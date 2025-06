La reacción de Daniel Osvaldo luego del nacimiento del hijo de Jimena Barón: imágenes familiares y una canción

Daniel Osvaldo sorprendió a sus seguidores en Instagram luego del nacimiento de Arturo, el hijo de Jimena Barón y Matías Palleiro. El exfutbolista eligió el silencio ante la noticia y optó por publicar una serie de imágenes nostálgicas. En ellas se lo ve junto a su madre y su hermano en una postal familiar: “Feliz cumpleaños, mamma. Te amo”, escribió Osvaldo en su historia, acompañado por una fotografía donde posan los tres en un abrazo. Instantes después, sumó otra imagen aún más íntima donde se percibe la emoción del encuentro. Cerró la secuencia con la foto de un cuadro significativo para él, relacionado con el Papa Francisco y un recuerdo de su paso por el Vaticano.

El músico musicalizó sus publicaciones con el clásico “Sympathy For The Devil” de The Rolling Stones. Eligió precisamente la parte del estribillo que dice: “Encantado de conocerte, espero que adivines mi nombre, pero que te desconcierta es la naturaleza de mi juego”. Esta canción plantea una visión desde la perspectiva del diablo, relatando grandes episodios de la historia y cuestionando la naturaleza de la humanidad. La selección musical no pasó inadvertida entre los usuarios que esperaban algún comentario sobre el nacimiento de Arturo. Pese a la expectativa y la avalancha de felicidades que recibió Jimena Barón, Osvaldo decidió mostrarse indiferente al suceso y, al menos de modo explícito, optó por mantener la reserva en sus redes sociales, como si quisiera conservar su intimidad y su propio círculo emocional ante la llegada del nuevo hijo de su expareja.

Daniel Osvado le dejó un saludo de cumpleaños a su mamá el día en que nació el hijo de Jimena Barón (Instagram)

Sin embargo, este domingo el músico publicó una fotografía con sus cuatro hijos con motivo del Día del Padre.

La historia que une a Jimena Barón y Daniel Osvaldo se remonta a más de una década. En sus comienzos, la comunicación fluyó por redes sociales y derivó en un romance de gran exposición pública. En 2013, Barón quedó embarazada de Morrison, a quien ambos llaman con cariño Momo, el primer hijo para la actriz y el único que tuvo con Osvaldo. “Fue muy fuerte. Yo pensé que iba a tener una familia para siempre”, llegó a decir Jimena en varias entrevistas tras la separación. La relación transitó por idas y vueltas, salpicada de episodios mediáticos y de tensiones personales. Finalmente, se quebró el vínculo, cuando el exfutbolista inició un romance con Gianinna Maradona, que fue entendido como una presunta infidelidad dentro del entorno de la artista.

Con un beso, Daniel Osvaldo selló su amor por su madre el día del nacimiento del segundo hijo de Jimena Barón (Instagram)

No obstante, el tiempo trajo nuevos intentos de reconciliación. En plena pandemia, en 2020, Barón y Osvaldo apostaron a retomar la convivencia, en busca de una familia unida para Momo. “Quise volver a formar nuestra familia; mi sueño era eso”, reveló en su momento la cantante. Sin lograr el objetivo, terminaron otra vez distanciados, pero acordaron priorizar el bienestar de su hijo. “Ahora tenemos buen vínculo, por Momo. Los dos queremos lo mejor para él”, agradeció recientemente la artista, refiriendo a una convivencia cordial que no siempre resultó sencilla.

A lo largo de este recorrido, Osvaldo se mostró en distintas ocasiones alejado de las responsabilidades parentales, pero finalmente asumió el rol con la presión social y emocional a su alrededor. Morrison, llamado Momo en la intimidad familiar, se consolidó como el centro de la relación entre ambos.

El nacimiento de Arturo, el segundo hijo de Jimena Barón, marcó el inicio de una nueva etapa en su vida. El pequeño llegó al mundo el viernes, fruto de la relación entre la actriz y Matías Palleiro. La noticia circuló rápidamente en los medios y en el entorno artístico. Barón compartió la noticia con alegría y brevedad en sus plataformas digitales. En medio de la gran cantidad de mensajes y buena energía recibida, la actriz celebró el momento dejando entrever la felicidad que la embarga como madre por segunda vez. El anuncio, escueto y emotivo, reflejó la construcción de una familia ampliada y la superación de etapas difíciles.

Con un emoji de corazón, Daniel Osvaldo resumió su día del Padre con una fotografía con sus cuatro hijos (Instagram)

La llegada de Arturo movilizó tanto al círculo íntimo como al mundo del espectáculo y a los propios seguidores de la cantante. La familia de Barón expresó una felicidad desbordante, principalmente a través de Federico, el hermano de la artista. “No se puede describir lo que sentimos, alegría máxima”, afirmó, sumando entusiasmo a la flamante abuela Gabriela, que compartió mensajes de orgullo y agradecimiento. La ansiedad previa, revelada por la propia Jimena en sus redes sociales, dio paso al alivio y a la felicidad. “3 kilos pesa este pibe ya. No llegamos al 24 de junio ni ahí. Se mueve muchísimo”, compartió la cantante días antes del parto, en tono distendido y familiar. Los fanáticos siguieron cada detalle, desde la fecha probable de parto hasta el nombre, especulando junto al entorno más cercano y esperando la palabra oficial de la pareja.

La confirmación llegó por Instagram, con una imagen representativa del momento: manos de los padres sosteniendo el pie del bebé. El texto compartido fue directo, lleno de emoción: “Bienvenido Arturo. 13/6/2025. Nos tenés en las nubes de felicidad, hijo. Te amamos, mamá y papá”. La publicación generó una ola de felicitaciones. Personalidades como Marley, Ángel de Brito, Floppy Tesouro, Ailén Bechara, Mica Tinelli, Bárbara Lombardo, Carola Reyna, Meme Bouquet, Julieta Nair Calvo, Pepe Ochoa y Julieta Puente se sumaron a la celebración pública. El clima en redes sociales reflejó la repercusión del nacimiento de Arturo y la consolidación de una etapa renovada para Barón y Palleiro.

El significado de este nacimiento trasciende lo personal y familiar para convertirse en un hecho mediático con fuerte repercusión social. Barón expone en cada gesto y mensaje una reivindicación de su recorrido vital tras años de altibajos, mientras Momo se prepara para asumir su lugar como hermano mayor. La familia extiende el agradecimiento y la emoción hacia sus seguidores, testigos de cada página de esta historia.