no, que me iba a costar mucho. No me cuesta para nada. Y ahí me doy cuenta donde no era mío”.

En España, Noelia logró trabajo y una relación de pareja que le cambió la vida

El comienzo de esta situación coincidió con uno de los peores momentos en la vida de Noelia, la muerte de su padre. “La calle fue el intento de tapar ese dolor que no podía arrancar de mí, ese duelo por la pérdida de papá que nunca había logrado hacer y que dos décadas después sigue pesando, aunque con otra conciencia”. ¿Drogas? “Sí, claro”, reveló en una charla con Infobae.

“He probado, y creo que no está mal hacerlo”, sumó en referencia a diferentes drogas, a la vez que advirtió que no diría cuáles. Su “adicción”, prefiere decir, estuvo ligada al alcohol. “Vivíamos en pedo, de joda en joda. Fue mi versión más salvaje. ¡Pero ya llevo un añito sin tomar!”, adelantó con orgullo.

Así conectó con otra afición descubierta en pandemia respecto de ese sentimiento: Desde entonces, Noelia se avocó a la reconstrucción de su genealogía. “Estoy profundamente enganchada con conocer a mis ancestros y me enteré de que tuve una bisabuela alcohólica”, comenzó. “Mamá siempre me contaba que, esta señora (su abuela), iba tan borracha que, al salir con ella por la calle, la llevaba a la rastra. Como podía. Y esa anécdota luego se convirtió en un camino para entender que yo, la más zarpada de sus bisnietos, tal vez tenga la misión de cortar con esa toxicidad. Y seguramente esté sanándola a ella”.