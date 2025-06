La amistad de Lali Espósito y la China Suárez: de hacerse íntimas hace 22 años a una inesperada ruptura

El baile viral de Lali Espósito y la China Suárez en Rincón de Luz

La China Suárez no deja de estar en el ojo de la tormenta a medida que pasan los días, sin embargo, a raíz de una entrevista de Lali Espósito que hizo Tatiana Schapiro para Infobae, se abrió una nueva arista en la historia. Luego de más de 20 años de amistad, Lali y la China decidieron tomar caminos separados y poner fin a su amistad. “No soy tan amiga de la China. La quiero de muchos años, nos conocemos de muy niñas. Pero desde hace diez años que no tengo un vínculo cotidiano con ella. Me entero de su vida un poco por ustedes, o por gente en común que tenemos“, fue la frase de Espósito que dio inicio a gran revuelo, ya que en el inconsciente colectivo, ellas eran dos grandes amigas.

Esta amistad comenzó en el año 2003, 22 años atrás. Si bien la cantante de “No vayas a atender cuando el demonio llama” comenzó a trabajar de más pequeña, dio sus primeros pasos en el mundo del espectáculo de la mano de Eugenia, bajo el mando de Cris Morena en Rincón de Luz. Entre escena y escena, cuando las luces se apagaban, la amistad florecía entre las pequeñas de 11 y 12 años. Este lazo se pensaba inquebrantable, en varias ocasiones detallaron el nivel de confianza que había entre ellas, pero hace poco más de 10 años que la turbulencia se hizo presente, las idas y vueltas fueron más patentes hasta que finalmente llegó el quiebre.

Los primeros años juntas

Con tan solo 11 y 12 años tuvieron que enfrentarse al piso de grabación, a las largas jornadas de trabajo y a equilibrar la vida personal y la laboral. En la ficción interpretaban a Malena (Espósito) y a Pía (Suárez) dos huérfanas que se convierten en mejores amigas. Como suele suceder en muchos casos, la realidad superó a la ficción y se transformaron en íntimas en la vida real. Fueron un dúo inseparable, que rotaba de casa en casa y pasaban tiempo como familia.

Este núcleo no las incluía solo a ellas dos, sino que también formaban parte del mismo Cande Vetrano y Camila Salazar. Las cuatro formaron un pequeño grupo llamado las Superpoderosas, haciendo referencia al dibujo animado. El único problema con esto era que tan solo había tres personajes en el cómic y decidieron inventarle uno a Eugenia para que no se sienta desplazada del grupo. “Como la China no tenía personaje, entonces le inventamos uno para no dejarla afuera”, dijo Lali tiempo atrás en una entrevista, dejando en claro que la amistad era más grande.

Lali y la China en las grabaciones de Rincón de Luz

Pero esto no quedó en tan solo la invención de un personaje, sino que fue todavía más allá, generando un nivel de confianza nunca antes visto y en varias ocasiones contaron lo mismo: iban al baño juntas para no separarse. “Grabábamos de lunes a viernes y los fines de semana dormíamos juntas en su casa o en la mía. Nos despertábamos a hacer pis, una la acompañaba a la otra. En ese momento los dos entrábamos en el inodoro, una de cada lado, espalda con espalda”, recordó la China años atrás durante una entrevista en Playroom (ESPN).

Tras el éxito de la novela de Morena volvieron a trabajar juntas en una producción de la misma creadora de contenido: Florcienta. La cantante “Fanático” consiguió el papel protagónico de Robertita, mientras que Suárez obtuvo el papel secundario de Paz, la novia de Martín, el personaje de Agustín “Cachete” Sierra, quien luego se convertiría en un personaje clave.

Tras unos años sin coincidir laboralmente, pero manteniendo la amistad a pesar de la distancia, volvieron a coincidir en lo que finalmente se convertiría en el trabajo más recordado de ambas: Casi Ángeles. Fue acá cuando comenzaron los primeros problemas.

