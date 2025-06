El increíble hallazgo que hizo Juana Repetto en el altillo de su madre, Reina Reech: “¡Encontré el emblema!”

Juana Repetto en la casa de Reina Reech halló una muñeca de la época de Colores

Juana Repetto sorprendió a sus seguidores con una historia que parece salida de una película de la década del ‘90. La vida la llevó de vuelta a la casa de su madre, Reina Reech, y es ahí donde, entre cajas y valijas, encontró algo que no esperaba ver: la muñeca Claudia de esos días inolvidables del programa “Reina en Colores”. Así, en medio de toda la vorágine que supone una mudanza, este hallazgo resultó ser un guiño del pasado, un pequeño tesoro que la hizo sonreír al recordarlo junto a su madre.

Juana no sólo compartió este momento con sus seguidores en Instagram, a los que animó a adivinar qué había encontrado. También describió el cansancio físico de la mudanza, y el impacto emocional de este viaje de vuelta al hogar materno.

“Sepan disculpar el filtro, pero estoy matada. Como si hubiesen cagado a palos. Y dije ‘claro, me está cayendo todo el cansancio de la mudanza, físico, mental y emocional, junto. Estoy re bien. Me siento re bien emocionalmente y todo, pero no paré de cargar y descargar mi auto. Durante cinco o seis viajes habré tenido el auto lleno, desde el asiento acompañante, todo el asiento de atrás y todo el baúl. Lo cargué, lo descargué sola y después no saben…” Y aquí vino la sorpresa: “Subí acá al altillo. Les voy a mostrar nomás. Mirá vos, ahora les voy a dejar unas historias en el altillo de mi mamá, a ver si adivinan lo que encontré. ¡Encontré el emblema de Reina en Colores.!”. Lo confesó entre risas, hasta tarareando una estrofa de la canción que solía cantar su mamá: “Vos jugás con Juana”.

Reina Reech le canta a la muñeca Claudia de Colores en el programa de Nicolás Repetto, por entonces su pareja y padres de Juana

La mudanza llegó tras su separación de Sebastián Graviotto, que puso su vida patas para arriba. Instalada en el nido familiar, Juana y sus hijos comparten habitación, una situación que, aunque temporal, les presenta un reto diario. “Estamos los tres en una piecita. Suena loco, ¿no? Pero todo esto es parte del camino hacia un lugar mejor”, comentó sobre esta particular convivencia.

“El proceso no va a ser lineal, tengo días que estoy más arriba, tengo días que estoy más abajo, me voy acercando a esa meta, estoy mucho más tranqui que antes de mudarme, nos vamos acostumbrando, nos vamos acomodando y vamos procesando”, explicó.

Pero no todo quedó en hallazgos y risas. Juana aprovechó el momento para hablar sobre su relación con el peso, un tema recurrente en su vida. “Subí un par de kilos y me dije, ‘¡La pucha!’. Pero al final me convencí de que no es solo un número lo que importa. Claro que quiero cuidar mi salud, pero también hay que aceptar que en estos tiempos de cambios, mi rutina está patas para arriba”, explicó, subrayando su intención de regresar a sus hábitos saludables.

Juana suele abrir cajitas de preguntas en sus historias de Instagram, y allí también afrontó preguntas sobre su vida amorosa y la posibilidad de volver a ser madre. Con su natural sinceridad, compartió: “Eso del amor es medio impredecible. Puede que ni siquiera lo estés buscando y te sorprenda, o al revés, que lo busques y no pase”, dijo refiriéndose a la espontaneidad del romance. En cuanto a tener más hijos, agregó: “Ahora mismo no lo veo, pero tampoco cierro la puerta del todo. No estamos para eso en este momento, pero quién sabe si más adelante”, se sinceró.

A través de estas confesiones digitales, Juana mantiene una conexión casi permanente con su público. Incluso, un detalle divertido sobre su edad salió a la luz. “Pensé que todavía no tenía 36, ¡pero ya voy por los 37!”, comentó, demostrando cómo las etapas de la vida pasan casi sin darnos cuenta.