La incómoda respuesta de la novia de Roberto García Moritán al ser consultada por un encuentro con Pampita

Ante la prensa, Priscila Crivocapich se refirió a Pampita y no pudo evitar mostrar su incomodidad (Video: Infama - América)

Pampita Ardohain y Roberto García Moritán dejaron de ser pareja en septiembre del año pasado, tras cinco años de matrimonio y una hija en común. Desde entonces, el universo de ambos se reacomodó de manera muy visible. Después del anuncio de su ruptura, la modelo inició una relación con Martín Pepa, mientras que su exmarido esperó varios meses hasta blanquear el incipiente romance con la modelo Priscila Crivocapich. El nuevo romance no tardó en ubicarse bajo los focos y la flamante pareja del empresario quedó en medio de una situación incómoda al ser consultada por la exconductora de El Hotel de los Famosos.

Fue durante una nota con una movilera de Infama (América), el ciclo conducido por Marcela Tauro, donde a la modelo se le preguntó sobre la posibilidad de compartir un almuerzo o una cena con Pampita. Crivocapich, visiblemente incómoda ante la pregunta, respondió con cautela: “El tiempo lo dirá todo”. La situación se tensó aún más cuando la consulta apuntó a cómo era su vínculo con Carolina, a quien conoció en pasarelas y con quien, según sus palabras, prefería no explayarse: “De todo eso, prefiero no hablar”.

Además de las preguntas sobre Pampita, la cronista indagó acerca de los primeros pasos de la relación de Priscila con Roberto. Interrogada sobre cómo logran verse a pesar de sus agendas tan apretadas, la periodista se mostró distendida y aseguró: “Siempre se hace tiempo, obvio que uno lo tiene. Para lo que uno quiere disfrutar hay tiempo”. Resaltó como una ventaja que ambos viven cerca, lo que facilita que el vínculo fluya de manera más espontánea y natural, sin el desgaste de la distancia.

La modelo se incomodó ante un posible encuentro con Pampita y dio detalles sobre su romance con García Moritán (Instagram)

Priscila no ocultó su entusiasmo frente a este nuevo capítulo personal y admitió que disfruta la emoción propia de los primeros encuentros: “Estoy contenta, disfrutando del momento de conocer a alguien, que es una parte re linda”. Si bien el par tardó en confirmar su relación ante la opinión pública, la periodista se refirió, en diálogo con los medios, a la exposición mediática del exfuncionario: “Al principio, uno deja afuera ese tipo de cosas y te conocés con alguien de una manera íntima. Te olvidás de lo otro. Empezás a conocer a alguien y está bueno resguardarse un poco y que queden las cosas en la privacidad hasta saber si te querés mostrar. Siempre hay que pensar en positivo. Después, la vida te va llevando”.

En cuanto a la posibilidad de que García Moritán retome una carrera política, Priscila ofreció su visión sobre el acompañamiento mutuo dentro de la pareja: “Me parece siempre que, cuando una pareja prospera, es bueno acompañarse”. Así, puso en valor la construcción conjunta y la importancia de respaldar las decisiones y proyectos de quien se elige como compañero.

Si bien en esta oportunidad fue Crivocapich quien ofreció definiciones públicas, el tema también rozó de cerca a Pampita. La modelo, con quien el empresario tiene una hija llamada Ana, fue abordada por la prensa y debió reaccionar a la noticia del nuevo romance de su expareja. El momento ocurrió al aire de Puro Show (El Trece), donde la pregunta fue directa: “En su momento fuiste vos oficializando con Pepa y ahora, de cierta manera, Roberto lo hizo con Priscila, ¿qué te pareció todo?”. Fiel al tono adoptado desde su polémica separación con Benjamín Vicuña, Carolina optó por manejar el asunto con gestos contenidos: “No voy a opinar de nada de la vida de exparejas mías”.

Pampita intentó evitar dar declaraciones sobre el nuevo romance de Roberto García Moritán (Video: Puro Show - El Trece)

El periodista redobló la apuesta, pero Pampita mantuvo su postura, negándose a declarar: “No voy a opinar nada. Nada de nada”, repitió ante las insistentes preguntas. Luego, explicó las razones de su actitud: “No me corresponde hablar de los demás, puedo hablar de los padres de mis hijos como padres, pero ya después de sus vidas personales no puedo, sería una falta de respeto”. Consultada sobre si tenía algún consejo para la nueva pareja del padre de su hija, recurrió una vez más a su máxima: “No voy a opinar nada”, dijo sonriendo y evadiendo el tema.

Así, prefirió correrse del centro de la escena mediática y concentrarse en lo estrictamente familiar, sin alimentar rumores ni polémicas. En este panorama de nuevas parejas, gestos cuidadosamente medidos y declaraciones limitadas, Pampita y García Moritán continúan sus caminos por separado, mientras los ojos de la farándula siguen atentos a cada capítulo de sus vidas personales.