Los primeros conflictos en la relación

En plena adolescencia estaban en la cresta de la ola, la fama, el éxito de la novela y de la banda marcaron a una generación. Sin embargo, a puertas cerradas las cosas estaban en tensión. Al parecer, ambas estaban enamoradas de la misma persona: Cachete Sierra, con quien compartieron Rincón de Luz, Floricienta y Casi Ángeles. Invitados al programa de Susana Giménez confesaron esta situación sentimental: “Las dos en la vida real moríamos por él (Cachete Sierra). En ese momento éramos re amigas y nos contamos que nos gustaba el mismo, pero estaba todo bien”.

Este enamoramiento las llevó a hacer un pacto, si alguna conseguía que le diera bolilla tenía total libertad para llevar adelante una relación. “Hicimos un pacto en el que planteamos que, si alguna tenía la posibilidad de ser su novia, lo tenía que aprovechar. A la primera que nos de bola”, contó la China cuando estuvo invitada a Fernet con Grego. Ya para 2020, Sierra rompió el silencio al referirse a estos años juveniles, subrayando que no es cierto que las ignoró. Durante un vivo en Instagram, explicó: “De chiquito era un niño travieso, como de grande. Pasaban cosas y con Lali tuve mis cuestiones, pero también me hice muy amigo de la familia, del hermano y después crecimos y cada uno eligió diferente. Con Euge lo mismo, en su momento estuvimos juntos por así decirlo. Pero éramos niños y de grande cada uno tuvo su pareja”.

Lali Espósito y La China Suárez contaron que estuvieron enamoradas de Agustín Sierra

A medida que crecieron, continuaron experimentando cuestiones típicas de la adolescencia rodeadas del escrutinio público y el contexto de la televisión. Durante la etapa de Casi Ángeles, los vínculos sentimentales se volvieron más visibles: Lali mantuvo una relación de pareja durante varios años con Peter Lanzani; Eugenia, a su vez, salió con Nicolás Riera, y “Cachete” Sierra estuvo vinculado a Vetrano, amiga del grupo. La madurez y la multiplicidad de experiencias amorosas en ese entorno hicieron que ambos círculos de amistad y relaciones sentimentales se entrelazaran, pero sin que estas situaciones derivaran, en esos años, en disputas abiertas ni distanciamientos públicos.

Llegamos al año 2010. El éxito de Cris Morena llegó a su fin y Eugenia tomó la decisión de abandonar la banda que se creó a raíz de la novela, Teen Angels. El distanciamiento se hizo notorio cuando Eugenia salió en una entrevista con Estelita (el personaje de Jey Mammón, en el 2012, a decir que no eran amigas sino simples compañeras. En el mismo ciclo de entrevistas, con unos meses de diferencia, la cantante de “N5″ se subió a estas declaraciones, pero dejó en claro que los sentimientos se mantienen: “La verdad es que nos distanciamos por diferencias, pero nunca dejamos de querernos. La conozco de muy chiquita, ha venido a mi casa, mi madre le ha hecho comida casera, así que es alguien a quien le tengo mucho cariño”.

Otra situación que contribuyó al deterioro de la relación fue la ruptura sentimental de Lali con Lanzani. Tras la separación, se mencionó que Eugenia habría presentado a Brenda Asnicar, amiga suya, a Lanzani, algo que incomodó a Espósito. Las diferencias en la vida personal —sumadas al crecimiento profesional y los nuevos proyectos de cada una— provocaron que disminuyera la frecuencia del contacto y las actividades compartidas, distanciándolas de los años de complicidad y cercanía.

La actrices, junto a Cris Morena en la época de "Casi Ángeles"

Un año después de estas declaraciones, el trabajo las volvió a unir. Solamente vos las volvió a juntar en la pantalla chica y en esta ocasión hicieron el rol de hermanas y allí las cosas comenzaron a mejorar poco a poco. Hasta este momento compartían grupo de amigos: Nico Vázquez, Gimena Accardi, Paula Chaves, Pedro Alfonso, Merry del Cerro, Cande Vetrano, entre otros.

