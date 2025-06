Colapinto explicó su particular escena en plena clasificación del GP de Canadá: “Parecía que estabas durmiendo”

Franco Colapinto realizó una gran actuación en la clasificación y largará en la 10ª posición en el Gran Premio de Canadá en la Fórmula 1. En su mejor performance desde su llegada a Alpine, el piloto argentino de 22 años fue protagonista de un momento viral cuando la cámara de televisión lo tomó con los ojos cerrados dentro de su monoplaza tras lograr su mejor vuelta del fin de semana en la Q1.

“¿Se durmió?“, preguntó el periodista Fernando Tornello en la transmisión de ESPN cuando observó la imagen del pilarense con los ojos cerrados. “¡Despertate, Franco, que estás en la Q2!“, soltó cómplice Cochito López, el otro comentarista. Luego, el cronista Juan Fossaroli comentó que Colapinto estaba “recordando la vuelta que hizo porque fue un vueltón”.

Una vez finalizada la Q2, con el gran resultado obtenido, Colapinto brindó su testimonio ante la prensa y Fossaroli le consultó por la imagen que no pasó inadvertida: “Ya sabemos que el ritmo de carrera está ahí, faltaba a una vuelta. ¿Qué mejoraste vos? ¿En qué mejoró el equipo para poder lograr ese rendimiento? Porque te vi hasta concentrado, parecía que estabas durmiendo, pero estabas calcando la vuelta, ¿no? Querías hacer la misma vuelta que habías hecho antes...”.

“Había que visualizar un poquito. Es un momento que era importante para mí”, aseguró el oriundo de Pilar sobre el momento en el que las cámaras de la transmisión oficial lo enfocaron en el cockpit con los ojos cerrados. Franco había marcado su mejor giro en la Q1 con un tiempo de 1:12.234 y en la Q2 mejoró incluso eso con un registro de 1:12.142, que si bien no le alcanzó para avanzar a la última tanda, le permitió quedar 10° en la grilla final del domingo tras las penalizaciones a Yuki Tsunoda e Isack Hadjar.

*La palabra de Franco Colapinto tras la clasificación

Luego, el ex piloto de Williams agregó: “Estoy contento por estar bajo presión y haber rendido. Es un gran trabajo de todos, creo que hay que trabajar en la carrera de mañana, pero largando ahí, hay oportunidades. Creo que desde el undécimo puesto se puede llegar a los puntos. Hay que ver como es el ritmo, hacer una linda largada y después para adelante”, comentó Franco sobre su actuación en la clasificación y el optimismo sobre lograr sus primeros puntos con la escudería francesa el domingo en el circuito Gilles Villeneuve.

Con este resultado, el argentino se mostró optimista de cara a la carrera en la isla de Notre-Dame y explicó los pequeños detalles que lo marginaron de una hipotética entrada a Q3. “Volvimos... Al fin, ya era hora. Es goma media me complicó un poco. Arranqué la vuelta con muy poco grip (agarre) porque cuesta calentarla. Después tuve muy buen grip en la mitad y traté de recuperar todo lo que había perdido en la primera parte porque las gomas no estaban listas. Creo que con una goma blanda hubiera tenido un poquito más de chance. Pero es lo que hay", argumentó el pilarense, quien no escondió también la autocrítica que realizó a pesar del buen resultado.

*El resumen de la clasificación del GP de Canadá

Franco logró su mejor rendimiento hasta el momento en estas cuatro carreras con Alpine y firmó una de sus clasificación más destacadas en Fórmula 1, teniendo en cuenta que en 2024 con Williams logró un 9° en el GP de Azerbaiyán y luego logró una 10ª colocación para la Sprint del GP de Estados Unidos.

Este domingo comenzará 10° el Gran Premio de Canadá, que será a 70 vueltas y se iniciará a las 15 de Argentina.