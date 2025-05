Julieta Ortega habló sobre la salud de su hermano Martín luego de la internación: “Se merece estar mejor”

Julieta Ortega, actriz reconocida y miembro de una de las familias más emblemáticas de Argentina, afrontó recientemente un episodio complejo y emocional con la internación de su hermano mayor, Martín Ortega. Enfrentando uno de los momentos más desafiantes de su vida, Julieta decidió hablar públicamente por primera vez sobre esta experiencia que no solo impactó a su familia, sino que también abrió el diálogo sobre la salud mental en el país. Al aire de Implacables (El nueve) habló por primera de la situación de su familia.

Semanas atrás, el mayor de los hijos de Palito Ortega tuvo que ser internado en una institución de salud mental, donde todavía se encuentra haciendo su recuperación. Julieta comenzó contando que su hermano está progresando de la mejor manera posible: “Está mucho mejor, estuve con él el miércoles y estaba muy bien. Está agradecido, necesitaba que pase esto, se está recuperando. Esto recién empieza, es un camino largo, pero creo que fue lo mejor… la mejor decisión. Y fue una decisión nuestra, de la familia. Es algo que muchas veces tiene que pasar”. Con estas palabras, Julieta no solo iluminó el estado actual de Martín, sino también la firme unidad de la familia en el manejo de esta crisis.

Durante su relato, la actriz de Sex elogió a su hermano por su carácter y actitud positiva frente a la internación forzada: “Martín es genial, fue muy manso en ese sentido, es una persona tan inteligente, tan hermosa, buena persona, cooperó desde el primer momento”. En un instante emotivo, recordó cuando el joven le expresó: “Lo estaba esperando. Necesitaba que pase esto”. Sus palabras ofrecieron un considerable alivio y justificaron las acciones de la familia.

"Se merece estar bien", la palabra de Julieta Ortega sobre la situación de su hermano mayor

La intervención oportuna del hijo de Palito, que incluyó llamar al SAME y coordinar la internación con el apoyo de su hermano Luis, demostró ser crucial. Recibió orientación esencial de Ernestina Pais, que vivió en primera persona una situación similar y que es amiga de la familia hace años. “Llamé a Ernestina Pais que me ayudó un montón. Ella me dijo todo lo que tenía que hacer, me dijo, ‘la gente piensa que internar a alguien, que judicializar a alguien es muy complicado, tenés que hacer un par de trámites, pero no es tan complicado ni imposible’. También añadió: “Me dijo que le diga a mi mamá que ese era el mayor acto de amor que hacía por él. Así la tranquilizamos a ella”.

La familia al completo se encuentra ayudando en este proceso, por eso Julieta resaltó la importancia de tener los temas en agenda: “Tenés que poder salvar a un familiar... Mi hermano se merece estar mejor”. Sobre como todo esto afectó a su mamá, quien tiene 78 años, dijo: “Mi mamá estaba muy triste y preocupada por este tema, y ahora está muy aliviada y contenta, porque lo visita, sabe que está bien”.

Finalmente, el escenario vivido por Julieta y sus seres queridos visibiliza cuestiones fundamentales que enfrentan muchas familias y destacó la necesidad de reformar la Ley de Salud Mental en Argentina. La artista expresó: “La Ley de Salud Mental en Argentina debe ser realmente revisada, hay que tener en cuenta que, en general, un adicto no tiene voluntad. Esperar que alguien por su propia voluntad se interne, es muchísimo”.

El testimonio de Julieta Ortega puso de manifiesto no solo el amor y la unidad que su familia mantuvo durante una crisis. A través de sus palabras, Julieta no solo quiso hacer visible la difícil situación de Martín, sino también incentivar a que la sociedad reevalúe y mejore el enfoque hacia la salud mental, aspirando a un cambio que asegure un apoyo más compasivo y eficaz para todas las familias que enfrentan desafíos similares.