Cómo sigue el proceso de divorcio entre Wanda Nara y Mauro Icardi en Italia: los detalles

Una de las abogadas de Mauro Icardi, Lara Piro, dio detalles respecto a la proxima audiencia que su cliente y Wanda Nara deberan afrontar en Italia para separarse (Video: Instagram)

La historia entre Wanda Nara y Mauro Icardi ya no solo transcurre en portales ni en redes sociales, sino en tribunales. La relación, que durante años alimentó titulares y escándalos mediáticos, se encuentra en su etapa final, con una resolución judicial que podría cerrar definitivamente al menos ese capítulo. Tras una sentencia parcial de divorcio en Italia, ahora se espera una audiencia clave para finales de mayo, donde podría quedar sellada la disolución del matrimonio.

En diálogo con el equipo de A la Barbarossa (Telefe), Lara Piro, una de las abogadas de Icardi, confirmó que el encuentro judicial está previsto para el 27 o 28 de mayo y que, en principio, ambas partes deberán asistir de manera presencial. “Entiendo que tienen que ir ambos. Wanda no fue a la anterior y eso tuvo consecuencias. La jueza dictó la separación personal y se dio por hecho que esta próxima audiencia es directamente para el divorcio. Deberían quedar divorciados”, explicó en una conversación con Pía Shaw.

Piro remarcó que la decisión de la justicia italiana se encuadra dentro de una figura legal que en Argentina ya no existe: el divorcio culpable, que permite atribuir responsabilidades. “Los abogados de Mauro en Italia presentaron un divorcio culpable adjudicándoselo a Wanda con todas las pruebas de la infidelidad”, detalló. Según el fallo emitido a principios de marzo, el tribunal de Milán dio por acreditado el adulterio como causal de separación, lo que habría inclinado la balanza en favor del futbolista del Galatasaray.

Wanda y Mauro podrían quedar divorciados en la audiencia de finales de mayo (Instagram)

Sobre la audiencia a la que la empresaria no asistió, la letrada fue cautelosa: “No quiero decir que fue una rebeldía, porque no lo fue. Uno de los abogados pidió extender la audiencia por una excusa, pero la jueza no hizo lugar. El procedimiento siguió adelante, les dio tiempo, aunque habían pedido la incompetencia. La jueza decidió seguir el trámite en Milán”.

Consultada sobre los motivos por los cuales el proceso quedó radicado en Italia, la letrada explicó que fue la propia pareja quien, en 2021, había presentado ante esa misma jueza la separación de régimen de bienes, lo que validó su competencia territorial. “Ellos hicieron ese trámite frente a esa jueza, entonces ella entiende que le corresponde dictar el divorcio. Por eso no accedió al pedido de que el caso se trasladara a Argentina”, aclaró ante el panel de Georgina Barbarossa.

Otro punto abordado fue el de los bienes. “Muchas de las propiedades, creo que alguna de ellas, le quedó de su divorcio con Maxi López, como la casa de Santa Bárbara. El resto lo adquirió con Mauro”, señaló Piro, en referencia al patrimonio que aún debe dividirse. Ese proceso también está en curso y se definirá más adelante, junto con la tenencia y custodia de las hijas menores de la expareja, otra instancia pendiente en una revinculación que avanza y retrocede según el día.

El documento judicial de la sentencia por el divorcio entre Nara e Icardi (Instagram)

En marzo pasado, uno de los datos más resonantes del caso lo aportó Ángel de Brito, quien desde su cuenta de Instagram compartió fragmentos de la sentencia y enfatizó: “Se acreditó el adulterio”. La referencia directa fue hacia una supuesta vinculación entre Nara y el futbolista Keita Baldé, señalado en varias ocasiones como su amante. Esa relación habría sido clave en la estrategia judicial de Icardi. Por otro lado, Gustavo Méndez subió el documento a sus historias en la misma red social.

Aunque la sentencia es aún parcial, implica que el matrimonio ya está legalmente disuelto. Lo que sigue es definir cómo se repartirán los bienes y cuál será la organización legal y afectiva de la crianza de sus hijas. Por ahora, ni Wanda ni Mauro hablaron públicamente del tema. Pero el expediente sigue creciendo, y con él, una separación que promete seguir dando de qué hablar. Porque en esta historia, el escándalo sigue escribiéndose en tribunales.