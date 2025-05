El furioso descargo de Ricardo Darín contra un usuario anónimo de X que criticó a su fallecida hermana: “Cobarde”

Ricardo Darín salió al cruce de un seguidor que criticó a su hermana

Después de días de tensión, Ricardo Darín parece no salir del centro de la tormenta. Es que luego de sus dichos en la mesa de Mirtha Legrand, y de su polémico ida y vuelta con Luis Caputo, el actor no pudo contener la furia cuando un internauta criticó a su hermana, quien falleció a mediados de abril a los 62 años.

“Igual que la corrupta de la hermana, debería callarse porque lo que hizo su hermana en la Asociación Argentina de Actores fue una vergüenza”, escribió desde el anonimato un usuario en X (antes Twitter) en respuesta a un posteo que resaltaba las palabras del actor respecto a la polémica que desató su reflexión sobre la economía argentina, donde indicó el precio de una docena de empanadas.

Luego de leer ese comentario, el actor de El Eterrnauta salió al cruce inmediatamente: “Tenés mucha suerte en que no responda semejante agresión, obviamente amparado por el anonimato. Lavate la boca antes de hablar de mi hermana, cobarde”. Acto seguido, muchos usuarios de la red social se mostraron solidarios con Darín.

La reacción de Ricardo Darín cuando un usuario criticó a su hermana Alejandra

La crítica de este usuario recrudece aún más a tan solo cuatro meses y medio del fallecimiento de Alejandra Darín. En su trayectoria, la artista mantuvo una extensa labor teatral, entre la que se incluye títulos como ‘Un informe sobre la banalidad del amor’, ‘Tierra del Fuego’, ‘Un hombre equivocado’, ‘Copenhague’, ‘El libro de Ruth’, ‘Código de familia’, ‘A la izquierda del roble’, ‘Scalabrini Ortiz’, ‘Las de Barranco’, ‘Crimen y castigo’, ‘El evangelio de Evita’, ‘Moscú’, ‘Esquirlas’.

En televisión, trabajó en más de 50 ficciones, entre ellas, ‘Dulce Ana’, ‘Una voz en el teléfono’, ‘La extraña dama’, ‘Rincón de luz’, ‘De carne somos’, ‘Alguien que me quiera’, ‘Son amores’, entre otros.

RICARDO DARÍN HABLÓ CON "INTRUSOS" DE LA POLÉMICA EN LA MESA DE MIRTHA: "LUIS CAPUTO FUE DESPECTIVO"

Por otro lado, en diálogo con el programa Intrusos (América), el actor que viene de estrenar El Eternauta a fines de abril, se expresó sobre la polémica: “Cada uno interpreta lo que quiere con eso. En realidad, si miras bien se entiende claramente a qué me refiero. Por supuesto que hay todo tipo de empanadas más caras, más baratas, depende del barrio que te toque y demás. Pero en realidad me parece que queda claro de que estábamos hablando de que los precios están elevados”.

Las palabras de Darín surgen como respuesta al titular del Palacio de Hacienda, quien se había expresado en una entrevista con LN+ sobre la reflexión del protagonista de éxitos cinematográficos como El Secreto de Sus Ojos o El Hijo de la Novia: “Todo bien si él puede comprar empanadas en “Mi Gusto” o en Don Julio, pero las empanadas no valen eso, Ricardito; es como que mañana vayas a Porsche y le digas a Mirtha que los autos valen 200 mil dólares... No, quedate tranquilo Ricardo, la gente come empanadas ricas por 16 mil pesos“.

Sobre esto último, el actor respondió: “Esto no tiene nada que ver con hablar mal del gobierno ni mal del señor Caputo, que me trató de Ricardito, lo cual es bastante despectivo para un funcionario público votado en democracia, deberían ser un poquito más educados. Yo nunca lo traté mal, no lo conozco. No entiendo por qué me dice Ricardito y lo que dijo ‘es una estupidez’, con lo cual me estaría tratando de estúpido”.

“No me parece que esté bien que haga eso un funcionario público, pero no importa. Más allá de eso, ¿querés reinterpretar lo que quise decir? Va en cada uno, pero es una demostración. Es una oportunidad para comprobar hasta qué punto hay tanta gente cargada y que vuelca todo su odio o su bronca", continuó.

Y añadió: “Si empezás a tener miedo de poder decir lo que pensás, sin ofender a nadie, sin insultar, como hizo este señor. Te empezás a quedar callado y eso no está bien porque estamos en democracia. Yo respeto al Gobierno, no le falto el respeto como he respetado a todos, aún no estando de acuerdo. Pero hay que cuidar las formas. Lo que pasa es que ese es un ejemplo que, hasta donde yo entiendo, baja de arriba hacia abajo y si de arriba no te tratan bien, es difícil sostenerlo abajo. Nosotros estamos abajo. Somos ciudadanos”.