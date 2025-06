La desopilante imitación que Martín Bossi le dedicó a Graciela Borges en el festejo de su cumpleaños: “Soy una niñita”

Martín Bossi estuvo en el cumpleaños de Graciela Borges y la imitó

En una íntima celebración, Graciela Borges, una de las figuras más destacadas del cine argentino, conmemoró su cumpleaños rodeada de amistades cercanas y familiares. Entre los asistentes estuvieron su hijo Juan Cruz Bordeu y su nieta María Jesús, así como reconocidas personalidades como Martín Bossi, Teresa Calandra, Nequi Galotti, Evelyn Scheidl, Lucía Galán, Claudia Medic, Silvina Chediek y Adriana Costantini, entre otras. La reunión fue un acontecimiento lleno de momentos emotivos y risas gracias a una inesperada visita y actuación de Bossi.

El actor llegó al festejo, en el tradicional restaurante porteño El Tropezón, directamente desde el Teatro El Nacional, donde protagoniza “La cena de los tontos” junto a Laurita Fernández y Mike Amigorena. Justo ese día tuvo la noticia que la obra alcanzó la notable cifra de 50.000 espectadores en tan solo ocho semanas.Eufórico por el éxito, Bossi asistió por sorpresa al cumpleaños de Borges, lo que emocionó a la diva y sus amigos allí reunidos.

Martín Bossi junto a Graciela Borges, Lucía Galán y Juan Cruz Bordeu en el cumpleaños de la diva

Bossi, célebre por su habilidad para las imitaciones, recreó de manera cómica los gestos y el estilo de Borges, usando sus característicos anteojos oscuros y un pañuelo en la cabeza, lo que arrancó sonoras carcajadas tanto de la homenajeada como de los asistentes. El humorista no tardó en compartir este momento a través de sus redes sociales, recibiendo una ola de elogios y felicitaciones por su interpretación.

En el corazón del homenaje, Bossi realizó un divertido monólogo, imitando la voz de Borges al expresar agradecimientos a sus amigos y recordar amistades pasadas, especialmente con el actor y director Alfredo Alcón, con quien Borges compartió más de 15 películas: “Tengo migraña. Qué dolor de cabeza. Les quiero agradecer profundamente a todas que son mis amigas del alma. Gracie te quiero mucho”, dijo entre las risas de los presentes. Durante su imitación, expresó de manera jocosa que, aunque no actuaría más, haría una excepción por su “enano del corazón”, refiriéndose a su hijo Juan Cruz, desatando las risas entre los presentes. La frase ya es un clásico: “Yo no voy a filmar más. No sé si voy a filmar, salvo con mi enano de mi corazón, Juan Cruz. Te quiero tanto. Hace tanto que sos mi hijo. Desde que sos mi hijo. Es un chiste. Y la verdad es que de lo más profundo. Alfredo, mi corazón. Lo extraño mucho a Alfredo Alcón. Hemos hecho más de 15 films y decirles que los amo profundamente y que soy una niñita de 14 años en cuero de una mujer, de una heroína. Los quiero”. La respuesta fue unánime: “Te amamos, Grace”.

Bossi y Lucía Galán... "Lo que me río" puso la cantante de Pimpinela

La diva, visiblemente emocionada, respondió con cariño a la parodia de Bossi, diciendo: “No llores”, al tiempo que éste respondía, con la voz de Graciela: “Juan, no seas pelotudo”, en un momento que capturó la esencia de una celebración que fue, por momentos, divertida y, en otros, un entrañable recordatorio de las amistades que han marcado la prolífica carrera y la vida de Borges. Para el brindis, el actor cantó unas estrofas de una de las canciones favoritas de Borges, la mexicana “Den gloria a Dios”. La celebración terminó siendo no solo un festejo de cumpleaños, sino una muestra de afecto y un homenaje al legado de una de las grandes figuras del espectáculo argentino.

Evelyn Scheidl en el cumple de Graciela

Martín Bossi y Graciela Borges comparten una profunda amistad desde hace años. Alguna vez, el actor debió aclarar que “desde el vamos le propuse, y ella lo aceptó, no involucrar en nuestra relación la parte carnal, porque después de eso viene el final… Hoy somos familia”. Además de la unión que demuestran en su vida personal, en lo profesional también compartieron trabajo. Ambos fueron protagonistas de la recordada película Viudas, donde Bossi hizo el rol de la empleada doméstica de Borges.