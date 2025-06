Nicole Neumann contó cómo es la alimentación de Cruz, su hijo de un año: “En casa se cocina todo casi vegano”

Nicole Neumann contó cómo es la alimentación de Cruz, su hijo de un año: "En casa se cocina todo vegetariano, casi vegano" (Video: La Noche de Mirtha, Eltrece)

Cruz, el hijo de Nicole Neumann y Manu Urcera, está a punto de cumplir su primer año y desde su nacimiento la modelo le inculcó sus ideales sobre los derechos de los animales y el proteccionismo. Hace poco contó los alimentos que prefiere su niño y ella, invitada al ciclo de Mirtha Legrand, dio detalles de cómo es su dieta.

“¿Es verdad que tu chiquito es vegano?“, indagó la diva. ”En realidad no es que es vegano declarado, pero en casa se cocina todo muy vegetariano, casi vegano”, comentó, pero hizo una excepción. “Pero a veces el papá come pescado y él come pescado con el papá”, detalló.

“Come lentejas, remolacha, ama el tomate, las frutillas, el kiwi. Desayuna conmigo, le encanta, es de muy buen comer y le gusta comer mucho. Desayuna conmigo, con el papá y puede almorzar tres veces”, afirmó, sobre los hábitos de su nene, que en dos semanas tendrá su primera fiesta de cumpleaños.

Nicole Neumann junto a su hijo, Cruz (Instagram)

Nicole Neumann había compartido detalles sobre la alimentación que mantiene su hijo enfocada en frutas, verduras, legumbres y frutos secos, alineándose así con el estilo de vida que ella promueve desde hace muchos años. La modelo destacó que su hijo disfruta de jugos verdes que combinan ingredientes como espinaca, pepino, manzana verde, jengibre y apio.

Además de estos jugos, la figura de Los 8 escalones de los 3 millones destacó que su dieta es alimentos ricos en proteínas vegetales, como lentejas y frutos secos, apreciados por su contenido de hierro y grasas saludables. Esta decisión alimentaria, afirmó, se mantendrá mientras el niño esté satisfecho con ella, permitiéndole más adelante decidir sobre su propio camino nutricional.

También Nicole explicó que sus otras hijas, Indiana, Allegra y Sienna, fruto de su matrimonio con Fabián Cubero, también fueron criadas siguiendo una filosofía similar con respecto a la alimentación. Sin embargo, recalcó que ellas han podido explorar y determinar por sí mismas sus preferencias alimenticias con el tiempo.

Nicole Neumann con su hijo en Disney (Instagram)

La modelo es conocida no solo por su carrera en las pasarelas y como imagen de numerosas marcas, sino también por su activismo en pro de los derechos de los animales y el veganismo. Trasladó estos valores a distintas facetas de su vida, incluyendo el lanzamiento de una línea de cosméticos libres de crueldad animal, como se conocen a los productos que no son testados en animales ni contienen derivados de este origen.

Nicole Neumann contó el hábito que incorporó luego del nacimiento de su hijo

Durante la emisión del programa Los 8 Escalones en El Trece, Nicole Neumann sorprendió con una confesión inesperada sobre sus hábitos domésticos. Lo que comenzó como una inocente conversación sobre prácticas higiénicas en el hogar terminó revelando un estricto ritual que implementó tras el nacimiento de su hijo, Cruz Urcera.

Nicole Neumann recordó la condición que puso a las visitas a su casa para ver a su bebé (Video: Los 8 Escalones - El Trece)

Guido Kaczka planteó la pregunta: “¿Qué porcentaje de argentinos consideran que quitarse el calzado al ingresar al hogar es un hábito higiénico? ¿Vos te sacás los zapatos antes de entrar a tu casa?”. Sin dudarlo, ella respondió afirmativamente: “Yo me saco, sí”, lo que provocó la curiosidad y el comentario inmediato de Kaczka: “¿Pero con los perros que tenés vos igual…?”.

Con una sonrisa, Nicole explicó que sus perros están siempre sanos y no traen suciedad de la calle, ya que suelen estar en el jardín o dentro de casa. Sin embargo, el animador insistió, sugiriendo que el barro podría ser un problema: “Ah, ¿no salen los perros? Barro, entra barro. Los pasean. Es grande el lugar…”.

Fue entonces cuando Neumann reveló detalles del riguroso protocolo que instauró después de convertirse en madre. Con sinceridad, explicó: “Sí, sí, salen a pasear, pero no camina tanta gente por mi barrio. Cuando nació mi bebé me agarró la locura. No podía entrar nadie con zapatos. ¡Nadie! Se los sacaban en la puerta”.