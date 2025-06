La Justicia falló a favor de Mauro Icardi y podrá ver a sus hijas (Video: Instagram)

La novela de Wanda Nara y Mauro Icardi no deja de sumar capítulos, algunos de menor calibre. El jueves por la tarde, el delantero del Galatasaray fue al colegio de las dos pequeñas luego de que le llegara un mail sobre el estado de las niñas, pidió llevarlas a su hogar en medio del viaje de Nara por Europa, pero el juez Adrián Hagopian lo negó.

Al aire de Intrusos (América TV) contaron, tan solo algunas horas después, que la Justicia falló a favor de Mauro y podrá reencontrarse con sus dos hijas luego de varias semanas sin verlas. Fue Karina Iavícoli la encargada de dar esta feliz noticia para el deportista y comenzó diciendo: "Esto que acaba de salir para que él pueda estar con sus hijas. Las nenas están agobiadas, esa es la palabra. Muy tristes pidiendo que llamaran al juez. Las nenas de nueve y seis años, pidieron que llamen al juez porque le piden por favor ver a su papá“.

“Él ayer mandó un escrito diciendo que sus hijas estaban desamparadas porque no hay nadie con ellas y a Andrés Nara lo vieron dos veces en su vida, no lo cuestionó a Andrés como abuelo, sino porque Wanda no le daba bolilla. Empezaron a llamar a un montón de parientes, cada uno estaba en una parte del mundo haciendo su vida”, recapitulo acerca de lo que sucedió el jueves por la tarde en el horario de salida del colegio. Cabe recordar que no existe un impedimento de contacto por lo que podrían estar con el padre, siguiendo esta línea, la panelista agregó: “Como él no tiene ninguna restricción, pero a la vez no pueden estar con el padre, se armó un tole tole terrible en la escuela, que no se entiende por qué la escuela llamó directamente al juez”.

Al escuchar esto, Paula Varela se sumó y agregó que Icardi tenía la aprobación del Ministerio Público Tutelar para ir al colegio a ver a sus hijas, dejando en claro que fue no que se presentó sin autorización. “Cuando las va a retirar la escuela llama al abogado, el abogado llama a Hagopian que lo da de baja”, contó Varela.

Teleshow logró acceder a la resolución firmada por el juez. La decisión judicial responde a un dictamen del Defensor de Menores, quien recomendó que, “previo a ausentarse del país, deberá indefectiblemente proporcionar al progenitor, al colegio y al Juzgado el nombre y número telefónico de contacto de las personas que se quedarán al cuidado de ambas niñas”. Esta disposición busca garantizar la protección y el bienestar de las menores durante la ausencia de su madre, estableciendo un canal de comunicación claro entre los adultos responsables y las instituciones involucradas.

La resolución del Juez Hagopian luego del escándalo del día jueves

En el mismo fallo, el tribunal ordenó a Mauro que, en un plazo de diez días, entregue el nombre y los datos de contacto del terapeuta encargado de su tratamiento psicológico, tal como se había dispuesto previamente. El texto judicial señala: “El Sr. Icardi deberá proporcionar dentro del plazo de diez días el nombre y datos de contacto del terapeuta responsable de su tratamiento psicológico, tal como se ordenará oportunamente”. Esta exigencia forma parte de las medidas de seguimiento y acompañamiento familiar que el juzgado ha implementado en el marco del proceso.

El juzgado también autorizó, de manera cautelar, que Mauro Icardi pueda retirar a sus hijas del Colegio Lincoln y compartir con ellas la merienda, siempre que las regrese al hogar materno y respete las actividades extracurriculares de las niñas. La resolución específica: “Autorizo al Sr. Mauro Emanuel Icardi —mientras la Sra. Nara no se encuentre en el país— a retirar a sus hijas del colegio a que meriende con ellas y las reintegre al hogar materno”. Además, el tribunal estableció que el padre debe asistir solo, sin acompañantes, con el objetivo de fortalecer el vínculo con sus hijas. El documento judicial indica: “”.

Cuando todo este escándalo salió a la luz, Lara Piro, una de las abogadas del deportista, habló del tema y se mostró tajante. Según detalló en diálogo con SQP (América), Piro y su equipo consideran que el accionar del magistrado carece de fundamentos claros y que la medida adoptada constituye un episodio insólito dentro del conflicto familiar.

Lara Piro habló del juez de la causa Wanda (Video: América TV)

Piro calificó de “insólito” el episodio vivido por su defendido en el colegio, cuando la directora le impidió llevarse a las niñas mostrando una orden judicial emitida en menos de dos horas. En declaraciones al ciclo conducido por Yanina Latorre, Piro expresó:“Hace seis meses que estamos pidiéndole al doctor que tenga la hidalguía y la valentía que tiene que tener un juez de la Nación y de repente hoy en cinco minutos la tuvo. Entendemos nosotras que esto obedece a las dos recusaciones que le hizo Wanda al juez. A Mauro no se le puede pedir más paciencia y más respeto por la Justicia de lo que ha tenido”.

En este contexto, Piro y su equipo dialogaron con Icardi y concluyeron que el juez estaría actuando bajo presión mediática proveniente de la otra parte. Según la abogada,la orden judicial carece de fundamentos y resulta ambigua, ya que no explica por qué se impide a Icardi estar con sus hijas ni establece impedimentos de contacto. La letrada sostuvo: “Esto es un escándalo judicial desde mi punto de vista, porque no hay ningún argumento para que Mauro Icardi no esté con sus hijas, y nadie le va a poder elegir la novia, ni Wanda Nara, ni el doctor Hagopian. El Ministerio Público Tutelar ha sido claro: no hay revinculación, y el vínculo con las chicas ha sido absolutamente sólido. Las chicas hoy estuvieron llorando, pidiendo por favor comunicarse con el juez porque querían irse con su papá”.