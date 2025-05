El consuelo de la novia de Valentino López mientras Wanda Nara continúa con sus compromisos en Europa

El consuelo de la novia de Valentino López tras la audiencia de Wanda Nara y Mauro Icardi

En los últimos días, la atención mediática se centró en el entorno de Wanda Nara en Italia, donde su estadía se debió a la segunda audiencia por el divorcio con Mauro Icardi, quien fue acompañado por la China Suárez. Mientras tanto, el encuentro en los tribunales de Milán acaparó las miradas de la prensa y reavivó el interés sobre las relaciones y dinámicas en torno a la empresaria.

En ese contexto, la familia de Wanda volvió a estar en el centro de la conversación pública, aunque no precisamente por asuntos legales, sino por un episodio en redes sociales protagonizado por Carola Sánchez, la joven pareja de Valentino López.

Carola, quien desde hace un año mantiene una relación con Valentino —el mayor de los hijos de Wanda y futbolista de las inferiores de River Plate—, plasmó su vínculo sentimental con un reel publicado en redes sociales. En el video, compuesto por imágenes en las que aparecieron besos y abrazos, eligió la balada “Mil vidas” de la banda Morat para musicalizar el mensaje.

En la publicación se leyó: “Lo presentí, bebé, que un día te iba a tener, aunque parezca que estoy exagerando. Yo quiero mil vidas contigo”. Junto a estas palabras, las imágenes mostraron la cotidianeidad y cercanía de la pareja. El reel concluyó con otro fragmento de la canción: “La luna me habla de ti cada vez que la miro”.

Carola eligió una canción de Morat para musicalizar el video

La relación entre ambos se presentó formalmente ante Wanda Nara en julio de 2024, durante un encuentro en el Chateau Libertador. Allí, la conductora recibió a Carola y la integró de inmediato a la dinámica familiar, gesto que marcó un hito para el grupo y, a su vez, ofreció material novedoso para la conversación pública sobre la empresaria y su entorno.

La publicación del video no tardó en generar repercusiones en redes sociales y portales de noticias, donde las opiniones se multiplicaron. Entre los comentarios destacaron expresiones críticas y sarcásticas, como “Que mal criada está esa chica, que se enamoró de un hijo de Wanda. Los padres se deben querer matar. Lo bueno es que es chica, porque si eran más grandes en el casamiento se ahorraban unos pesos, tenían show de L-Gante gratis”.

Otros internautas especularon sobre el futuro de la pareja y posibles consecuencias familiares: “Ojalá sigan varios años, se casen y le saque todo; así Wanda vive en carne propia lo que le hizo a Maxi y a Mauro. Su karma van a ser sus hijos varones”. Tampoco faltaron los cuestionamientos acerca de las prioridades juveniles y la exposición: “De estudiar no se habla, ¿para qué? Encima se reproducen”, mientras que otros pusieron el foco en el futuro de la mediática: “Wanda está más cerca de ser abuela que otra cosa, pero ella sigue persiguiendo jovencitos como L-Gante”.

Tras la audiencia, Wanda Nara y Maxi López salieron a comer

Mientras la novia del mayor de los López publicaba este video, en Milán los papás de Valentino salían a cenar. La audiencia comenzó pasadas las 17 horas italianas y terminó cerca de las 20, por lo que al salir del Tribunal de familia, la empresaria y los amigos con los que viajó —Natt Córdoba, Paula Barreiro y El Chaqueño, colorista de Hair Malambo—, salieron a comer. Luego, se sumó Maxi López al grupo.

La cronista Noelia Nápoli enviada por el ciclo Viviana en vivo (Eltrece) logró captar al exmatrimonio subiendo a los autos para partir rumbo a un restaurante. “Está Maxi López. No me puedo acercar mucho porque estoy de amigota con el peluquero que me pasa información, pero me dijo ‘yo te doy información, pero no faltes el respeto’”, contó la cronista mientras de fondo se podía ver el movimiento.

Al ver las cámaras, el exjugador de River y el Barcelona decidió no dar declaraciones, pero se mostró cordial. Saludó con la mano, tiró un beso a cámara, se subió a la camioneta Mercedes Benz de Wanda y, mientras hablaba por teléfono, la empresaria se subió al Lamborghini rosa.