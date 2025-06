Pidieron el procesamiento del abogado acusado de una estafa millonaria en perjuicio de Gonzalo Montiel

¿Los Knicks en crisis? La eliminación ante los Pacers y el despido de Tom Thibodeau dejan en evidencia al equipo Los New York Knicks cesaron a su entrenador luego de ser eliminados por los Indiana Pacers, una decisión que marca el cierre de una temporada llena de altibajos y tensión en la franquicia neoyorquina, asegura The New Yorker