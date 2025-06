Las pruebas de Mauro Icardi luego de las acusaciones de Wanda Nara: “Acá están las lágrimas de mis hijas, felices en familia”

Icardi mostró a sus hijas felices con la China tras las acusaciones de Wanda (Foto: Instagram)

El día viernes por la tarde, Mauro Icardi tuvo la posibilidad de reencontrarse con sus dos hijas y pasar algunas horas con ellas luego de que el juez Hagopian diera la autorización. Sin embargo, como pasó en oportunidades anteriores, no pudieron evitar el escándalo y se desató una pelea en redes sociales entre el futbolista y Wanda Nara.

Todo comenzó con una frase muy similar a la que usó Wanda en el año 2021 para dar inicio al Wandagate: “Otra revinculación que esta zorra hija de puta arruina“. A partir de esto, toda la situación comenzó a escalar de manera repentina y Mauro no tuvo reparos en salir al cruce con una serie de posteos en sus historias de Instagram, en los cuales tuvo que tapar el rostro de las pequeñas por orden de la Justicia.

Las fotos que eligió fueron de abril pasado, cuando estuvieron en la casa de los sueños que compró en Nordelta, donde se las puede ver sonriendo y a la mayor de las pequeñas abrazada a la China Suárez. “Acá están las lágrimas de mis dos hijas… Felices en familia. ¡De la única manera que derraman lágrimas es estando y viviendo en la mentira y circo de la madre!!!”, comenzó escribiendo en la primera de las stories y agregó: “Les tapo la cara porque recuerden que la madre me hizo una denuncia para que no publique a mis hijas… pero ella sí publica diariamente”.

" De la única manera que derraman lágrimas es estando y viviendo en la mentira y circo de la madre", Icardi apuntó directamente contra Wanda

“¿Le dolerá ver la realidad de la felicidad de dos nenas, me pregunto yo?“, cerró el primero de los posteos. Esto no quedó allí, sino que siguió subiendo pruebas de la felicidad de sus dos hijas en el tiempo que pasaron con la actriz de Casi Ángeles y sus tres hijos en la propiedad de Nordelta.

En una foto padre e hijas, sacada por la actriz, quien se ve en el reflejo de los anteojos del delantero del Galatasaray, escribió: “No se coman el verso de la supuesta RE VINCULACIÓN (sic). Es todo por obra y capricho de la madre que quiere cortar el vínculo, obligándolas a mentir, pero ni así… No existe ninguna revinculación porque el vínculo siempre existió, declarado en el expediente de la causa por profesionales y trabajadores del Ministerio Público Tutelar”.

"En mi casa, donde pueden ser libres y felices de expresarse como quieren sin miedo a que le dirán o prohibiciones para ver gente"

“Acá están mis hijas felices, en familia, pasando lindos momentos, sin miedos, amenazas o inventos… En mi casa, donde pueden ser libres y felices de expresarse como quieren sin miedo a que le dirán o prohibiciones para ver gente. Nenas de 8 y 10 años, LIBRES de manipulaciones”, agregó el exjugador del PSG. Cabe recordar que tan solo una vez pasaron muchos días juntos, ya que luego de confirmar su relación en redes sociales con Eugenia, todo lo relacionado con sus hijas se fue en picada, puesto que en cada encuentro se le pidió asistir sin ella, pero esto nunca ocurrió.

Dejando el tema de las niñas de lado pasó a la arista económica de la pelea. Con una captura de pantalla del banco que tiene en Italia, mostró el dinero que se transfirió Wanda tiempo atrás. En esta se puede ver que la conductora de Bake Off Famosos (Telefe) tenía un saldo de €7.305.586.

La transferencia de siete millones de euros que se hizo Wanda tiempo atrás

Sobre esto, Icardi fue tajante e hizo referencia a la situación actual del abogado de Nara, Nicolás Payarola: “Por acá paseando y mirando mi teléfono, encontré otra pruebita… Obviamente, está denunciado en Italia el robo de 7M transferidos a su cuenta personal". Ya sumó: “¿Será que como sabe que tengo pruebas de todo pidió en la justicia que me saquen el teléfono? Igual ya me lo devolvieron, no le sirvió de nada ¿Habrá aprendido a estafar como su supuesto “abogado”? Cuidado con los allanamientos“.

Para terminar con todo su descargo en redes sociales, decidió dedicarle unas palabras a la mujer que se encuentra a su lado hace seis meses. “Mientras hablan, vos amás. Mientras inventan, vos estás. Y mientras ellos se desgastan, nosotros seguimos sumando capítulos en esta historia tan hermosa que estamos viviendo. Te amo”, fue todo lo que escribió, dejando en claro lo que siente por ella.