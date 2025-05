Wanda Nara sorprendió al contar por qué ya no tiene la copa que ganó en el Bailando de Italia: “No me la devolvieron”

Wanda Nara contó qué pasó con su copa del Bailando con la Stelle (Video: Instagram)

Wanda Nara se encuentra en la ciudad de Roma participando de una nueva edición del Bailando con la Stelle y tiene una nueva oportunidad de llevarse la copa del programa a su casa. Sin embargo, durante la presentación confesó qué fue lo que sucedió con la que ganó algunos años atrás.

Durante el programa, Milly Carlucci, la conductora del ciclo, recordó que la última vez que la vieron se había llevado el trofeo a casa, lo que dio pie a que Wanda confirmara el dato y, de inmediato, confesara que actualmente no la tiene en su poder. Esta confesión suscitó curiosidad entre los presentes y el panel, quienes indagaron sobre el paradero del trofeo.

Todo sucedió antes de comenzar con su presentación. Allí, Nara tuvo un pequeño ida y vuelta con la conductora, donde reveló el paradero de la copa de campeón. “Esta señora se llevó una copa a casa la última vez que la vimos aquí”, fue lo primero que comentó la italiana, a lo que la conductora de Bake Off Famosos (Telefe) tan solo pudo decir que era verdad.

“Una copa muy grande. ¿Dónde la pusiste?”, quiso saber y la respuesta generó revuelo: “Ya no la tengo”. La presentadora, sorprendida, repreguntó: “No la tienes más”. Entonces, Wanda desarrolló su respuesta: “No me la devolvieron. Tengo que pedirte una copia de la copa”. La sorpresa se hizo evidente en el estudio y la presentadora preguntó incrédula: “¿Cómo?” y la mediática aportó un toque personal al asunto con su frase: “En el divorcio siempre se pierde algo, perdí la copa”.

Así era la copa que ganó Wanda en el programa de baile italiano

El jurado intervino para sumar al tono distendido del momento: “No el divorcio, sino la copa”, Y una de los jurados, tal vez lanzando un palito contra la situación legal que está pasando la expareja de Mauro Icardi, agregó: “Chicos, es decir, hay quien no ve a sus hijos y hay quien no ve la copa, cada uno...”. Por último, la presentadora expresó en medio de la charla: “Tendrán que hacer el esfuerzo de hacer una segunda copa para dársela”.

El esfuerzo valió la pena y la dupla logró consagrarse ganadora, convirtiéndose así en dos veces campeona, lo que celebró a lo grande en sus redes sociales. Cabe recordar que viajó acompañada de tres amigas y uno de sus peluqueros, por lo que los festejos los hizo en compañía, a pesar de tener a sus hijos a la distancia.

Wanda volvió a ganar el Bailando con la Stelle

Horas antes de esto, se mostró subiendo las escaleras del canal Rai. “Hemos llegado”, escribió para describir la situación, al tiempo que se mostraba mirando el logo del edificio mientras lucía un conjunto deportivo total black junto a un lujoso bolso blanco y beige.

Una hora más tarde, la ganadora del certamen en 2023, puso manos a la obra y compartió un video en el que practicaba los movimientos de una coreografía junto a su pareja. De igual manera, su compañero, Yovanny Moreta Felis, publicó un fragmento del entrenamiento en el que se veía al joven explicándole un movimiento a Wanda.

Después de mucho ensayo, la pareja dejó la sala de ensayo y pasó a la pista. Bajo las luces del estudio, y ante la mirada de los presentes, Nara demostró todo su talento. Para esto, la conductora lució un vestido total black al cuerpo. A principios de abril de este año,la empresaria había confirmado su regreso al ciclo italiano.

Todo fue después de la audiencia por le divorcio con Icardi, donde la tensión se apoderó de ambas partes, por lo que la hermana de Zaira llegó con algunas preocupaciones en la cabeza y tuvo tan solo un par de ensayos con su compañero de baile