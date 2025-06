Bizarrap celebró la clasificación de Franco Colapinto con un divertido video y compartió una contundente frase

El divertido video de Bizarrap para celebrar la clasificación de Colapinto: la frase de apoyo que compartió

Después de una jornada de Fórmula 1 cargada de estrés, Bizarrap dejó salir sus nervios contenidos y expresó su alegría por la gran clasificación de Franco Colapinto en el Gran premio de Canadá. Luego de que el pilarense se quedara con el 11° puesto, el productor compartió un divertido video en sus redes y mostró su apoyo con una contundente frase.

A pesar de no encontrarse en Montreal, para seguir de cerca los pasos de su amigo, Bizarrap siguió la actividad de la Fórmula 1 a través de su computadora. Fue así como el joven filmó un momento de la qualy en el que la cámara enfocaba al deportista dentro de su auto.

“No te duermas amigo”, escribió Bizarrap, fiel a su humor, junto al video. En la imagen se veía a Colapinto ajustándose su casco y pestañeando, dando la sensación de que describía el productor. Este mismo momento fue comentado por la transmisión oficial. “¿Se durmió?“, preguntó, sorprendido, el periodista Fernando Tornello cuando observó la imagen del pilarense con los ojos cerrados. “¡Despertate, Franco, que estás en la Q2!“, agregó Cochito López. Luego, el cronista Juan Fossarrolli sumó que Colapinto estaba “recordando la vuelta que hizo porque fue un vueltón”.

Bizarrap apoyó a Colapinto luego de las críticas que recibió por sus últimos desempeños

Luego de su actuación en la pista, el cronista le consultó por dicho momento. “Había que visualizar un poquito. Es un momento que era importante para mí”, aseguró el joven en referencia a su video viral.

Como si fuera poco, Bizarrap también se manifestó en su cuenta de X al repostear una frase en alusión al desempeño de su amigo a bordo del Alpine. “¿Y ahora que van a decir? Nunca dejen de creer, nunca. Escuchen a los que saben, que por algo decimos las cosas”, decía la frase compartida por el productor.

La misma se debe a la presión que maneja Colapinto luego de recibir críticas respecto a su desempeño. Luego de finalizar en el puesto 15° en el Gran premio de España, Flavio Briatore, el asesor ejecutivo de Alpine, criticó la actuación del argentino.

“Para Franco, sabíamos que sería una tarde complicada largando desde atrás y terminó siendo una carrera decepcionante, sin avanzar tanto como esperábamos”, detalló el empresario italiano sobre el desempeño de Colapinto. Cabe resaltar que el argentino partió muy atrasado por una falla técnica (transmisión) de su auto en los minutos más importantes en la sesión de clasificación, donde no pudo realizar un último giro para mejorar sus registros.

El guiño de Bizarrap para la vuelta de Franco Colapinto a la Fórmula 1

Así las cosas, luego de finalizar 11° en Canadá, Franco comentó: “Estoy contento por estar bajo presión y haber rendido. Es un gran trabajo de todos, creo que hay que trabajar en la carrera de mañana, pero largando ahí, hay oportunidades. Creo que desde el undécimo puesto se puede llegar a los puntos. Hay que ver como es el ritmo, hacer una linda largada y después para adelante”.

De esta manera, el argentino largará este domingo desde la undécima posición, una ubicación favorecida por la penalización de diez lugares que recayó sobre Yuki Tsunoda antes de la sesión clasificatoria. Estas circunstancias le permitieron a Colapinto avanzar en la grilla y consolidar así su mejor actuación con la escudería francesa, situándose entre los protagonistas destacados de la fecha.

El contexto de esta clasificación resulta significativo no solo para Colapinto, sino también para Alpine. A diferencia de su compañero Pierre Gasly, que no logró superar la primera ronda de la qualy. La combinación de un monoplaza que no respondió conforme a las expectativas y la imposibilidad de marcar un tiempo competitivo lo dejaron rápidamente fuera de juego.

El propio Colapinto reconoció la importancia de este progreso al superar tanto condiciones adversas como rivales directos con mayor experiencia en el campeonato. Mientras tanto, otro de los pilotos que celebró fue George Russell, quien obtuvo la pole position. El británico se impuso en la clasificación, lo que le permitirá arrancar desde el primer lugar, mientras que Max Verstappen saldrá desde la segunda posición, conformando así una primera fila de alta expectativa para la competencia.