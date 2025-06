La modelo involucrada en el Wandagate que acompañó a la China Suárez y Mauro Icardi en Ibiza

Eugenia Suárez e Icardi deslumbraron en los Ray of Light Awards con una inesperada compañía que recuerda el Wandagate

Durante la última edición de los Ray of Light Awards celebrada en la isla de Ibiza, todos los flashes estuvieron puestos sobre Eugenia “la China” Suárez y Mauro Icardi, que hicieron su primera aparición pública como pareja en un evento de renombre internacional. Sin embargo, lo que más sorprendió fue la presencia de una figura vinculada al primer escándalo mediático que ambos protagonizaron: Jimena Buttigliengo, quien posó en la alfombra roja junto a ellos y despertó la atención.

En la imagen publicada por la cuenta oficial del festival, se puede ver a la actriz y al futbolista junto a otras figuras, entre ellas la modelo cordobesa radicada en Ibiza. Su presencia no pasó desapercibida, ya que Buttigliengo fue señalada en 2021 como la mujer con la que Jakob Von Plessen, entonces pareja de Zaira Nara, habría tenido un affaire en el marco del denominado Wandagate. Aquel episodio, que marcó el quiebre en la relación entre Wanda Nara y Mauro Icardi, terminó salpicando también al entorno más cercano de la familia.

En esta nueva aparición pública, la China Suárez fue invitada al evento cinematográfico por su participación en la película Linda, reconocida durante la ceremonia. A su lado estuvo Icardi, vestido con un traje negro clásico, mientras que ella lució un vestido metálico de corte ajustado y sin mangas, diseño del francés Hervé Léger. Se trató del modelo “Camila”, confeccionado en tejido gris claro con rayas horizontales en negro que generaban un efecto visual texturado.

Jimena Buttigliengo, que actualmente vive en Ibiza con sus hijos mellizos, fue involucrada en el Wandagate por varios periodistas y panelistas del mundo del espectáculo. Según reveló Majo Martino en el ciclo Socios del espectáculo (Eltrece), durante la noche en que Icardi se encontró con la China Suárez en un hotel parisino, Von Plessen, cuñado del futbolista, actuó como “campana” para facilitar el encuentro. Pero lo que en ese momento no se sabía era que Von Plessen también habría tenido su propia aventura con Buttigliengo.

Martino fue tajante: “Lo voy a decir porque ella está soltera… Es hermosa, divina y se llama Jimena Buttigliengo”. La periodista insistió en que la modelo argentina, reconocida por su trabajo en Europa, habría sido parte de esa noche clave en París.

Según se confirmó, Zaira Nara habría dejado a Von Plessen tras descubrir que estuvo con otra mujer, lo que terminó por dinamitar la relación. La comunicadora explicó que “no fue solo por la mentira. Ella se enteró y lo dejó”. La propia Buttigliengo, al verse envuelta en el centro de la polémica, publicó una historia en Instagram dirigiéndose directamente a la exmujer de Jakob: “Zaira, no conozco a tu marido, no lo vi nunca en mi vida”. Ese mensaje formó parte de un descargo más amplio en el que negó cualquier relación con Von Plessen y pidió no ser mencionada más en esa historia.

No obstante, su presencia en Ibiza junto a la China Suárez y Mauro Icardi en un evento oficial como el Ray of Light Awards volvió a ponerla en el foco público. La escena quedó inmortalizada en la imagen publicada en la cuenta oficial del festival, donde se la ve elegantemente vestida junto a los protagonistas del Wandagate.

La nominación de la película Linda, protagonizada por la China Suárez, fue la razón de la presencia de la pareja en el festival. La actriz compartió un video del discurso del actor británico Luke Evans, también presente en la ceremonia, y subió varias fotos del festejo posterior, donde se la vio bailando con un abanico haciendo juego con su vestido.

Icardi, por su parte, publicó imágenes del evento y un mensaje directo a la actriz: “Mi amorrrr”, respondió a una de las stories. Ella, en tanto, escribió: “Dios mío lo que yo te amo”, en una declaración que demuestra lo sólida que se encuentra su relación.