La reacción de Pampita cuando le preguntaron por el nuevo romance de Roberto García Moritán

En septiembre del año pasado, Carolina Pampita Ardohain y Roberto García Moritán tomaron la decisión de separarse luego de cinco años de matrimonio. A las pocas semanas de este anuncio, la modelo comenzó una relación a distancia con Martín Pepa y ahora, casi un año después, Roberto volvió a apostar por el amor al blanquear el vínculo con la periodista Priscila Crivocapich.

Al aire de Puro Show (El Trece) Pampita reaccionó a la noticia. Y fiel al estilo que adoptó tras la escandalosa separación con Benjamín Vicuña, eligió no dar opiniones terminantes y comunicar con gestos, miradas y silencios. “En su momento fuiste vos oficializando con Pepa y ahora, de cierta manera, Roberto lo hizo con Priscila, ¿qué te pareció todo?“, fue la pregunta que le hizo el cronista enviado por El Trece y Carolina se mantuvo estoica: ”No voy a opinar de nada de la vida de exparejas mías“.

“No voy a opinar nada. Nada de nada”, fue la respuesta que dio a la catarata de preguntas que comenzó a hacer el notero. Si bien se negó a dar declaraciones, dio las razones detrás de la negativa: “No me corresponde hablar de los demás, puedo hablar de los padres de mis hijos como padres, pero ya después sus vidas personales no puedo, sería una falta de respeto”, argumentó.

Cuando el cronista le pidió que le dé un consejo a la flamante pareja del padre de su hija, volvió a repetir su mantra, entre risas: “No voy a opinar nada”. Minutos antes de hablar acerca de esta nueva relación contó cuáles eran los planes que tenían sus hijos para el Día del Padre, que se celebra el domingo en el país.

Cabe recordar que con Vicuña tiene a sus tres hijos varones, Bautista, Beltrán y Benicio, y con Moritán tiene a Anita. “Almorzarán con sus padres, irán con regalos, como corresponde y le darán mucho amor a sus padres por darles la vida“, fue todo lo que dijo acerca de los planes.

Quién es la nueva pareja de Roberto García Moritán

Fue Yanina Latorre confirmó que el exministro volvió a apostar al amor. “El que está de novio hace un mes y medio en una relación incipiente es Roberto García Moritán”, comenzó diciendo la conductora en su programa Sálvese quien pueda (América). Acto seguido, la periodista contó que el político fue visto con su novia en diferentes circunstancias: “Encontró el amor. La lleva a su casa, pernocta. Los vieron en eventos en el sum del edificio de él. Ya se la presentó a los amigos. No se esconden ni da la sensación".

Aún así, Latorre no paró y destacó: “Igual te digo, me parecía linda parejita, porque la verdad que ella es muy bella, pero cuando empecé a averiguar de ella… Tené cuidado Mori porque es medio mostri”.

Fue entonces cuando la conductora pasó a describir a la mujer en cuestión: “Fue modelo, devenida en periodista deportiva, trabaja en Telefe. Ella tiene un ex periodista, tiene un ex político y tiene un ex empresario. Se casó con un empresario, después estuvo con el periodista, que me enteré muy complicado todo. Parece que era medio tóxica. El periodista estaba recién separado y tenía una hija y ella le hizo la vida de colores a la exmujer del periodista. Y después estuvo con un político que ahora está en el poder, el tipo la dejó y ella quedó enganchadísima”.

Por último, la comunicadora anunció el nombre de la novia de Moritán: “A veces aparece en cámara, en alguna alfombra roja, en algún evento deportivo. Ha estado en los Martín Fierro. Y hace un streaming de deportes, de fútbol. Ella es Priscila Crivocapich”. Luego de esta noticia ambas partes confirmaron en los medios que se estaban conociendo y arrancando poco a poco una relación.