El llanto del doctor Alberto Cormillot cuando recordó a su padre al aire: “Fue mi mejor amigo”

El llanto del doctor Alberto Cormillot al aire cuando recordó a su padre: “Fue mi mejor amigo” (Video: Cuestión de peso, Eltrece)

Este domingo será el Día del Padre y en Cuestión de peso (Eltrece) realizaron un programa con saludos de los participantes a sus papás, mensajes y Alberto Cormillot se mostró súper sensibilizado cuando Mario Massacessi le preguntó por su papá.

“¿Qué fue tu papá para vos?“, fue la pregunta del conductor que conmovió al doctor. ”Uf. Paso“, esbozó, al borde del llanto, mientras el periodista destacaba el costado más sensible del profesional, quien es padre de Adrián, Reneé y del pequeño Emilio, fruto de su matrimonio con Estefanía Pasquini.

“Es un decano. Tiene 60 años trabajando en esto y se permite emocionarse, ser vulnerable y se permite correr al doctor y a la autoridad para decir ‘también soy un ser humano, me puedo quebrar’. De eso no hablo. Feliz día el domingo, Alberto”, le dedicó Massacessi.

"Mi vieja murió 10 años antes que mi viejo. Yo lo tuve los últimos 10 años solo para mí. Con él me fui a pasear en la Torre Eiffel, me lo llevé a Estados Unidos, a todos lados", recordó Alberto Cormillot (Cuestión de peso, Eltrece)

“Todo bien con mi viejo. No es que tengo dolores con él. Fue mi mejor amigo”, aclaró, entre lágrimas. Unos minutos después, se explayó sobre el significado de su padre en su vida. Luego, el ciclo compartió un video especial con un saludo de su hijo más chico, haciendo que el clima emotivo continúe.

“Feliz día, papá. Te amo con todo mi corazón”, le dijo Emilio, que cumplirá 4 años en septiembre y lleva el mismo nombre que su padre. “Muy lindo. Muy, muy lindo. Además, terminar así con Emilio diciendo ‘Feliz día, papá’... Está enfermo el pobre”, contó el doctor.

Luego el doctor Cormillot rememoró los últimos años de su padre. “Mi vieja murió 10 años antes que mi viejo. Él se dedicó mucho a ella”, afirmó. “Yo lo tuve los últimos 10 años solo para mí. Con él me fui a pasear. Ahí viste fotos en la Torre Eiffel, me lo llevé a Estados Unidos, a muchos lugares. Veraneé todos esos años con él así que me hice un festín”, concluyó.

Aberto Cormillot y su padre, Emilio, en París (Instagram)

Alberto Cormillot y una postal junto a su papá

Estefanía Pasquini, la esposa de Alberto Cormillot, sobre sus ganas de agrandar la familia: “Amaría tener otro”

Estefanía Pasquini, esposa del doctor Alberto Cormillot, sorprendió recientemente a sus seguidores de Instagram al hablar abiertamente sobre su deseo de tener más hijos. Durante una sesión de preguntas y respuestas, abordó temas personales sobre su maternidad y su relación, así como sus experiencias personales frente a las críticas que recibe.

La iniciativa de la nutricionista se dio cuando decidió abrir una caja de preguntas en sus redes sociales. Entre las numerosas consultas, una se destacó: “¿Te gustaría darle un hermanito a Emilio o Adro se pone celoso?”.“Amaría tener otro”, y añadió humorísticamente que su hijo suele preguntar con curiosidad: “¿y si compran otro Emilio?”. Además, manifestó su gratitud por haber podido ser madre: “Agradezco haber podido tenerlo a él”.

Alberto Cormillot junto a Estefanía Pasquini y su hijo, Emilio

En cuanto a la crianza de Emilio, Pasquini compartió su manera de educarlo en un entorno equilibrado y con límites saludables. Respondiendo a una pregunta sobre si su hijo crece con libertad total o bajo normas, explicó: “Es un niño. Si no le pongo límites hoy, el día de mañana se los pone la vida y no va a entender nada”. Clarificó que esto no implica violencia, rechazando el castigo físico: “Ojo, límites que no es lo mismo que andar rompiendo los huesos por cualquier cosa”.

Además de su rol como madre, Estefanía abordó el tema de las críticas recibidas en redes sociales y las inseguridades físicas que enfrenta, a pesar de su profesión como nutricionista. Al responder cómo maneja los comentarios negativos, afirmó: “Pienso... ‘¿Qué sé yo quién es esta persona?’... y se me pasa”. Relató cómo en épocas pasadas luchó con la percepción de su propia imagen, experimentando inseguridades que la llevaron a quedarse sin salir por sentirse “fea, gorda y sin ganas”. Compartió su proceso personal de superación, aprendiendo a un costado sus inseguridades y a encontrar un equilibrio interno: “Pasé por muchas hasta lograr un equilibrio y además entender que sea el peso que sea, mis valores pasaban por otro lado”.