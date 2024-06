Rumores de romance entre Alexis Mac Allister con la modelo Rocío Robles: La palabra del representante

Afirman que Alexis Mac Allister le fue infiel a su novia Ailen Covas con Rocio Robles en el cumpleaños de Rodrigo De Paul (Bondi) Título Afirman que Alexis Mac Allister le fue infiel a su novia Ailen Covas con Rocio Robles en el cumpleaños de Rodrigo De Paul

Este lunes trascendió una información que generó gran impacto tanto en el ambiente del fútbol como en el de espectáculos y es que se instaló la versión de que Alexis Mac Allister le habría sido infiel a su novia Ailén Cova con la modelo Rocío Robles en el cumpleaños de su compañero de Selección, Rodrigo De Paul. Fue en El ejército de la mañana (programa que se emite por el canal de streaming Bondi) donde expusieron al futbolista y a la exbailarina del Bailando.

Casualmente, hace unos años Mac Allister fue protagonista de otro escándalo por dejar a quien era su pareja Camila Mayan y automáticamente blanquear su relación con Ailén Cova, quien en aquel entonces era su mejor amiga.

“Ella es una bomba total. Es Rocío Robles. Fue exnovia de Tyago Griffo. Y estuvo toda la noche con un campeón del mundo. A los besos, roces, montaditos, cercanos…”, comenzó diciendo Pepe Ochoa al aire del ciclo que conduce por el streaming y acto seguido, sumó: ”Se fueron a la casa de él y garchotearon toda la noche. Se trata de Alexis Mac Allister ¿Cuál será la reacción de Ailén Cova?”, se preguntó.

A raíz de la polémica que esto generó y de las miles de especulaciones que saltaron alrededor del escándalo, en las últimas horas el mánager del jugador decidió hablar para contar su versión y expresarse en nombre de su representado, quien actualmente está concentrado con la Selección Argentina de cara a la Copa América.

Ángel de Brito dio detalles de lo que habló con el mánager de Mac Allister

Así la cosa el representante del futbolista se comunicó con LAM (ciclo que conduce Ángel de Brito por América TV) y expresó: “Hola Ángel ¿cómo estás? Todo bien, soy Ramiro Rodríguez prensa de Alexis Mac Allister. Te quería enviar nuestro comunicado: ¡A disposición! FAKE NEWS. Hoy están intentado instalar de manera maliciosa que Alexis Mac Allister salió con la periodista Rocío Robles de cumpleaños de Rodrigo De Paul, donde había cientos de personas del ambiente del fútbol y del espectáculo”, comenzó diciendo a través de WhatsApp.

“La realidad es que Robles salió con el anfitrión del cumpleaños, estuvo invitada por él. Mac Allister llegó solo y se fue solo”, concluyó mandando al frente al ex de Tini Stoessel. A raíz de esto, muchos usuarios comenzaron a debatir el tema y a especular al respecto. ”Con tal de salvarse él metió a De Paul”, “Tremendo cómo lo quemó al amigo”, “Mañana va salir la prensa de Rodrigo a decir que se fue con Messi”, “Claramente estuvo con los dos JAJAJ”, “Estos jugadores son tremendos”, fueron algunos de los mensajes que escribieron los internautas.

Ángel de Brito dio detalles de lo que habló con el mánager de Mac Allister (Video: LAM)

Cabe destacar que además del manager de Alexis, quien también salió a hablar fue Rocío, la modelo involucrada en el episodio. “Ella lo desmintió. Habló y dijo que no”, aseguró Laura Ubfal al aire de Intrusos donde trabaja como panelista. “Mandó un mensajito. Me dijo que los conoce a todos. Y que se fue temprano porque tenía un casamiento con la novia”, sumó Pablo Layus a la información de su compañera. “Por algo no dejaban ingresar celulares”, sentenció Ubfal.

Un dato no menor es que esta información se filtró a sólo cinco días de que los deportistas vuelvan a jugar un amistoso y luego encaren la Copa América, por lo hay mucha expectativa con este plantel ya que vienen de ganar tanto esta copa como el Mundial. Hasta el momento Rodrigo De Paul no se pronunció al respecto ni para confirmar o desmentir la versión aunque él, a diferencia de Mac Allister, está soltero.