La historia de amor de María Becerra y J Rei: de una pizza casera a la una de la mañana al compromiso en Grecia

Rei reveló detalles de su primera cita con María Becerra y contó cómo nació el amor (Video: América)

La historia de amor de María Becerra y J Rei comenzó como la de cualquiera. Un comentario en redes sociales, un mensaje directo por Instagram y una cita improvisada. Hoy se convirtieron en una de las relaciones más queridas del mundo del espectáculo. El inicio de este romance se remonta al año 2022, cuando María, en un gesto de buena onda, subió un video bailando al ritmo del hit de Rei “Tu Turrito”. En el momento en el que la notificación llegó al teléfono de Julián supo que era su oportunidad.

Fue Becerra la que tomó las riendas de la relación y fue la que inició la conversación. Mensaje va, mensaje viene, incluyendo 11 audios de un minuto cada uno por parte de María, semanas después tuvieron su primera cita. “La fui a buscar a la 1:30 de la mañana a Capital, yo vivo en la zona oeste. Fuimos a casa. No estaba nervioso porque habíamos conectado mucho por teléfono, pero cuando llegamos a casa me di cuenta de que me habían cortado el WiFi y el servicio de televisión. Tuve que remarla como un campeón”, recordó en una entrevista en Noche al Dente (América TV)

Pero lejos de darse por vencido, tomó cartas en el asunto e hizo todo lo que estaba a su mano para conquistar a La Nena de Argentina. “A la una de la mañana le dije ‘bueno te amaso una pizza’. Agarré harina, sal, aceite y agua, comimos una pizzita y me puse a tocar el piano, lo único que estaba a mi alcance”, fue la táctica que usó para conquistar el corazón de la cantante de “Automático”, las horas pasaron y la acompañó a su casa, cerca de las seis de la mañana, y en ese preciso instante le confesó lo que sentía: “En ese viaje yo sentía que ya habíamos conectado un montón. Le dije ‘Yo ya te quiero’”.

María y Rei durante unas vacaciones (Foto: Instagram)

Este romance comenzó luego de que Becerra terminara con Rusherking en medio de rumores de infidelidad por parte del joven. Si bien nunca se confirmaron una serie de tweets de la artista, dieron a entender que estas fueron las razones. En el caso de J Rei tuvo una breve relación con Cazzu, quien no dudo en reaccionar a la confirmación de noviazgo de manera filosa.

Esta relación, que lleva casi 3 años, la confirmaron en un vivo de Instagram. Reininger, apellido legal del cantante, estaba transmitiendo en vivo con su mamá y la oriunda de Quilmes hizo notar su presencia con una serie de comentarios. Acá estoy”, fue lo primero que escribió la intérprete de Ojalá para que supieran que estaba siguiendo la trasmisión. E, inmediatamente, agregó un piropo para la progenitora de su flamante novio. “Mi suegra es la más linda”, puso como una forma de blanquear su romance. Y logró conmover a la mujer, que al advertirlo le pidió a su hijo: “Fijame este comentario que me voy a volver loca”.

Como si esto fuera poco, la madre del artista decidió ir por más y, visiblemente feliz por la presencia de su nuera en la trasmisión, le expresó: “Mi amor, la más hermosa sos vos del mundo mundial”. Al mismo tiempo, el trapero se inclinó para besar la cámara como una forma de hacerle llegar ese gesto de cariño a la cantante, con la que ya había sido sorprendido días antes de este encuentro 2.0.

María Becerra blanqueó su noviazgo con J Rei (Video: Instagram)

Una vez que hicieron formar el vínculo, y cuando la agenda de ambos se lo permitió, se mostraron inseparables, hasta que finalmente lograron acomodar todo y pasar cada segundo juntos. Antes de cumplir un año de novios viajaron a Grecia, un destino que se convirtió en algo más que una divertida anécdota, desde allí, mostraron su presente juntos, mientras disfrutan del relax y de las actividades placenteras de los días de descanso en el verano europeo.

Relajados en las playas griegas, disfrutando de pleno de todo lo que el hotel tenía para ofrecerles, paseos en yate por el Egeo, sin embargo, no fueron los paisajes ni la comida lo que dejó en shock a los seguidores de la quilmeña. El 27 de julio, con una foto de sus manos entrelazadas luciendo unas alianzas de oro blanco con unas piedras en forma de corazón de color rosa, la exyoutuber aseguró: “Me dijo que sí. J Rei comprometidos. ¡Te amo tanto mi amor! Me estalla el corazón de felicidad… no paro de llorar, dios. Qué afortunada soy de haberte encontrado”.

Cuando fue a visitar el living de Susana dio más detalles de esta propuesta: “Lo vi que andaba medio lento, que no agarraba mis indirectas, pero yo sabía que él quería. Entonces quería tomar un curso de joyería para hacer las alianzas yo misma y me di cuenta de que era complicado porque llevaba mucho tiempo, no llegaba, así que los mandé a hacer pero con mi diseño“.

