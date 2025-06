Julieta Ortega, entre la angustia y la esperanza por la internación de su hermano Martín: “No sabíamos si estaba vivo”

Julieta Ortega habló de su hermano Martín

Julieta Ortega atraviesa días de una intensidad emocional difícil de poner en palabras. Integrante de una de las familias más reconocidas de la Argentina, lleva el apellido Ortega con el peso y la sensibilidad de quien siempre vivió a la vista de todos. Hace semanas, el mundo de la familia se estremeció cuando el hermano mayor, Martín, fue internado de urgencia en una clínica de salud mental. Desde entonces, cada jornada se convirtió en un desafío, un ejercicio de entereza y amor familiar en estado puro.

Martín, el primogénito de Palito Ortega y Evangelina Salazar, permanece en tratamiento. La noticia impactó a su entorno, pero especialmente a Julieta, quien se animó a hablar desde el corazón sobre el momento que están viviendo. Al relatar el cuadro actual, transmitió alivio y esperanza: “Martín está bien, muy bien. Está internado en un lugar que nos recomendaron y, por primera vez en mucho tiempo, lo notamos feliz. Se siente aliviado. Nosotros también, mis papás están muy tranquilos porque tienen la certeza de dónde duerme su hijo. Sentimos que fue la mejor decisión para todos, y Martín también piensa lo mismo. Salió bien, podría haber sido mucho más difícil, pero estamos agradecidos”.

El sentido de familia sobresale en las palabras de Julieta, que destaca la unidad y la protección con la que rodearon a Martín. Su relato trasciende la noticia y pone en primer plano los silencios, los miedos y ese dolor sordo que viven muchas familias frente a la enfermedad mental o la adicción de un ser querido.

Martín Ortega junto con sus padres en una antigua postal familiar

Sin filtros, la actriz que es parte de la obra SEX compartió lo que observa y siente sobre el entorno que rodea a quienes atraviesan ese infierno: “El que consume siempre termina rodeado de un círculo de mierda. La gente que realmente vale la pena se va, se corre de esos lugares. El que consume se queda solo, rodeado por tres gatos locos que están en lo mismo. Por eso creo en los tratamientos largos, en la necesidad de salir, de cambiar, de cortar con todo. Tenés que tirar tu teléfono a la mierda, olvidarte de la vida que llevabas y empezar de vuelta. Martín tiene una red enorme de gente que lo quiere, porque es una persona genial”.

Julieta también puso sobre la mesa una de las verdades más crudas: la soledad y la distancia, incluso de quienes dicen quererlo. “Mucha gente me llamó en estos días. ‘¿Cómo está Martín? Decile que lo quiero, mándale un abrazo’. Pero en los últimos tiempos no lo veían, no estaban. La gente se va y la familia, muchas veces, también. Yo misma, lo veía poco y nada”, lanzó con una sinceridad desgarradora.

Cuando habla de todo lo vivido en los años previos, la intérprete conmueve con la confesión más fuerte: “La angustia más grande la teníamos antes, en la incertidumbre de no saber. Cuando no atendía el teléfono tres días, no sabíamos si estaba vivo o muerto. El verdadero peso es ese, cuando ves que un familiar consume y no podés hacer nada. Estás esperando todo el tiempo que suene el teléfono y que te digan que lo encontraron muerto“.

Martín Ortega, el hijo mayor de Evangelina Salazar y Palito Ortega

“El peso es ahí”, destacó sobre los cambios que se encuentra transitando la familia, ya que entiende que lo peor era antes y “no cuando está internado. Ahora es todo alegría”.

Respecto del presente que están viviendo y cómo transitan los días, explicó: “Lo visitamos, vamos a las reuniones vinculares. Yo estuve ayer. Mis papás estuvieron el fin de semana. Ahora hay tranquilidad. Y cruzamos los dedos para que se cure”, cerró, con la esperanza de que la nueva vida, fuera de donde se encuentre internado, comience cuando todos los pasos estén dados.