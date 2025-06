La emoción de Olga Garaventa al recibir un cuadro con una icónica fotografía de Sandro: “Me encanta”

Olga Garaventa visitó una muestra fotográfica y se emocionó con una foto de Sandro

A Olga Garaventa, la emoción le brotaba por los poros. Esta semana, de visita en la muestra fotográfica “Argentinos 1995-2025”, el reconocido fotógrafo Maximiliano Vernazza le regaló un cuadro con una imagen emblemática de Sandro. La imagen se remonta a 2004, y muestra a Sandro espiando detrás del telón en su último espectáculo, llamado “La Profecía”,en el Gran Rex.

El obsequio fue inesperado, y lo recibió con mucho amor. , “Precioso. Está hermoso. Me encanta. Sabés qué, para ponerla en la biblioteca donde Roberto tenía sus cosas. Está preciosa. Hermosa, hermosa. Estoy muy contenta. Muy feliz. Me tomó de sorpresa. Me emocionó porque no me lo imaginé”, expresó Olga con gratitud y alegría.

Vernazza, por su parte, también compartió con Infobae su experiencia sobre aquel memorable día de marzo de 2004. “Ese año después ya no cantó nunca más. Está con la famosa bata roja. En el micrófono tiene el cañito donde le enviaban el oxígeno que le ayudaba a respirar. Ya le costaba cantar y hacer el show. Pero fue fantástico. En un momento él se va atrás del telón. Como para descansar un poco. Yo estaba entre la gente en ese momento. Él abrió el telón y empezó a espiar a la gente. Y a hablarles. Las nenas gritaban como locas”. El reportero recuerda, también que casi termina la función en modo fan: “Me acuerdo de ese show que no se si fue el último tema, pero terminé atrás de la batería fotografiando desde espalda en el tema Dame fuego, creo que cerró el show de ese día, el teatro explotado y él bailando y yo atrás de la batería me quería tirar arriba del tipo, a bailar con él”.

Olga conoció a Sandro por teléfono. Era la secretaria de Aldo Aresi, el representante del cantante. La relación comenzó casi sin querer, luego de una década de apenas “buenos días, buenas tardes”, con llamadas que cada vez se hacían más y más extensas. “De 5, 6, 7 horas”, contó ella alguna vez. Sus recuerdos siempre tuvieron precisión: el 23 de octubre de 2004, él apareció en El Castillo, como llamaba a sus oficinas. En diciembre, pasó a saludarla para las fiestas. El 2 de febrero de 2005, Olga, que tenía 50 años, llegó por primera vez a la mansión de Sandro en “Banfield Village”, como llamaba él a la localidad del sur que eligió para vivir. Pero la puerta no la abrió el ídolo: fue Roberto Sánchez quien la franqueó.

Cuando la relación se consolidó, Roberto fue totalmente sincero con ella, le contó de su EPOC, de su incierto futuro: “Se paró frente a mí y me dijo, ‘después de un largo trayecto tengo que decirte la verdad, yo estoy muy delicado de salud, yo no sé si podrás llevar todo esto adelante, no vas a tener un camino de rosas’. Le dije ‘yo te voy a acompañar, vamos a llevar este problema juntos hasta el final de tus días’, y me dio tiempo para que lo pensara’”.

La fotografía de Sandro por Maximiliano Vernazza

En abril de 2007, en el living de la mansión los bendijo el padre Osvaldo Brown como marido y mujer. Tuvieron su libreta roja y sus anillos. Roberto Sánchez tenía 62 años.

Casi tres años después, Roberto Sánchez murió. Sucedió el 4 de enero de 2010 en el Hospital Italiano de la provincia de Mendoza, tras haber sido sometido a un doble trasplante de corazón y pulmón, luego de luchar por años contra un enfisema pulmonar. Sandro, en cambio, es inmortal.

Este verano, a 15 años de ese triste día, Olga Garaventa escribió en exclusiva para Teleshow una sentida carta. Aquí, un párrafo: “Lo recuerdo con mucho amor y recuerdo su sonrisa, sus conversaciones, y eso realmente me hace sentir tranquila. Lo visualizo con una sonrisa, tomados de la mano, hemos sido muy compañeros, hemos estado siempre el uno para el otro y tengo mucha paz en el corazón, porque lo he acompañado hasta el último momento de su vida sosteniéndolo de la mano y entregándole todo, todo todo todo todo porque se lo merecía. Y eso me reconforta”.

Maximiliano Vernazza en Infobae en Vivo, conto como es su metodologia de trabajo y recordo a Charly Garcia

Maximiliano Vernazza estuvo en Infobae en Vivo por la mañana, junto a de la mañana, que cuenta con la conducción de Gonzalo Sánchez, Carolina Amoroso, Ramón Indart y Cecilia Boufflet, contó dos momentos icónicos de su carrera con otras figuras destacadas. En especial, Diego Maradona y Charly García. Con El Diez recordó un encuentro en 1998 tras un partido amistoso en Tortuguitas, donde capturó una imagen íntima del futbolista: “Fue un fin de semana que me tocó seguirlo y Guillermo Coppola me informaba dónde estaban”.

Otro de sus prolongados trabajos fue con Charly García, a quien fotografió durante 23 años. Vernazza explicó que su relación profesional con García se basaba en la confianza que este le tenía por saber manejar la discreción: “Una vez Charly me dijo que lo que le gustaba de mí era la forma de trabajar, que nunca hablé de más. Siempre supe cuándo levantar la cámara y cuándo no”. Esta relación le permitió captar tanto momentos íntimos como públicos y artísticos de García.

Actualmente, todas estas experiencias forman parte de la exposición “Argentinos | 1995-2025”, donde Vernazza muestra 46 fotografías que abarcan tres décadas de trabajo. La muestra se encuentra en el Centro Cultural Rojas, disponible de lunes a sábado de 10 a 20 horas, ofreciendo una mirada profunda de las personalidades que definen la cultura argentina a través del lente de un fotógrafo que ha documentado algunos de los momentos más icónicos del país.