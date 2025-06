José María Muscari anunció para julio del 2026 el estreno de una obra sobre la adopción de su hijo Lucio

José María Muscari anticipó su 2026: la obra que escribe sobre la adopción de Lucio

José María Muscari anticipó sus trabajos para el 2026, y guardó una perla para la segunda mitad de ese año. En un posteo de Instagram donde se lo ve detrás de la pantalla de su computadora, trabajando en lo que será su temporada teatral. “Todos estrenos”, anunció junto al emoji de un cerebro. Para enero espera “El Divorcio del Año”. Para Marzo, “Doradas” (en el Teatro Cervantes) y dejó para julio, lo más especial: “Lucio y yo”, donde contará la historia de la adopción de su hijo.

El proceso de adopción comenzó cuando Muscari, mientras disfrutaba unas vacaciones, vio en su teléfono el video viral de octubre de 2023 que grabó el adolescente. El joven vivía en el Hogar Miguel Magone de Corrientes y se había presentado ante un juzgado de menores para pedir ayuda a la jueza Carolina Macarrein, dado que su madre biológica ya no lo quería. Se puso de acuerdo con la magistrada, y grabaron un video conmovedor. Lucio, por entonces de 15 años, un chico estudioso y deportista, sólo quería “ser parte de una familia unida” y tener “una mamá”.

La búsqueda de adoptantes para adolescentes es muy limitada en la Argentina, pero en este caso hubo 140 postulantes. A pesar de los prejuicios y dudas que surgieron en él por su condición de soltero, homosexual y con domicilio en Buenos Aires, alejando de Lucio, Muscari no dudó. Completó el formulario de adopción casi sobre el límite del plazo. Tres meses después, la adopción se concretó y ahora ambos comparten el día a día en Buenos Aires, con una paternidad marcada por desafíos y aprendizajes.

El 19 de marzo de 2025, Lucio cumplió 17 años y lo celebró por segunda vez junto a Muscari como familia. La jornada se distinguió por un ambiente cálido y una atención especial en cada aspecto. Desde temprano, Lucio recibió sorpresas hechas a su medida. Entre los regalos que recibió se encontraban una botella de gaseosa de edición limitada, una remera de Eminem, una fibra óptica para mejorar su conexión a internet y un nuevo celular, obsequios elegidos de acuerdo a sus intereses y preferencias.

Una de las primeras fotografías que Muscari publicó junto a su hijo Lucio

Para el Día del Padre, el autor y director fue invitado a Desayuno Americano, por América. Allí recibió una gran sorpresa. Un video donde Lucio hablaba de él: “Feliz día, viejo. Te quería agradecer por todo lo que hacés por mí, porque siempre estás cuando te necesito, aunque te salga un laburo, aunque tengas que hacer alguna nota o lo que sea, siempre estás", relató el adolescente mientras a su padre se le llenaban los ojos de lágrimas.

“No lo esperaba, no puedo acreditar lo que acabo de ver porque Lucio es anti cámara. O sea, es un adolescente”, reaccionó Muscari. “Escucharlo es muy movilizante, yo lo amo y creo que tengo un hijo mágico. No me podría haber pasado algo mejor que el hijo que me tocó. Es extraordinario como persona, sus sentimientos, su forma cotidiana de ser mi hijo y de completar el vínculo que vamos armando todos los días”

Muscari está en un gran momento personal y profesional. Este año, su obra Sex cumplió seis años en cartel. “Uno siempre hace una obra de teatro esperando que le vaya bien, pero nunca imaginás que algo que va bien se puede convertir en un fenómeno”, señaló en una charla con Teleshow. Y más adelante, agregó: “Hasta Sex, abordar o mostrar algo sexual, era algo como oscuro, como prohibido. Me parece que el gran acierto, siempre fue mostrar el sexo desde un lugar luminoso, glamoroso, iluminado, sin velos. Que haya actores famosos, gente conocida, también ayudó un montón a deconstruir esa imagen que tenemos del sexo”.

Sobre los futuros proyectos que anunció, el autor reveló que “El Divorcio del Año” es el que más avanzado está. Lo escribió junto a Mariela Asensio, con quien ya compartió el éxito de “Perdidamente”. En esta nueva puesta, el dúo explora temas como la salud mental y los límites entre lo privado y lo público.