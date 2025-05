Hernán Drago se emocionó en vivo tras ser sorprendido por sus hijos en un festejo de su cumpleaños

Hernán Drago celebró su cumpleaños número 50 con un homenaje emotivo organizado en el programa Cortá por Lozano (Video: CPL, Telefe)

Este miércoles, Hernán Drago fue homenajeado en vivo en el programa Cortá por Lozano (Telefe), donde recibió un regalo inesperado y muy emotivo de parte de sus hijos, Luka y Lola, quienes le dedicaron mensajes grabados en video. El conductor, que cumplió 50 años el 17 de mayo, no pudo contener las lágrimas ante la sorpresa preparada por el equipo del programa y la producción.

El modelo, compartió este momento íntimo con la audiencia. Visiblemente emocionado, agradeció el gesto con palabras sentidas: “¿Qué decirles? Hay palabras que no alcanzan. Esta pequeña edición de imágenes la llevo en mi corazón. Ellos son mi vida”.

Durante la emisión, Luka y Lola grabaron un mensaje en conjunto que se proyectó en pantalla mientras se mostraban fotos familiares. La secuencia comenzó con la voz del varón, de 22 años, que se dirigió directamente a su papá: “Hola, pa. Queríamos aprovechar este espacio que nos dieron en el programa para desearte un muy feliz cumpleaños. Esperamos que la hayas pasado muy lindo y que te haya gustado la tarta de lima que te hice”.

Luka y Lola Drago sorprendieron a su padre con mensajes cargados de amor, agradecimiento y recuerdos familiares

En el mensaje, el joven reflexionó sobre el vínculo que lo une a su padre desde la infancia: “Me emocioné cuando buscaba las fotos del video que está en pantalla. Me doy cuenta que, desde los primeros momentos hasta hoy, no se nos borra la sonrisa cuando compartimos momentos”. Luego, subrayó la importancia del modelo como sostén emocional: “Gracias por ser mi lugar seguro, y por enseñarme que el amor se encuentra en las pequeñas cosas, como una conversación, un gesto o un abrazo”.

Con mucho amor, el joven continuó: “Sabés que siempre podés contar conmigo y yo sé que siempre puedo contar con vos. Espero que este nuevo año de vida esté lleno de felicidad, salud y todo lo que te haga bien, porque no hay nadie que lo merezca más que vos. Sé cuánto trabajaste para estar donde estás hoy. Espero que sepas que te amo más de lo que las palabras pueden expresar”.

Lola, de 19 años, también participó del homenaje con un mensaje. “Primero que nada, quería aprovechar este momento para decirte lo mucho que te amo y lo mucho que te admiro”, comenzó.

Durante Cortá por Lozano, Hernán Drago se emocionó al escuchar a sus hijos destacar su presencia y enseñanzas

En sus palabras, subrayó la iamgen que Hernán Drago representa para ella: “Sos un ejemplo, y no solo por tu trabajo, por tu perseverancia y por lo que sos como persona. Siempre tenés la palabra justa y te hacés un tiempo para nosotros, aunque estés a mil”. La joven rememoró su infancia y cómo observaba a su padre trabajar con dedicación: “Desde que soy chica te veo laburar con pasión y metiéndole garra a todo lo que hacés”.

La joven también compartió una enseñanza que recibió a lo largo de los años: “Aprendí que el trabajo se hace con amor, y que las cosas bien hechas llevan tiempo. Gracias por ser mi papá, pero también por ser mi amigo y un compañero. Me hacés reír, me hacés pensar, pero por sobre todo, me hacés sentir muy orgullosa de ser tu hija. Te amo mucho”.

Hernán Drago expresó su felicidad por el homenaje televisivo que incluyó fotos y palabras de sus hijos

Luego de escuchar las palabras de sus hijos, el conductor expresó: “Soy un tipo feliz, por estas cosas, por las palabras que mis hijos me dedicaron. Tantas imágenes... no solo acá, sino también en las retinas que uno tiene guardadas”. También señaló el crecimiento de sus hijos: “Ya están convertidos en adultos, y que se hayan tomado el tiempo para hacer esto me emociona profundamente”.

Actualmente, Drago continúa como parte del equipo estable de Cortá por Lozano, donde participa como panelista. Con más de dos décadas de trayectoria en televisión, su perfil osciló entre el modelaje, las campañas gráficas y las participaciones en ciclos de entretenimiento y actualidad.