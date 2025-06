La reacción de Adrián Suar luego de los rumores de romance con Rocío Robles: “La quiero mucho”

Adrián Suar respondió las versiones de romance que lo involucraban con Rocío Robles

Más allá de su rol como productor o sus nuevos proyectos artísticos, en las últimas horas, el nombre de Adrián Suar sacudió el mundo del espectáculo luego de que circularan rumores que indicaban que el actor habría comenzado una relación con Rocío Robles. Así las cosas, este martes, el artista afrontó la situación y habló sobre las versiones de romance.

“¿Estás de novio con Rocío?”, le consultaron los periodistas cuando Suar arribó al estreno de Rocky, la obra que protagoniza Nicolás Vázquez. De forma tajante el productor comentó: “El día que esté de novio lo voy a decir. Nos conocemos, es divina, gran persona, inteligente, la quiero mucho”.

Al ver su reacción, los cronistas quisieron ahondar en el tema: “Mi corazón esta bien, late. No estoy de novio. El día que lo esté les aseguro que lo voy a decir”. Con el objetivo de derivar la charla en otros temas, los cronistas le preguntaron si le hubiese gustado hacer el papel de Nico Vázquez en la obra. “Me hubiese encantado hacerlo”, afirmó con seguridad la figura del espectáculo.

En cuanto a la coyuntura, los periodistas también le preguntaron qué opinaba respecto a la situación judicial que atraviesa Cristina Kirchner. Lejos de entrar en escándalos, Adrián respondió: “La Justicia se expresó, no me gusta hablar de película. EL ataque a un canal fue horrible, muy feo. Es violento. Es un lugar que está para otra cosa”.

En paralelo a esta situación, en LAM (América), Ángel de Brito y sus panelistas analizaron la situación. Fue entonces cuando Yanina Latorre se pronunció al respecto y confirmó la situación de Suar: “Que poco caballero. Hoy hablé con Rocío, no me confirma el noviazgo, pero sí que están saliendo. Paula Varela contó hoy en Intrusos que están saliendo hace un año, que se conocieron por un laburo. Él estaba trabajando, él la llamó para felicitarla, la invitó a ver Felicidades, su obra de teatro. Ella fue con un amigo, terminó la obra y fueron a cenar. A partir de ahí empezar a hablar y verse. Esto lleva un año. Que feo que la niegue. Ella no lo niega”.

En ese marco, Latorre también reveló la charla que había tenido con Robles: “Me pone: ‘Nos conocemos’. Le pregunto si esta enganchada, me dice: ‘Me gustaría que lo vayan a buscar a él, que hoy va al teatro’. Ella sabía esto, ella debe querer oficializar. Me dice: ‘Pregúntenle a él, a mi esta situación me estresa bastante, yo no hablo de mi vida privada hace mucho. Él puede decir lo que quiera, a mi no me modifica nada. Yo lo quiero un montón, es amoroso, un caballero y muy buena persona conmigo. Estamos saliendo’”.

Antes esta respuesta, Yanina le consultó si estaba enamorada y si estaban de novios. Sin embargo, la modelo aclaró el estado de su vínculo: “De novios no, estamos saliendo, pero no sé, no quiero decir nada más, falta un montón para poder decir algo”. Así, la panelista refirmó la situación y dio su parecer: “Ella esta enganchada”.

Un año atrás, Robles había sido vinculada con Alexis Mac Allister. Todo comenzó luego de que se difundiera una información que causó un fuerte impacto tanto en el ámbito del fútbol como en el de espectáculos. El jugador de la Selección Argentina, habría sido infiel a su novia, Ailén Cova, con la modelo en el cumpleaños de su compañero de equipo, Rodrigo De Paul. Todo surgió en el programa El ejército de la mañana, que se emite por el canal de streaming Bondi, en el que incluso se expusieron detalles del supuesto hecho que involucraría al deportista y a la exbailarina del Bailando.

Horas más tarde, el representante del futbolista se comunicó con LAM (ciclo que conduce Ángel de Brito por América TV) y expresó: “Hola Ángel ¿cómo estás? Todo bien, soy Ramiro Rodríguez prensa de Alexis Mac Allister. Te quería enviar nuestro comunicado: ¡A disposición! FAKE NEWS. Hoy están intentado instalar de manera maliciosa que Alexis Mac Allister salió con Rocío Robles de cumpleaños de Rodrigo De Paul, donde había cientos de personas del ambiente del fútbol y del espectáculo. La realidad es que Robles salió con el anfitrión del cumpleaños, estuvo invitada por él. Mac Allister llegó solo y se fue solo”, concluyó mandando al frente al ex de Tini Stoessel.

La joven es una figura reconocida en múltiples campos como la actuación, el baile, el modelaje y el periodismo, Nacida en Rosario, comenzó su carrera en el mundo del modelaje en 2008 tras ganar una beca en una escuela de modelos. Este logro se produjo después de ser elegida como Segunda Princesa del Carnaval de Rosario. Más tarde, en 2009, fue coronada como Reina del Carnaval del mismo evento. Su participación en estos eventos no solo le brindó reconocimiento local, sino que también allanó el camino para su carrera en el modelaje.