El anillo de compromiso de Becerra y J Rei

Embargados por la felicidad, comenzaron a buscar su primer hijo juntos, sin embargo, las cosas no se dieron como ellos esperaban. Con un desgarrador posteo en conjunto en Instagram comunicaron que la joven de 25 años perdió el bebé y tuvo que someterse a una intervención quirúrgica, ya que se trató de un embarazo ectópico. “Fue muy duro emocionalmente todo lo que vivimos ya que nosotros ansiábamos ser padres y tener un bebé (lo cual sigue estando en nuestros planes a futuro porque nos sobra amor y toda una vida por delante). Afortunadamente, el equipo médico increíble y el apoyo de nuestra familia y amigos más cercanos nos ayudó a sentirnos fuertes y en buenas manos”, escribió en su momento la cantante de “Corazón Vacío”. Esto ocurrió un mes después de que cumplieran dos años de noviazgo.

En el programa de Giménez, contó con dolor en la voz: “Es un duelo porque uno se prepara para otra cosa. A la semana que me enteré estábamos viendo cómo decírselo a la familia, quería esperar a los tres meses, tenía miedo porque sentía muchos dolores, sospechaba, y de repente un día estaba ensayando para un evento que tenía y cantando comencé a tener dolores muy fuertes. Di una entrevista y me tuve que desabrochar el botón de la inflamación”.

Y dejó en claro que iban a seguir intentando: “Vamos a insistir, los dos queremos ser padres, él es el amor de mi vida. Yo no quiero estar con otra persona, no me interesa nadie más que él y es el mejor compañero del mundo”.

María Becerra habló de la perdida de su embarazo (Video: Telefe)

Los meses pasaron, se fueron a vivir juntos y conviven con varias mascotas: Mecha, un gato, Turbo, un perro que adoptaron en su viaje en motorhome con Córdoba, Pistón, un perro que adoptaron hace algunos meses; también tienen tres perras, Gilda, Dalila y Selena, todas nombradas en honor a las cantantes.

Si bien hubo algunos rumores de separación, especialmente después de la pérdida del embarazo, la cantante dejó en claro que esto no era así de la única forma que conoce: con una canción. Esta no solo se convirtió en un himno a su amor, sino en un regalo por los tres años de relación.

El tema, que fue grabado con voces de los fans de Becerra durante un recital en Neuquén, muestra a María y a Rei sentados en un sillón. Mientras ambos se besan, la cámara enfoca el tatuaje que la joven de Quilmes se hizo en el cuello junto a un corazón: “Tú y yo”. En la siguiente escena, La Nena de Argentina aparece cocinando, mientras el cantante de RKT le besa el cuello.

En el tema, María aborda un amor que se presenta como eterno e incondicional. La letra transmite la idea de un vínculo que trasciende cualquier obstáculo y perdura incluso ante la posibilidad de un final absoluto. La frase central del tema, “Y si se acaba el mundo, quedaremos tú y yo”, sintetiza el concepto de la canción: una unión que permanece intacta más allá de cualquier circunstancia.

Maria Becerra junto a J Rei en el videoclip de "Tatú" (Foto: Warner Music)

Lamentablemente, la historia se volvió a repetir. Durante la semana la preocupación por la salud de la joven se convirtió en el tema de conversación en todas las redes sociales, siete meses después de perder su primer embarazo, Becerra tuvo que volver a revivir ese dolor y reemprender le duelo.

Tras muchas horas de total hermetismo, con un doloroso posteo le contó a sus seguidores que tuvo un segundo embarazo ectópico: “Mari volvió a atravesar un embarazo ectópico que derivó en una hemorragia interna con riesgo de vida. Gracias a la rápida intervención de Juli, del equipo médico y el entorno que los acompaña, se logró actuar a tiempo”.

En medio del dolor, la pareja volvió a demostrar que el amor que sienten por el otro es más fuerte y que Julián es el gran apoyo de María en este duro momento. Luego de recibir el alta, la intérprete le agradeció a su pareja todo el apoyo: “Volviendo a casa con el amor de mi vida. No alcanzan las palabras para agradecerte por haberme salvado la vida, por cuidarme como lo hiciste todos estos días“.

La respuesta del cantante de RKT no tardó en llegar y fue en el mismo tono lleno de cariño y devoción por su pareja: “Mi amor, para siempre estaré a tu lado, el amor es más grande que cualquier cosa en este mundo, yo te agradezco a vos por ser tan fuerte, tan luchadora y a la vida por permitirnos seguir escribiendo nuestra historia, hoy la noticia es que estás viva, volviendo a casa; con mucho amor y paciencia todo va a sanar”.