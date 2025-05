Malena Guinzburg, irónica luego de una entrevista con Ángel de Brito: “Que no te inviten por tu viejo”

La entrevista de Malena Guinzburg con Ángel de Brito en Bondi

Malena Guinzburg es una gran humorista. Y carga con un apellido inmenso: su papá fue Jorge Guinzburg, uno de los periodistas y conductores más agudos y brillantes que tuvo nuestro país. Invitada por Ángel de Brito a Bondi, durante la primera mitad de la charla se habló de ella y sus proyectos personales, como su unipersonal Querido Diario, que la encuentra al inicio de una gira por las provincias de Buenos Aires y La Pampa.

Por supuesto, en un momento, la charla giró en torno a su papá. Y, conmovida, Malena contó el momento del 12 de marzo de 2008 en que ella se enteró de su muerte casi al mismo tiempo que el periodismo. “Cuando murió, me enteré y al minuto me llama un periodista y me dice ‘lo siento mucho’. Y todavía mis hermanos no lo sabían. No estaban, no habían llegado al hospital. Entonces me impresionó. En los hospitales, evidentemente, siempre hay alguien que avisa esas cosas. Decís Che, pará, pará, no digan nada, por favor”.

En una conversación entre Ángel y Malena, se discutió la reciente popularidad de los videos de Jorge Guinzburg en TikTok, que ha capturado la atención de nuevas generaciones. Ángel comentó que “¿Te preguntan por tu papá? Porque hay un revival en TikTok, sobre todo. A mí me impresiona”. A lo que Malena respondió: “Pensar que hay unas nuevas generaciones que no lo conocieron”. La reflexión vino a cuento de cómo miles de jóvenes que no fueron contemporáneos, hoy lo recuperan a través de los videos de TikTok o YouTube.

Ángel mencionó un tema universal, el olvido, describiéndolo como “tremendo”. Malena lo interrumpió: “Por ahora no lo olvidan, pero...”. Entre sus intercambios, Ángel señaló que el olvido le ha sucedido a muchas personalidades icónicas: “Le pasó a todos los grandes. Yo te digo gente que no conoce a Tato”, demostrando que este fenómeno no es nuevo. Malena explicó que, a menudo, la falta de registro audiovisual contribuye al olvido de algunos individuos. Explicó: “Tal vez esos que vos mencionas tenían menos registro. Hay menos videos, hay gente que tiene padres que murieron y me dicen me olvidé de la voz”.

Malena y Jorge Guinzburg

Malena compartió una experiencia personal sobre una entrevista que encontró de su padre, la cual le llegó en un momento de crisis personal. “Hace un tiempito yo estaba me dio una crisis vocacional, y me llega, creo que por Instagram, no me acuerdo por dónde, una entrevista que había dado mi viejo en TEA”, relató. Ángel expresó sorpresa ante la revelación: “Algo inédito, que no había escuchado nunca”. Según Malena, la entrevista tenía intervenciones sobre la vocación y el periodismo que le resultaron reveladoras: “Para mí fue lo que necesitaba escuchar de mi viejo”.

Ángel elogió la creatividad de Jorge Guinzburg: “Para mí una de las personas más brillantes que tuvo la tele. De trabajar además, la creatividad. N de decir bueno, tengo talento y chau ¡pum! ¿Vos de dónde lo recordás? ¿De qué programas?”. Malena señaló su colaboración profesional con su padre: “Yo laburé mucho con él. Entonces para mí también se mezclan. Primer laburo que hice con él fue El Ventilador. Después en la Biblia y el calefón”. Agregó que estos programas tienen un lugar especial en su corazón: “Esos son los que yo más quiero”. Finalmente, cuando Ángel sugirió la idea de emular a su padre, Malena concluyó que sería imposible para cualquiera: “No te va a salir”.

Pero a pesar que fue una hermosa charla, algo quedó picando en el interior de Malena, porque hoy, a un día de la entrevista, y aunque se encargó de aclarar que “la nota estuvo linda”, publicó un mensaje cargado de ironía en su feed de Instagram: “Lo bueno es que te valoren por lo que sos y no que te inviten por tu viejo”. Y continuó: “Igual la nota estuvo linda, pero cuando llegué, esto es lo que habían preparado 🤷🏻‍♀️)“

Y publicó un sumario del programa, donde había siete ítems sobre ella, el primero sobre el recuerdo del día que la convocaron al Bailando y luego seis preguntas sobre su padre, con distintos videos: cuando se viralizó una entrevista de Jorge Guinzburg con Mirtha, la mañana en que se afeitó el bigote, la entrevista con Charly García, otra vez un tema sobre Mirtha, la charla de Jorge con Spinetta y Maradona.

En el final, no dejó de pasar el aviso de su gira, prometiendo, en mayúsculas y con humor, “VOY A PASAR TODOS LOS VIDEOS DE MI VIEJO. Y cerró con las fechas de sus actuaciones: 30 de MAYO: Soc Italiana, San Fernando, 31 de MAYO: Teatro Argentino de Mercedes, 6 de junio, Teatro ideal de Venado Tuerto, 7 de junio: teatro La Ranchería de Junín, 8 de junio, Centro Cultural Florencio Constantini de Bragado. 1 de agosto, teatro Español de Santa Rosa, La Pampa, 2 de agosto Multiespacio Médano, de General Pico, La Pampa, 4 de septiembre, Teatro Municipa de Olavarría, 5 de septiembre, Teatro Español de Azul y 6 deseptiembre: Teatro San Martín de 25 de Mayo.