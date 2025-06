9 frases de Miguel Ángel Russo tras el empate de Boca ante Benfica: del cambio de actitud a por qué no podrá dormir

Tras el empate 2-2 entre Boca Juniors y Benfica en Miami por el Mundial de Clubes, el director técnico Miguel Ángel Russo brindó una conferencia de prensa en la que analizó el rendimiento de su equipo y anticipó lo que será el próximo desafío ante el Bayern Múnich.

“No pensamos en el Auckland. Ahora tenemos que pensar en el Bayern Múnich”, sostuvo Russo, dejando en claro que el foco del plantel ya está puesto en el exigente cruce que se avecina; más allá de que probablemente sea el último el que defina la clasificación a octavos de final.

Consultado por el cambio de actitud del equipo respecto de las gestiones de Fernando Gago y Mariano Herrón, respondió: “No hablamos mucho del cambio de actitud, hablamos mucho de lo que es competir, de lo que es Boca. Seguiremos porque hay muchas cosas buenas y otras que hay que mejorar, como siempre, porque, en definitiva, todos buscamos un cambio, porque Boca es Boca”.

Sobre el análisis del encuentro ante el conjunto portugués luego de haber estado dos goles arriba, el coach, de 69 años, aclaró que es pronto para sacar conclusiones definitivas: “Embroncarse, no. En definitiva, es muy pronto hacer un análisis muy amplio. Hay muchas cosas que me gustaron, en definitiva, hay muchas cosas buenas. Cada partido te lleva un análisis profundo. Es una noche en la que no duermo, porque jugamos el viernes. Ya mañana hay que empezar a ver qué es lo que hay que mejorar. El rival de hoy es de mucha categoría, que también sufrió. Boca les empató el partido que ellos creían que podía ser de otra manera”.

El técnico valoró la entrega del plantel y la reacción ante un rival exigente. “El hincha creo que se lleva una buena imagen del equipo, a nosotros nos gusta ganar, competir. Hoy hicieron un cambio. Tenemos que mejorar sabiendo que el partido que viene el viernes es más difícil que el de hoy, esa es la realidad”, afirmó.

Con respecto al próximo rival, que viene de superar 10-0 a Auckland, Russo fue claro: “Hay que buscar una forma, de antemano, es un partido físico, hay que estar a la altura. Es un rival importante el Bayern. El fútbol argentino tiene su historia; todo el mundo sabe que cuando juega no es lo mismo. Buscaremos recuperar a todos de la mejor manera posible. Hay muchas cosas buenas, hay muchos chicos para recuperar y que sigan creciendo de la mejor manera”.

En relación al esfuerzo del equipo, remarcó: “Tuvimos un orden. Hicieron un esfuerzo importante; al rival le costó. No existe un análisis profundo media hora después del partido. Es normal y natural que me duerma a las 5 de la mañana. Esto es tan rápido que es así; son formas de trabajo. Estoy conforme con algunas cosas sí y con otras no. Me gusta ganar, es la realidad, igual hay cosas buenas. Boca fue competitivo, hay cosas que mejorar que es lo que queremos”.

Consultado por la diferencia entre el fútbol sudamericano y europeo, Russo reconoció: “No, creo que todavía los argentinos y los europeos tenemos una brecha muy grande, los brasileños sí equiparan. Hay que buscar la manera, vamos a tener más libertad de trabajo, más cosas en las que ponerse firme. Ahora hay que seguir trabajando”.

Sobre la lesión de Ander Herrera, quien salió a los 19 minutos del encuentro, advirtió: “Es muy pronto. Seguramente veremos cómo está mañana. Creo que cuando salió perdimos ubicación, las formas; dividimos mucho más la pelota. La exigencia de este torneo es así. Todo lo que se compita a nivel europeo es muy alto”.

Por último, destacó el acompañamiento de los hinchas: “No me sorprende la gente de Boca, es la tercera etapa en el club, me ha tocado una final de América en Porto Alegre y la tribuna estaba llena. La gente de Boca es así y hay que disfrutarlo, nada más”.