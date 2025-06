Se conoció cuál es el secreto de María Becerra y J Rei para un amor duradero: “Tenemos una regla”

A lo largo de sus tres años de relación, María Becerra y J Rei atravesaron todo tipo de situaciones. Desde felices vacaciones a instantes de miedo y angustia, como cuando la cantante tuvo que ser operada de urgencia al sufrir un embarazo ectópico. Así las cosas, la intérprete de “Corazón vacío” fue consultada por las claves de un amor duradero.

“Si me tienes que decir el secreto del éxito en la pareja. ¿Cuál sería ahora que hay tanta ruptura?”, le consultó una periodista a Becerra. Luego de reflexionar unos segundos, la cantante se preguntó: “¿El éxito en la pareja? Si es verdad, hay mucha ruptura”. Acto seguido, segura de su respuesta, la joven deslizó: “Para mí la comunicación, viste. Decir todo lo que pensabas, esto de no le digo nada, me hago la enojada y que me empiece a preguntar y que a la quinta vez que me pregunta le diga: “Sí, me pasa”. Y espere a reventar y hablarle mal”.

En la entrevista, que se dio a conocer recientemente, María se sinceró sobre su vínculo con su novio y confesó la regla de oro que ambos acordaron: “Nosotros tenemos una regla que es no insultarnos, nunca nos insultamos, por más enojado que uno esté, no trata mal al otro porque no existe motivo alguno para maltratar a una persona, ni verbal, ni físicamente, ni psicológicamente”.

Maria Becerra grabó la canción TATÚ junto a su novio J Rei

Luego, la cantante ejemplificó una situación en la que se aplica su regla: “Es como okay, estamos teniendo una discusión. Tal vez estoy en desacuerdo con algo que decís, pero eso no me da derecho a maltratarte, ¿entendés?. Como, hoy estamos en desacuerdo, pero te sigo amando, seguimos comiendo juntos. No eso de yo me voy al sillón, vos te vas a la habitación porque en algo estuvimos en desacuerdo. No tiene sentido. ¿Viste?”.

La historia de María Becerra y J Rei tuvo un origen muy relacionado con la dinámica contemporánea de las redes sociales, un espacio que fomenta conexiones inesperadas incluso entre figuras públicas. La cantante bonaerense, en un gesto que para muchos podría parecer trivial pero que en la era digital tiene un peso significativo, subió un video bailando al ritmo de “Tu Turrito”, el éxito musical de Julián Reininger, conocido artísticamente como J Rei. La notificación de ese video llegó directamente al teléfono del artista, marcando el inicio de su ahora reconocida historia romántica.

Fue María quien, demostrando iniciativa, se animó a escribirle un mensaje privado por Instagram. El intercambio inicial, lejos de ser superficial, se intensificó rápidamente: los mensajes se tornaron frecuentes y extensos, con María enviando incluso una serie de 11 audios de un minuto cada uno antes de concretar un encuentro cara a cara. Así, la relación logró una solidez temprana, impulsada por la comunicación fluida entre ambos, lo que sentó las bases para lo que más adelante sería una de las parejas más queridas del ambiente artístico argentino.

A lo largo de sus tres años de relación, María Becerra y J Rei atravesaron todo tipo de situaciones que definieron su noviazgo

La relación entre María Becerra y J Rei se distinguió desde el comienzo por la espontaneidad y la autenticidad de sus encuentros iniciales. Su primera cita tuvo lugar varias semanas después del inicio de los intercambios virtuales. Julián, residente en la zona oeste del Gran Buenos Aires, fue a buscar a María a la Capital en plena madrugada, un gesto que anticipaba la importancia que esta relación tendría para ambos.

Durante ese primer encuentro, la pareja se encontró con un contratiempo doméstico: el corte del servicio de WiFi y televisión en la casa de J Rei. Lejos de frustrarse, el cantante improvisó y le propuso preparar una pizza casera entrada la madrugada, utilizando solo ingredientes básicos que tenía a mano. Luego, para continuar la velada, se sentó al piano y dedicó algunas melodías a María. Este despliegue de recursos sencillos pero personales fue fundamental para conquistar el corazón de la artista, quien, tras varias horas juntos, regresó a su casa cerca del amanecer, momento en el que Julián le confesó abiertamente sus sentimientos y le expresó que ya la quería.

La confirmación pública del vínculo entre María Becerra y J Rei se dio mediante un vivo de Instagram que la pareja decidió blanquear su noviazgo ante millones de seguidores. Durante una transmisión en la que Reininger compartía escena con su madre, la intérprete de “Ojalá” intervino en los comentarios para hacerse notar, dejando huella con frases cálidas y cariñosas.

El momento clave ocurrió cuando María escribió: “Acá estoy”, confirmando su presencia en la transmisión y sugiriendo su respaldo a J Rei en ese espacio familiar. Poco después, sumó un mensaje dirigido especialmente a su suegra: “Mi suegra es la más linda”, un comentario que generó emoción y simpatía tanto en la familia del cantante como entre los fanáticos que observaban el directo. El clima de ternura se intensificó cuando la madre de J Rei respondió en la misma sintonía, elogiando a la cantante y expresando cariño sincero. Finalmente, en un gesto afectuoso, el trapero besó la cámara a modo de saludo para María, afianzando ante la audiencia la autenticidad y la cercanía del vínculo que compartían.