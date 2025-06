Sebastián Wainraich sorprendió a Dalia Gutmann con una antigua platea de Atlanta: “Es de los dos”

Sebastián Wainraich sorprendió a su pareja al traer una platea de la cancha de Atlanta a su casa (Video: Instagram)

Sebastián Wainraich jamás oculta su debilidad por el Club Atlético Atlanta, equipo histórico de Villa Crespo al que sigue y homenajea en cada espacio posible. El reconocido conductor y humorista hizo de su pasión bohemia un rasgo de identidad personal: en entrevistas, programas de radio y publicaciones en redes sociales suele reafirmar su vínculo con los colores azul y amarillo. Fiel a su sentido del humor y su deseo de compartir cada excentricidad futbolera, el conductor decidió sorprender a su pareja, Dalia Gutmann, grabando en video su reacción al descubrir que una parte del estadio había llegado a su propio hogar.

“La conmovedora reacción de Dalia a la sorpresa de su vida”, escribió Wainraich en redes sociales, acompañando el post con un clip que muestra el paso a paso de la sorpresa. En el inicio se lo ve a él, sentado frente a la cámara, anticipando la jugada: “Sí, tengo parte de la platea vieja de Atlanta en casa y Dalia todavía no sabe nada. Ahora se va a enterar. Me imagino su emoción, su alegría”. Lejos de desilusionarse por la posibilidad de que no compartiera su entusiasmo, eligió grabar la escena, expectante ante lo que pudiera suceder.

Wainraich volvió a dejar en claro su pasión por Atlanta en las redes (Adrián Escandar)

El momento cúlmine llegó poco después. En el video se observa cómo el actor conduce a Dalia, tapándole los ojos con las manos, hasta la ubicación elegida para la famosa platea. “Uno, dos, tres, ¡la platea del León Kolbowski!”, proclama, mientras descubre un asiento pintado con los emblemáticos colores de Atlanta. Sin embargo, la reacción de Gutmann no fue la soñada por Sebastián. Entre risas y algo de desdén le contesta: “Está podrida, llevalo a la radio, ¡está podrida!”. El intercambio, lejos de detenerse allí, sumó tintes humorísticos y mostró la dinámica típica de la pareja: Dalia, firme en su postura, le propuso que retirara el objeto de la casa lo antes posible. “Ayudame a sacarlo. Te doy diez días para decidir cómo llevarlo”, retruca ella, marcando límites claros en la convivencia y dando pie a la negociación.

Wainraich, siempre dispuesto a defender su botín, intentó convencerla: “No, pará, la casa es de los dos. Entonces sacá el mandarinero”. Sin signos de llegar a un acuerdo pero decidido a no ceder, improvisó una demostración del potencial uso emocional de la platea: “Es un espacio para hacer catarsis. Cada vez que estás enojada, subís acá, y hacés de cuenta que tenés un juez de línea”, explicó antes de ponerse de pie e imitar a un hincha reclamando desde la tribuna: “¿Qué cobrás? ¿Qué cobrás?”. El sketch doméstico alcanzó su pico cuando ambos interpretaron el papel de fanáticos enardecidos, Dalia agregando insultos y gritos de “¡Es injusto!”, a lo que Sebastián le recordó entre risas que esa expresión no suele escucharse en una cancha real. “Nadie grita ‘es injusto’ en la cancha”, señaló él, mientras insistía en el uso catártico de la reliquia deportiva.

La dupla sacó a relucir su talento humorístico con una discusión por la platea viaje (Candela Teicheira)

El inusual regalo, el cruce de posturas y la puesta en escena doméstica hicieron eco fuera del hogar de la dupla. El video logró superar las 20 mil ‘me gusta’ en redes sociales y despertó miles de comentarios de seguidores identificados tanto con las ocurrencias de Sebastián como con la resignación de Dalia. Entre las respuestas, abundaron las muestras de solidaridad o complicidad: “Quiero una para mi patio”; “Yo también me habría llevado la platea a mi casa”; “Los ‘tesoritos’ de mi marido llegan de la misma manera a mi casa, sin permiso”; a la vez que otros hinchas bohemios sumaron la arenga futbolera: “Aguante Atlanta, es todo lo que está bien”; y mensajes humorísticos sobre los peligros de introducir reliquias futboleras en pareja: “Esa platea va a destruir un matrimonio”.

El furor que despertó la escena confirma que el fanatismo de Wainraich por Atlanta es mucho más que una costumbre: es un rasgo que atraviesa su día a día, inspira sus relatos y, de paso, da letra a nuevas historias que rápidamente se vuelven virales entre hinchas, colegas y fanáticos.