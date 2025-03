Lauty Gram le dedicó una canción a su novia Lucía, la participante de Gran Hermano: “No iba a salir, pero ella me motivó”

Lauty Gram le dedicó su tema nuevo a su novio Luchi

Lauty Gram lanzó su nuevo sencillo “Qué Cabrona”, una canción inspirada en Lucía Patrone, su novia y actual participante de Gran Hermano (Telefe). En el tema, el artista expresa su admiración por la joven y su vínculo con ella, mientras sigue de cerca su desempeño dentro del reality más popular de la televisión argentina.

En el marco de su creciente carrera musical, Lauty Gram estrenó un reggaetón que mantiene su estilo urbano y que, según sus propias palabras, nació gracias a Lucía Patrone. A través de una historia de Instagram, el artista reveló que no tenía previsto lanzar el tema, pero que fue su pareja quien lo motivó a hacerlo.

El sencillo de Lauty Gram nació gracias a la motivación de Lucía, quien lo animó a publicarlo (Instagram)

“Era un tema que no iba a salir, pero ella fue la que me motivó a sacarlo con muchísimos mensajes así. Te extraño mucho y esta canción es para vos”, escribió el cantante en la publicación, junto con una captura de pantalla de una conversación privada con Lucía. En el chat, ella le expresaba su entusiasmo por la canción: “Bebé, estoy escuchando tu canción en el auto. Te juro, es un temón, está increíble. No dudes, sacala. Está buenísima, la viviría escuchando, está increíble”.

La letra del tema describe una relación marcada por la pasión y los celos, con frases que hacen referencia directa a la personalidad de la joven: “Ella es celosa, aunque no lo diga. Una story juntos pa' que esté tranquila”. Además, la canción resalta la fuerte atracción entre ambos: “Ay, qué cabrona se pone el conjunto que me enamora. Ese que a mí me pone mal. Ese que me hace desearla cuando la noche cae”.

La canción describe una relación marcada por pasión y celos, con referencias a la personalidad de Lucía (Instagram)

El videoclip se estrenó junto con el sencillo y coincide con un momento clave en la vida de Lauty: el ingreso de su novia a Gran Hermano, lo que llamó la atención del público y de los seguidores de ambos en redes sociales.

Lucía Patrone, de 18 años, ingresó recientemente a la casa de Gran Hermano con el objetivo de potenciar su carrera artística. Antes de sumarse al reality, ya tenía experiencia en modelaje y actuación, además de una comunidad de más de 43 mil seguidores en Instagram.

Lauty asistió al estudio de Telefe para despedir a Lucía antes de su ingreso a la casa de Gran Hermano (Video: Gran Hermano, Telefe)

Si bien su relación con Lauty Gram es conocida fuera del programa, en un principio la joven decidió no hacer pública su vida amorosa dentro de la casa. Esta decisión generó especulaciones sobre si forma parte de su estrategia de juego o si simplemente prefiere mantener su relación en privado.

“Quiero jugar y también que me conozcan”, afirmó antes de ingresar al reality. En su presentación, se definió con una personalidad fuerte: “Soy hermosa, histérica y caprichosa”, y reconoció que su mayor desafío será acostumbrarse a vivir lejos de su madre, de quien depende emocionalmente.

El ingreso de Lucía no pasó desapercibido. Durante la gala de presentación, Lauty estuvo presente en el estudio de Telefe para despedirla y brindarle su apoyo. En ese momento, se dieron un beso frente a las cámaras, lo que marcó su última imagen juntos antes de que la joven quedara aislada en la casa más famosa del país.

Lucía recibió una foto de su familia que incluyó a Lauty, emocionándose al recordar a su pareja (Video: Gran Hermano, Telefe)

Paralelamente, en una de las dinámicas del programa, Lucía recibió una foto de su familia en la que aparecían Lauty, su madre, su padre, su hermana Renata, su gato León y su perro Máximo. Al ver la imagen en pantalla, la joven no pudo contener las lágrimas y expresó entre sollozos: “Lauty, te amo y te extraño con el alma”.

A medida que avanza la competencia, la relación entre los dos artistas sigue siendo un tema de interés para los seguidores del reality. Mientras tanto, Lauty Gram sigue apostando por su música y por el amor que lo inspiró a lanzar su más reciente canción.