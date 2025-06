Laurita Fernández contó entre lágrimas por qué tuvo que suspender las funciones en el teatro: “Me pone muy triste”

La actriz se sinceró ante el difícil momento que atraviesa y lo compartió en las redes (Instagram)

La noche del 15 de junio, Laurita Fernández sorprendió a sus seguidores mostrándose vulnerable y emocionada en sus redes sociales. Entre lágrimas, la actriz compartió a corazón abierto el complicado presente que atraviesa y cómo eso le impide cumplir con sus compromisos laborales. Lejos de imágenes producidas o posteos felices, Laurita eligió aparecer al natural, evidenciando una angustia que no pudo disimular frente al público que la acompaña cada semana en el teatro.

A través de un posteo en sus historias, explicó con honestidad las razones por las que no participó de las funciones más recientes de La cena de los tontos, obra que protagoniza junto a Martín Bossi y Mike Amigorena. Según contó, la decisión de no subirse al escenario estuvo lejos de ser algo menor: “Me sentía muy, muy, muy mal y no pude hacer las funciones de ayer y hoy”, escribió, dejando en claro la gravedad del cuadro físico que enfrenta.

La actriz aclaró que ausentarse fue en contra de su voluntad y confesó lo complicado que le resulta cancelar funciones: “Me pone muy triste la situación, porque saben lo que me cuesta tomar la decisión de no poder hacer función. No me animaba a mostrarles cómo estoy, pero leyendo sus mensajes sentí la necesidad de compartirles mi sentir en este momento”, relató. Las palabras tuvieron un fuerte eco entre sus seguidores, quienes rápidamente le enviaron muestras de apoyo y cariño.

En el mismo mensaje, Laurita se dirigió de manera directa a la gente que la espera cada noche en la sala. La conductora dedicó un párrafo a pedir disculpas y a agradecer la comprensión que, según ella, encontró en su público más fiel: “Solo puedo decirles: perdón y gracias por entender. Odio no estar óptima, tener que parar, la impotencia que me da que no me responda el cuerpo, sentirme mal... pero a veces el virus te agarra igual”. Así, reconoció la frustración que le genera la enfermedad y la dificultad de no poder seguir el ritmo que la caracteriza.

El rol del elenco también fue central en su mensaje. En sus palabras, agradeció al equipo de la obra el acompañamiento recibido en estas horas complicadas. Expresó que ya está tomando las medidas necesarias para recuperarse y se animó a mirar hacia adelante con optimismo: “Gracias al equipo de La cena de los tontos, que me bancó. Ya me estoy ocupando para recuperarme, porque el jueves próximo estoy ahí con todo”, afirmó, mostrando confianza en poder retomar pronto su papel en el escenario y destacando el apoyo de sus compañeros de elenco.

Mientras batalla contra el virus que la aqueja, Laurita suma otro frente de conflicto. En las últimas semanas, su vida personal se vio atravesada por rumores de crisis y versiones sobre la relación que mantiene desde hace dos años con Claudio Peluca Brusca. La conductora ha intentado mantener su vida privada lejos de los focos, pero el murmullo mediático creció al punto de instalar versiones de separación, supuestas infidelidades y un tercero en discordia. Frente a ese revuelo, Fernández decidió romper el silencio y, si bien evitó entrar en detalles, dejó en claro que la situación no la deja ajena.

En mayo pasado, la artista protagonizó una escena típica del mundo del espectáculo argentino. Rodeada de móviles y cámaras frente a su auto, fue interceptada a la salida de una grabación por cronistas de distintos programas, entre ellos Puro Show ( El Trece). Con una sonrisa apenas marcada y las respuestas justas, intentó manejar el momento con calma. Las preguntas sobre la continuidad de su pareja con Brusca se sucedieron, pero Laurita fue contundente y reservada: “Saben que tengo la mejor siempre, pero no quiero hablar. Estamos muy bien nosotros, como personas”. Fue una frase breve pero cargada de significado, en la que no confirma ni desmiente ninguna versión.

Los cronistas no dejaron pasar la oportunidad y volvieron a la carga, buscando la palabra definitiva sobre una posible ruptura. La conductora, fiel a su estilo, mantuvo la distancia: “No quiero hablar. Perdón, pero no quiero decir nada. Hay cosas que uno no tiene resueltas y por ahí no quiero hablar ni dar ninguna explicación”. El momento más tenso se produjo cuando le preguntaron directamente sobre las versiones que la vinculaban sentimentalmente con Emiliano Toper, compañero suyo en Bienvenidos a Ganar (Canal Nueve). Laurita soltó una risa espontánea, y respondió sin vueltas: “¿Emi del programa? Los amo a Emi y a Dami, son lo más. Todo un equipazo. No, no”.

A pesar de las especulaciones sobre su vida amorosa, la actriz eligió esquivar la polémica y no confirmar la separación. Eso sí, dejó abierta la puerta a futuras declaraciones: “Más adelante, cuando resolvamos, hablaré”, deslizó, dejando en suspenso el tema. Sobre los rumores de una infidelidad de su parte, fue tajante con un escueto “No” que buscó cortar de raíz el tema en ese entonces.