Maximiliano Vernazza, el fotógrafo de los ídolos: “Siempre supe cuándo levantar la cámara y cuándo no”

En un mundo donde la imagen a menudo vale más que mil palabras, el fotoperiodista Maximiliano Vernazza, supo captar en su lente momentos únicos de la historia argentina reciente.

En Infobae en Vivo, durante el programa de la mañana, que cuenta con la conducción de Gonzalo Sánchez, Carolina Amoroso, Ramón Indart y Cecilia Boufflet, Vernazza recordó su trayectoria al retratar a distintas personalidades, desde el ámbito político hasta el espectáculo.

Maximiliano Vernazza, en los estudios de Infobae en Vivo.

Entre sus declaraciones más conmovedoras, Vernazza rememoró: “Fue un fin de semana que me tocó seguirlo y Guillermo Coppola me informaba dónde estaban”, refiriéndose a una icónica imagen de Diego Maradona, solo tras un partido amistoso en Tortuguitas.

“Fue en el año 98, en una quinta en Tortuguitas que alquilaba un amigo de Diego, donde se hacían torneos y jugaban con amigos. Un fin de semana Diego fue a jugar, pero después del partido lo pierdo de vista, atrás de la casa de los caseros, donde estaba la pileta, lo veo solo y sentado. Y vaya uno a saber en qué estaba pensando, nunca me animé a preguntarle”, recordó.

Y agregó: “Me pongo atrás, le hago un disparo, en esa época eran películas así que eran más ruidosas las cámaras, ahí gira, me ve, le hago otra foto y me pide que me ponga de costado. Ahí se para, se tira un clavado, saca los pies y se fue a bañar”.

Diego Armando Maradona, sentado solo luego de disputar un partido de fútbol (Foto: Maxi Vernazza).

Esta imagen y muchas más se pueden observar en la muestra “Argentinos | 1995-2025”, donde Vernazza exhibe 46 fotografías producto de 30 años de trabajo. La misma se realiza en el Centro Cultural Rojas -Corrientes 2038-, de lunes a sábado y de 10 a 20.

Sin embargo, el astro del fútbol no fue el único ícono que posó y pasó por su lente: “A Charly (García) lo fotografié 23 años. A los dos meses salió otra nota y el jefe de prensa de él en ese entonces pidió por mí y a partir de ahí lo empecé a seguir”.

La confianza del músico hacia el fotoreportero se basaba en la confianza en su metodología de trabajo: “Una vez Charly me dijo que lo que le gustaba de mi era la forma de trabajar, que nunca hablé de más. Siempre supe cuándo levantar la cámara y cuándo no”.

En la muestra, también figura una fotografía en el Teatro Gran Rex en 2004, con Sandro, quien durante sus últimos conciertos “jugaba con la gente” detrás del telón. Su profesión también lo llevó al terreno político, donde retrató el frío saludo entre Cristina Kirchner y Mauricio Macri.

Mauricio Macri y Cristina Kirchner (Foto: Maxi Vernazza).

Cada imagen cuenta una historia, y Vernazza destacó cómo las redes sociales actualmente muestran lo que antes hacía las revistas. Además, Vernazza es un testimonio viviente de la evolución del fotoperiodismo, ya que transitó, desde el modo analógico al digital. “Lo adopté rápido porque era mucho más cómodo, sobre todo cuando viajabas”, afirmó.

No obstante, la transición tecnológica conllevó desafíos y oportunidades: desde la tensión de capturas fallidas, como cuando se percató que Domingo Cavallo fue fotografiado sin rollo en unas elecciones, hasta enfrentar la espontaneidad de las fotos robadas frente a fotografías arregladas.

Sandro, en uno de sus últimos shows en el Teatro Gran Rex (Foto: Maxi Vernazza).

El fotógrafo también puso en valor su dimensión personal como artista, reflejada en un proyecto muy cercano a su corazón, basado en la vida de su padre: “En 2021 empecé a fotografiar la vida de mi papá, que era mayor y odontólogo. Armé una muestra, él fue y estuvo buena; y lo seguí fotografiando hasta el año pasado, que se fue. Registré todo el esfuerzo que hacía por mantener la memoria”.

Su profesión no está ajena a las controversias y emociones del momento. En la entrevista, contó un episodio que vivió con el exfutbolista Claudio Paul Caniggia, quien alguna vez lo increpó. Finalmente, sobre aquellos años de coberturas extensas, personaes y luces concluyó: “Lo recuerdo súper muy lindo, pero no lo extraño. Siempre voy para adelante”.

