Qué hicieron la China Suárez y Mauro Icardi en Milán antes del inicio del juicio de divorcio con Wanda Nara

La postal parecía sacada de una escena de película: copas en la mesa, una pizza de mozzarella y albahaca como protagonista, y ella, con su inconfundible look entre lo casual y lo sofisticado, posando relajada bajo los reflectores de Milán. La China Suárez llegó a la ciudad italiana con una agenda que no solo combina glamour y redes sociales, sino también un trasfondo sentimental y legal: acompañar a Mauro Icardi en el día que se presentará en la audiencia de su divorcio con Wanda Nara, quien también se encuentra en la capital de la moda.

A pocas horas del juicio, la actriz participó de un exclusivo evento de una firma sueca reconocida por su línea de cosméticos veganos y libres de crueldad animal. “Felicidades, gracias por invitarme”, escribió en su cuenta de Instagram junto a una serie de imágenes donde se la ve sonriente y distendida. Vestida con un top negro, pantalón animal print y campera de cuero, posó con Gabriela Elio, fundadora de la marca, y compartió cada detalle con sus más de seis millones de seguidores.

El evento no fue su única aparición pública. También mostró una pizza italiana tradicional, que luego subió a sus redes sociales. Todo, en apariencia, fluía con la calma de quien pasea por una ciudad sin sobresaltos. Pero el contexto no podía ser más tenso.

Es que mientras Icardi enfrenta el cierre formal de una de las relaciones más mediáticas del país, la presencia de la China no pasa desapercibida. Hace unos días, ella misma compartió en sus historias una imagen íntima junto al futbolista: ambos acostados en la cama, abrazados y sonriendo, con un corazón rojo sobre sus rostros. Él, sin remera. Ella, en top de tiras negras. El retrato de una pareja que ya no oculta su vínculo, incluso en la antesala de una instancia judicial sensible.

A las pocas horas, los comentarios en redes sociales no se hicieron esperar. “Muy fondo de olla”; “¿Dónde dejaste a los nenes, China?”; “Ahora va a querer lanzar su propia línea de maquillaje”; “Se cree importante y solo sabe robar maridos”, fueron algunas de las frases que inundaron la publicación. En simultáneo, algunos usuarios cuestionaron si Mauro no podía afrontar solo su cita legal con su exesposa.

Mientras tanto, del otro lado del ring mediático, Wanda lanzó un mensaje en sus propias redes. No lo redactó ella, pero lo compartió con intención precisa: “La mejor decisión que he tomado fue elegir el silencio”, decía la frase.. El texto completo, en un tono sereno pero firme, cerraba con una sentencia: “No tengo nada que probar. No tengo que convencer a nadie de que soy buena persona”. Todo, en un momento donde la empresaria enfrenta no solo su divorcio, sino también el recuerdo de las acusaciones de infidelidad que provocaron el final de su relación con Icardi.

En ese contexto, el viaje de la China Suárez no es solo una escapada europea más. Es una aparición pública en un momento clave. Su cercanía a Icardi no es nueva, pero en esta ocasión toma una dimensión distinta: ser testigo del cierre formal del capítulo con Nara.

Y aunque para algunos, este paseo milanés entre brochas de maquillaje y margaritas de albahaca pueda parecer una estrategia de visibilidad, para otros es una manera de blanquear lo que ya es innegable: Suárez ya no se esconde.

El miércoles será el día decisivo. Y mientras los focos de los paparazzis se apilan en las puertas de los juzgados de Milán, la exCasi Ángeles seguirá, probablemente, con su agenda entre eventos, cafés, y nuevas postales que alimentarán la novela que hace tiempo dejó de ser solo de amor.