Tras el fallido embarazo de María Becerra, habló J Rei: “Ser papás es nuestra meta, pero tiempo al tiempo”

“Es el amor de mi vida. Es una historia muy hermosa que la soñé, día a día me sorprende más y se refuerza con todo el cariño que nos tenemos. Ser feliz es el sueño de uno y lograrlo es un cumplido”, así define su relación con María Becerra él

Se sabe, hace unas semanas, María Becerra conmovió a sus miles de fans cuando dio a conocer que había sufrido una hemorragia interna provocada por un embarazo ectópico.

Desde entonces, su pareja, el cantante Julián Reininger, más conocido como J Rei, solo se había manifestado sobre el percance de salud en las redes sociales: “Mi amor, para siempre estaré a tu lado, el amor es más grande que cualquier cosa en este mundo”, posteó.

Pero por estas horas, J Rei fue más allá. Entrevistado por LAM, habló por primera vez del segundo embarazo ectópico que María Becerra sufriera el mes pasado. El cantante, incluso, llegó a recordar el momento más crítico que les tocó vivir, cuando supieron que se trataba de una hemorragia...

"Me asusté, fue un momento muy feo. Creo que hice lo que mi corazón me dijo y estuve ahí en el momento indicado", contó J Rei sobre la dura experiencia que le tocó vivir acompañando a su pareja

"Me asusté, fue un momento muy feo. Creo que hice lo que mi corazón me dijo y estuve ahí en el momento indicado. Hice lo que mi alma me dijo que tenía que hacer, tratando la situación con delicadeza y amor, como siempre”, declaró el novio de La Nena de Argentina, como la llaman a Becerra.

Poco después, la charla derivó en cómo fue evolucionando su vínculo con la artista: “Es el amor de mi vida. Es una historia muy hermosa que la soñé, día a día me sorprende más y se refuerza con todo el cariño que nos tenemos. Ser feliz es el sueño de uno y lograrlo es un cumplido”.

Pese a que esta es la segunda vez que la pareja pasa por esta instancia dolorosa, J Rei ve el futuro con esperanza. “Ser papás jóvenes sigue siendo una de nuestras metas, pero hay que darle tiempo al tiempo, entender que la naturaleza es sabia y estar con los brazos abiertos para que la bendición llegue en su momento indicado”, reflexionó.

Otra vez las alarmas

Como decíamos, María Becerra atravesó hacia fines de abril una grave complicación de salud que motivó su internación de urgencia en la Clínica Zabala, en la Ciudad de Buenos Aires. Según detalló la propia artista en sus redes sociales, sufrió una hemorragia interna provocada por un embarazo ectópico, situación que derivó en una intervención quirúrgica de emergencia.

La mañana del sábado, Becerra volvió a comunicarse con sus seguidores con un mensaje esperanzador dando cuenta del alta médico. “Volviendo a casa con el amor de mi vida”, escribió junto a una fotografía abrazada a su pareja, el cantante J Rei, a quien le agradeció profundamente:

Bicheros siempre, la pareja no dudó en rescatar este cachorrito

“No alcanzan las palabras para agradecerte por haberme salvado la vida, por cuidarme como lo hiciste todos estos días”. Posteriormente, cerró su publicación con una reflexión emotiva: “¡Ahora solo queda seguir sanando y rodearnos de amor! Gracias mi Dios que me diste una segunda oportunidad de vida”.

Un rato después, el que se manifestó en las redes fue el propio Julián Reininger, alias J Rei, el novio de la cantante. “Mi amor, para siempre estaré a tu lado, el amor es más grande que cualquier cosa en este mundo”, señaló el oriundo de Morón, quien reposteó la publicación de su compañera y se deshizo en elogios por lo ocurrido en los últimos días.

“Yo te agradezco a vos por ser tan fuerte, tan luchadoray a la vida por permitirnos seguir escribiendo nuestra historia.Hoy la noticia es que estás viva, volviendo a casa y con mucho amor y paciencia todo va a sanar”, expresó, haciendo colectivo su deseo, ese que comparte con la amplia legión de seguidores de la intérprete de “Automático”.

En otra historia, La Nena de Argentina amplió la información respecto de su situación médica, y manifestó que su prioridad sería recuperarse en lo físico y emocional: “Lo único que quiero hacer ahora es descansar, procesar, llorar todo lo que me queda por llorar, recuperar mi cuerpo, mi fuerza, abrazarme a Juli, sanar”, expresó.

Además, compartió su deseo de reconectar con sus seres queridos y disfrutar de pequeños gestos cotidianos como “ver a mis sobrinas a los ojitos, abrazarlas, sentir el amor de mis seres queridos, ver las plantas, sentir el olor a la tierra mojada, tocar el agua, ver el sol”. Una recuperación que inició codo a codo con su novio, en una prueba más que les preparó el destino, en su camino plagado de alegrías con algunos sinsabores.

María y Julián se pusieron de novios en 2022 y se comprometieron en julio del año siguiente durante unas vacaciones en Grecia. Ella fue la encargada de informarlo en sus redes, con una foto de sus manos entrelazadas y luciendo unas alianzas de oro blanco con unas piedras en forma de corazón de color rosa: “Me dijo que sí. J Rei comprometidos. ¡Te amo tanto mi amor! Me estalla el corazón de felicidad... no paro de llorar, dios. Qué afortunada soy de haberte encontrado”.

Sus palabras, repletas de emojis de corazones y caritas felices, estuvieron acompañadas por el tema "Solo para ti", de Camila. “Eres todo lo que pedía, lo que mi alma vacía quería sentir. Eres lo que tanto esperaba, lo que en sueños buscaba y que en ti descubrí”, eligió la cantante para definir este especial momento de su vida.