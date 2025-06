Ricardo Montaner celebró 36 años junto a su pareja y contó cuál es su fórmula para el amor duradero

Ricardo Montaner celebró 36 años junto a su pareja y contó cuál es su fórmula para el amor

Ricardo Montaner sorprendió en las redes sociales al publicar un íntimo mensaje colmado de sentimientos hacia su esposa, Marlene Salome, lo que llamó la atención de sus seguidores y desencadenó una oleada de comentarios. El artista, reconocido tanto por su trayectoria musical como por su vida familiar, optó nuevamente por reflejar en público el vínculo cercano que sostiene con su pareja al celebrar sus 36 años juntos.

Junto a una serie de imágenes y videos que reflejaban los momentos compartidos, Montaner puso sus sentimientos en palabras: “36 años de elegir cada día, estar juntos. El otro día, se nos acercó alguien en la calle y nos dijo, “ah pero si es en serio, si son así como se muestran… ¿cuál es esa fórmula?. Marlene y yo al unísono dijimos: “¿Fórmula?”. Ese es precisamente el secreto, no tener fórmula, no hay cálculo ni poción mágica. La idea aquí es probar y equivocarnos a diario, pero con la firme convicción de que no hay otras carreteras, que esto fue ya determinado por ambos con un pacto de “para siempre”, mientras esto sea nuestro lema y axioma de vida, todo lo demás viene de la mano del Padre, por añadidura. Él es nuestro muro de contención”.

Por último, en su relfexión, el cantante se refirió a su estilo de vida junto a su esposa: “Créanme, no hubiese existido un estado ideal para mi, diferente al vivir en diario matrimonio. Y eso que ella me regaña, pero me ama con locura y yo la idolatro”.

Ricardo Montaner celebró 36 años de amor con su esposa Marlene Rodríguez (Instagram)

La publicación consistió en un video acompañado de imágenes que capturan diversos episodios vividos junto a Marlene, desde instantes de relax en la playa hasta vacaciones en distintos lugares y escenas que resaltan el amor y la complicidad que caracteriza a la pareja. El gesto no solo reafirmó el estilo espontáneo de Montaner al compartir su intimidad, sino que también destacó su confianza y la conexión permanente entre ambos.

La reacción de quienes siguen al músico no se hizo esperar. En pocas horas, el posteo superó los 67 mil ‘me gusta’ en Instagram y recibió una gran cantidad de mensajes de admiración y buenos deseos para la pareja. Entre esos comentarios, muchos seguidores creían que la pareja celebraba su aniversario, por esa razón, Montaner decidió aclarar: “Por cierto, hoy no es nuestro aniversario, es en agosto. Celebramos 37. Igual, gracias por los buenos deseos. Marlene, regálame algo que según esta gente, estamos de cumple”.

Ricardo Montaner mostró la intimidad de su vínculo con su esposa

En la publicación romántica, Ricardo Montaner optó por musicalizar el video con el tema “Si tuviera que elegir”, una canción significativa dentro de su repertorio y que recientemente reeditó en colaboración con su hija Evaluna y su yerno Camilo. La elección de esta pieza musical resalta el mensaje emocional dirigido especialmente a Marlene Salome.

La letra de la canción expresa el profundo amor y la preferencia del cantante por los momentos compartidos con su esposa frente a cualquier otro escenario posible. Montaner canta: “Si tuviera que elegir entre sufrir su amor de vuelta. Si vivir en un palacio o morir frente a su puerta. Me quedo con sus manos calzándole a mi piel. Me quedo con su angustia a un paso de caer. Me quedo con su cuerpo las horas que hagan falta. La quiero así, queriéndome”.

Ricardo Montaner contó su fórmula para un amor duradero

De este modo, “Si tuviera que elegir” funciona tanto como pieza romántica dedicada a su esposa, como homenaje al proyecto familiar construido en conjunto. El reconocimiento público de estos sentimientos añade una dimensión especial al video compartido, reforzando la imagen de proximidad afectiva y valores que la familia Montaner proyecta.

Ricardo Montaner y Marlene Salome son considerados una de las parejas más estables y reconocidas en el mundo del espectáculo. Su relación se construyó a lo largo de casi 4 décadas, período en el cual formaron una familia integrada por tres hijos: Ricky, Mau y Evaluna Montaner. Esta familia destaca no solo por la trayectoria musical que la rodea, sino también por la imagen de unidad y permanencia que proyectan.

A lo largo de los años, la pareja se convirtió en un referente en lo que respecta a relaciones duraderas dentro del ambiente artístico, un entorno habitualmente marcado por separaciones y cambios frecuentes en la vida personal de sus figuras. La exposición de su matrimonio a través de redes sociales y entrevistas no erosionó la fortaleza de su vínculo, sino que consolidó su imagen ante el público. La construcción de una de las familias más conocidas y admiradas internacionalmente ha sido fruto no solo del amor entre ellos, sino también del trabajo conjunto y la determinación de preservar su proyecto de vida común.