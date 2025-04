Wanda Nara confirmó su regreso al Bailando con las estrellas en Italia: “Estoy muy feliz, Roma nos vemos pronto”

Wanda Nara anunció su regreso al Bailando de Italia

Este miércoles, Wanda Nara sorprendió a sus fans al anunciar su próximo desafío laboral. Si bien a la modelo le gusta incursionar en nuevos segmentos, en esta ocasión expresó su alegría al volver a uno de los programas que la recibió con los brazos abiertos: Ballando con le stelle. A poco más de un año de consagrarse campeona del certamen en Italia, la mediática volverá a ser parte del ciclo.

A través de un video en sus redes sociales, Nara compartió con sus más de 17 millones de seguidores la feliz noticia. “Muy feliz. Roma, nos vemos pronto”, expresó la mediática junto a una publicación del certamen. En la misma podía verse a la conductora Milly Carlucci comentar: “Bailando con las Estrellas cumple veinte años. Los celebramos juntos con nuestros maestros históricos, el jurado inimitable y con Gabriel Garko, Wanda Nara, Emanuele Filiberto, Federica Pellegrini, Bianca Guaccero”.

Wanda Nara regresará al Bailando de Italia

Luego, la figura de la televisión italiana cerró: “Y muchos otros, diez fantásticos nuevos maestros en una competencia emocionante. Quien gane ingresará al elenco de la próxima edición. Soñando, Bailando con las Estrellas Próximamente”. De esta manera, la conductora de Bake Off Famosos (Telefe) formará parte del festejo por los 20 años del ciclo.

Wanda Nara durante los ensayos para la edición italiana del Bailando

Su debut en el programa había sido a finales de 2022. En aquella oportunidad, la empresaria y su bailarín Antonio Berardi recibieron el puntaje más alto por parte del jurado. La hermana de Zaira deslumbró en la pista con una seductora coreografía de la bachata Te perdiste mi amor de Thalía con Prince Royce, que bien podría haber sido interpretada como una indirecta para Mauro Icardi ya que su letra expresa: “Saliste a buscar y no sabían igual esos besos que yo te entregaba”. Durante su presentación en el prestigioso de ciclo de la Rai 1, Wanda contó antes de bailar que había elegido ese estilo de música porque era más alegre y era un ritmo nuevo para ella.

Wanda Nara se consagró campeona en el Bailando de Italia

Ya un año después, la conductora regresó decidida a llevarse el premio. En 2023, Nara inició su camino con un vestido negro al cuerpo y empezó su primera coreo recostada en una cama y envuelta entre el neón rojo mientras su partenaire se acercaba al ritmo de “Hips don’t lie”, de Shakira. La mediática terminó con una sonrisa, tirando besos al público y saludando a su bailarín. Su actuación cosechó 43 votos del jurado -10 de Iván Zazzaroni, 9 de Guillermo Mariotto y 8 de Carolyn Smith, Fabio Canino y Selvaggia Lucarelli-, lo que los ubicó entre los más altos de la competencia.

Wanda Nara se quebró al recordar a su abuelo en la final del Bailando de Italia

Así las cosas, Nara emprendió un camino de arduo trabajo que la llevó hasta la final del certamen. Wanda logró avanzar ronda tras ronda hasta quedar en el último duelo, en el que se enfrentó a Simona Ventura, una figura consolidada de la televisión italiana. Allí, la empresaria argentina se impuso gracias al apoyo del público y a una serie de coreografías que cerraron una noche intensa: interpretó siete bailes distintos, entre ellos un tango argentino que tuvo un efecto simbólico dentro del show.

La consagración se dio bajo una lluvia de papeles dorados y con la canción “We Are the Champions” de Queen de fondo. El cierre coronó no solo una competencia televisiva, sino también un proceso personal de esfuerzo, disciplina y exposición mediática en un contexto difícil.

Tras conocerse el resultado final de Ballando con le stelle, las redes sociales comenzaron a reflejar la repercusión del triunfo de Wanda Nara. Una de las primeras figuras en pronunciarse fue Lizy Tagliani, quien le dedicó un mensaje cargado de afecto y admiración: “Amisssss felicitaciones, uno elige cómo y cuándo ganar y vos sos la uno para eso. Cuando algo parece imposible, solo hay que saber ver la meta y ahí está”.

La actriz no solo celebró la victoria sino que también valoró la actitud de Wanda ante la adversidad. Cerró su mensaje con una nota de humor personal: “No es un trofeo, no es una copa, es saber que siempre que te lo propongas vas a ganar. Te adoro, si venís tráeme del free shop el perfume que me regalaste en el cumple jajajajajajaj. Te amo”.