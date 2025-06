Madame Papín pasó a una internación domiciliaria a un mes de su accidente: “Lo peor ya pasó”

Madame Papín compartió un video después de recibir una internación domiciliaria (Video: Instagram)

Hace más de un mes la vida de Madame Papín, reconocida chef que ganó popularidad por Cocineros argentinos, Cocinate y por ser la encargada de los catering de bandas de rock nacionales e internacionales, cambió cuando un auto la chocó en plena Avenida del Libertador. El accidente provocó que tenga que ser internada en terapia intensiva en el Hospital Pirovano. Hoy se sigue recuperando y ya se encuentra en su hogar.

Fue ella misma quien compartió la buena noticia desde su cuenta de Instagram, en donde recibe muestras de cariño de sus amigos, colegas y seres queridos. “Ya con internación domiciliaria, no me acuerdo de mucho. Estoy en un viaje en el fondo del mar. Lo peor ya pasó”, comenzó escribiendo junto a un video con diferentes postales, entre fotos durante su hospitalización a imágenes de diferentes proyectos gastronómicos.

“Gracias por tantos tantos mensajes aunque no puedo contestar todos. Despacio y paciencia para volver, falta menos. Seguramente esto que ven fue atesorado por las personas muy muy cerquita mio. Todo no se podían. Todo todavía no se puede. Estoy bien, haciendo caso para salir una vez más. Ahora baja batería. Hasta la próxima”, se despidió Mónica Borda, el verdadero nombre de la chef que le preparó platos desde a Die Toten Hosen y Radiohead a Tan Biónica y La Beriso.

“Ya con internación domiciliaria, no me acuerdo de mucho. Estoy en un viaje en el fondo del mar. Lo peor ya pasó”, expresó Madame Papín (Instagram)

Al video lo acompañó con la canción “Me gusta la gente simple”, canción de Facundo Cabral interpretada por Ricardo Iorio. “Me gusta la gente simple que se levanta temprano/ Porque hay que limpiar la calle, pintar el frente al mercado/ Bajar del camión la fruta, repartir los telegramas/ Servir el café, la sopa, pescar, embolsar la papa/ Cortar el árbol preciso para hacer una guitarra”, musicalizó la cocinera.

Jimena Monteverde fue de las que celebró la mejoría de su colega. “¡Vamos, mamurra!”, comentó, mientras que unos días antes, a propósito del cumpleaños de Madame Papín recibió expresiones de afecto de otros colegas como Dolli Irigoyen y Osvaldo Gross. Este último le dedicó un cariñoso posteo a su amiga.

“¡Muy feliz cumpleaños, Madame Papín! Hoy estás flojita pero ya volveremos a juntarnos para cocinar y disfrutar de la vida que tenemos. Con sus alegrías y tristezas. ¡Pero siempre positivos! ¡Recupérate pronto! ¡Te queremos mucho mucho y te necesitamos en nuestra vida! ¡Mis oraciones y todos los mejores deseos de recuperación! Viva, Madame Papín", le dedicó el pastelero junto a un video en el que aparecen juntos.

El mensaje de Madame Papin desde el hospital (Instagram)

Cómo fue el accidente de Madame Papín

El viernes 25 de abril la cocinera y empresaria gastronómica estaba trabajando en el Estadio Obras, preparando un catering para un evento. En horas del mediodía, estaba por cruzar la Avenida del Libertador para realizar unas compras y fue atropellada por un automóvil.

Fuentes policiales confiaron a Teleshow que el personal de la Comisaría Vecinal 13 B fue desplazado hacia avenida Del Libertador y Núñez, por una mujer atropellada. Al arribar al lugar, constataron a una mujer en el suelo, con dolores, próxima a un vehículo gris. Cuando arribó el SAME, trasladó a la damnificada al Hospital Pirovano, inicialmente con riesgo de vida, pero luego estabilizada. Desde allí, Papín fue derivada al CEMIC.

En cuanto al conductor del vehículo, era un joven de 18 años, quien manifestó que giró hacia Avenida del Libertador y embistió accidentalmente a la mujer. El Juzgado interviniente ordenó actuaciones por lesiones culposas, test de alcoholemia -que resultó negativo-, y secuestro del vehículo tras pericias viales, entre otras diligencias.

Madame Papín en Cocinate, ciclo de la Televisión Pública que conducía junto a Ronnie Arias (Instagram)

Dos semanas después de su accidente, todavía desde la clínica hablando desde una camilla con electrodos en las piernas, le llevó tranquilidad a sus seguidores. “Muy buenos días, me voy recuperando despacio”, contó. “Para los que no saben, me atropelló un auto en Avenida del Libertador. Podría estar abajo de la tierra, pero no era mi momento todavía. Quiero agradecerles los saludos, los abrazos, los cariños, las oraciones y el amor”, manifestó.

Con un tono positivo, la chef se refirió a las lesiones que le causó el impacto del vehículo. “Me rompí la cabeza, me quebré un hueso del oído, me quebré una rodilla. Todo lo que me está pasando gracias a Dios, dicen los doctores, es pasajero”, aseguró, en aquel momento.