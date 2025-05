La emotiva carta de Gladys La Bomba Tucumana para recordar a su pareja: “Nuestro amor trasciende la muerte”

Parte de las fotos que posteó Gladys La Bomba Tucumana junto a su pareja, Luciano Ojeda

El 25 de mayo fue un día gris para Gladys La Bomba Tucumana. A las 11:28 de la mañana, con el alma desgarrada, la cantante publicó una carta abierta en sus redes sociales. No fue solo una despedida: fue un agradecimiento visceral al amor de su vida. A Luciano Ojeda su esposo, su compañero. El hombre que había partido, y al que ella quiso inmortalizar con palabras.

“Solo paso por acá para agradecer a todas las personas que te apreciaron y estuvieron a tu lado hasta tu último momento en este mundo injusto”, comienza la carta. Desde ese primer latido, la publicación se convierte en una plegaria que recorre lo vivido, lo perdido y lo prometido. “Gracias por todos los momentos compartidos, por el inmenso amor que me diste, por haberlo dado todo... hasta lo que no tenías”, escribió.

Gladys se refiere a Luciano con una letanía de apodos que son también símbolos de una intimidad inviolable: “Mi flaco, mi guerrero, mi centurión, mi turco, mi soldado, mi capitán, mi Chano, mi Luciano”. Y asegura que fue él quien le enseñó todo lo esencial: “Que el dinero no importa, que hay que ser valiente, que es mejor unir que separar, que para amar solo hay que saber hacerlo, y nosotros supimos”.

La primera parte de la larga carta que publicó Gladys La Bomba Tucumana

La carta avanza como una letanía de duelo y amor. “Hoy 25 de mayo con un día completamente gris y raro ya no estás aquí conmigo”, escribió más adelante. La evocación es brutal: lo espera en la puerta del cuarto, imagina sus pasos cansados, desea besarlo, pensar juntos qué comer, qué plan hacer. Pero no está. Y ella no puede —ni quiere— creerlo. “No puedo olerte, pero están tus cosas acá conmigo, y en mi alma para siempre sintiendo este gran amor incondicional”.

Entonces revela un momento íntimo, de esos que pocos se atreven a compartir: su boda espiritual, su adiós. “Hace unos días me miraste y me dijiste: ‘Mami, perdón, ya no más. Viví y luché por vos hasta hoy, pero ya no puedo’”. Él estaba lúcido, dice ella. Tan seguro que eligió sellar su amor para siempre: “Te casaste conmigo, nos casamos ante Dios, con nuestras alianzas sellamos nuestro amor eterno que trasciende la muerte, la horrible muerte”.

Otro tramo de la carta de Gladys La Bomba Tucumana agradeciendo a Luciano Ojeda la vida que tuvieron

Gladys lo llama “el más valiente”, “el que se bancó mil flagelaciones todo por vivir”. En esa frase, cruda y poderosa, se condensa la dimensión del sufrimiento. Pero también el milagro del amor: sobrevivir al dolor gracias al otro. La pérdida es reciente, la herida aún abierta. Por eso dice: “No puedo siquiera pensar que me dejaste, mi gran amor, no es cierto que ya no podremos besarnos, charlar, cocinar, salir de viaje, pescar, hacer todo lo que amábamos los dos”.

Y entonces, lo ineludible: la brevedad. “Qué lástima que nos duró tan poco”, lamenta. Aunque enseguida lo invoca como un ángel con “alas blancas, plateadas”, que la observa desde algún lugar. Se refugia en la fe para soportar el abismo. “Nadie puede siquiera imaginar la pureza y la grandeza de nuestro amor, nadie. Solo nosotros dos sabemos el amor que nos teníamos. Y así será eternamente”.

El cierre es tan certero como conmovedor:

“Te amo, te extraño, te necesito, mi gran amor, mi vida. Mi gran y único amor eterno. Descansá amor mío. Ya no duele más”.

El epílogo de la sentida carta de Gladys La Bomba Tucumana

La triste noticia de la muerte de Luciano Ojeda golpeó en la tarde del sábado 24. Tenía apenas 38 años y desde hacía tiempo libraba una batalla contra un cáncer abdominal. Fue el abogado de la cantante, Roberto Castillo, quien confirmó públicamente el fallecimiento. La noticia provocó una ola de dolor entre allegados, fanáticos y figuras del ambiente artístico. Su hermano, Matías Ojeda publicó una imagen de ambos pescando, con una frase que despedía al ser querido con la fuerza de la sencillez: “Siempre vas a estar en mis memorias de esta manera. Hermano, te voy a amar por siempre”. Por su parte, Thiago Griffo, hijo de Gladys, suspendió sus presentaciones aludiendo “razones de fuerza mayor”.

El 8 de abril, una publicación de Gladys encendió las alarmas: mostraba a Luciano internado, conectado a sondas, y lo acompañaba con un mensaje de aliento. “Mi amor, mi guerrero, vamos. Fuerza, mi amor, sos un gran luchador”, escribió. Aunque él intentó calmar a sus seguidores con un “no se alarmen, son estudios de rutina”, las imágenes hablaron por sí solas. La enfermedad había regresado con brutalidad. Tras una segunda operación, el tumor volvió a aparecer en apenas cuatro meses y comenzó la quimioterapia. En medio del dolor, la pareja llegó a distanciarse: “Me dijo que yo no merecía pasar por eso, por su enfermedad. Se alejó de mí. Lloré cuatro meses”, confesó la cantante.

Una de las últimas fotos de Gladys con Luciano, cuando estaba internado

El vínculo se había iniciado en 2022, cuando Gladys hacía temporada en Villa Carlos Paz. “Se llama Luciano Ojeda, es licenciado en Higiene y Seguridad y vive en Buenos Aires”, dijo emocionada. Fue una historia que nació con fuerza y se construyó sobre la sinceridad: “Pude desnudarme y decir por primera vez que me enamoré”. Luego del reencuentro tras la separación, ambos decidieron afrontar juntos la enfermedad y hasta anunciaron su casamiento. En una de sus últimas publicaciones, él le escribió a la artista: “No quería dejar pasar la oportunidad de decirte lo mucho que te amo, mi hermosa mía”. Ella respondió con la misma intensidad: “Admiro tu gran fortaleza ante todas las cosas que estás pasando. Vamos que Dios nuestro Señor no te abandona nunca, mi Chano”. Ese amor, atravesado por la tragedia, es hoy el que ella transforma en palabras para que no muera del todo.