El 16 de diciembre de 2016 las cosas cambiaron. Mientras Vázquez y Accardi estaban celebrando haberse casado en una ceremonia íntima en Mar del Plata, Santiago Vázquez, el hermano menor de Nicolás, murió tras una falla cardiaca en República Dominicana. La actitud que habría tenido Eugenia en este momento cambió la dinámica del grupo y quedó apartada de muchos de los miembros.

El reencuentro tras el impasse

Las artistas se encontraron en Uruguay y no dejaron pasaran la oportunidad para demostrar cuánto se aman

En 2018 la actriz del Hilo Rojo contó que estaba reconectado. Alguna que otra reunión, salidas a bailar y coincidencias en entregas de premios fueron dando poco a poco el pie a interacciones en redes sociales, al punto que la China y sus hijos fueron a verla a uno de los shows del “Disciplina Tour” en el Movistar Arena. “Ella es la ídola que quiero para mis hijos el día de hoy y mañana”, fue el mensaje que le dedicó en su momento en las redes.

Esto no fue todo, sino que se subió en el escenario, formó parte del conocido Chape Tour y lograron revolucionar a los seguidores de la novela de Cris Morena. En ese momento, Eugenia estaba enfrentando las críticas por salir con Rusherking, con quien tiene una diferencia de edad de 8 años, y Lali salió a apoyarla públicamente: “Me gusta que mis amigos sean felices. Si la China está feliz“.

Por otro lado, Espósito salió a bancarla con su carrera musical, publicando en sus historias las canciones de su compañera de tira. Sin embargo, esta segunda vuelta a la amistad duró poco y fue nada más ni nada menos que Wanda Nara la causante de lo que parece ser una ruptura definitiva.

El último clavo del cajón

La frase de la China Suárez que habría roto su amistad con Lali Espósito: “¡Sos una traidora!”

Los indicios recientes acerca del distanciamiento irreversible entre Espósito y la Suárez fueron comentados en redes sociales por lo que Yanina Latorre decidió tratar en su programa en América TV y dio detalles de este distanciamiento final. “Lo que pudrió todo fue la foto de Lali con Wanda Nara cuando cantó el año pasado con Catriel y Paco Amoroso el 24 de agosto. Se sacó una foto en la puerta del camarín en el Movistar Arena. Wanda, Lali y las dos niñas”, detalló. “Wanda la subió, Lali la reposteó y para la China Suárez, nadie sabe por qué, esto fue una traición. En realidad hasta ahí no estaba la China con Icardi. Hasta ese momento la China había sido un polvo en la vida de Icardi que Wanda perdonó”, detalló.

Latorre continuó: “Vio esto, le agarró odio y no se lo dejó pasar el Cris Morena Day. Se juntaron todos ellos, hicieron como una conferencia de prensa, después un show que un mes después y cuando Lali va a saludar a la China antes de subir al escenario le dijo ‘hola, ¿qué tal?’, y Eugenia, mal, salió a reprocharle la foto. Le dijo ‘¿Qué me venís a saludar? Sos una traidora’“.

La foto que ocasionó la última pelea (Foto: Instagram)

No conforme con esto, Yanina agregó como fue la reacción de la cantante de “Diva”: “Le dijo ‘te repostee el tema, te banqué cuando fue el Wandagate, di notas bancándote, ¿y vos me decís esto y no me hablás?’. Desde ahí ya no hay más retorno“.

Según Yanina, el vínculo entre las figuras siempre estuvo lleno de roces desde sus comienzos. “Desde que eran chicas tenían problemas de competencia y de ego, sobre todo por parte de la China. La talentosa de la dupla era Lali y dicen las malas lenguas que Cris Morena le decía a Eugenia ‘viste como lo hizo ella, mirá cómo lo hace’. Las comparaba y de ahí vendría el resentimiento de la Chinita. Yo estaría igual. Lali es una chica con un talento natural. No se puede ni discutir. La China nunca llegó a tener el talento de Lali, ni cantando ni nada”, opinó la conductora de SQP.