El denigrante comentario de la China Suárez sobre sus exparejas: “Todos ratas”

Yanina Latorre compartió una captura de pantalla del chat con la China Suárez

El martes fue un día cargado para la China Suárez. En primer lugar decidió responder a todas las críticas que los usuarios de Instagram dejaron en su última publicación. Luego abrió la cajita de preguntas en sus historias, se animó a responder algunas de las más picantes. Sin embargo, el momento más comentado fue la pelea que tuvo con Yanina Latorre por mensaje directo.

Este ida y vuelta de mensajes elevó la temperatura del conflicto. Al aire de SPQ, el programa conducido por Yanina en América TV, mostró algunas de las capturas de pantalla de esta conversación y en las últimas horas compartió uno de los últimos mensajes, en el que la actriz hace referencia a sus exparejas.

“Y una chiquita... ¿La nipona diciendo que los padres de los hijos son dos ratas? Qué linda mina“, escribió en una historia con fondo negro y letras blancas, que se convirtió en un clásico de la cobertura del Wandagate. Para aportar mayor información adjuntó la captura de pantalla. “Querías ser botinera. Te llegó tarde”, dice el primer mensaje que se ve, de parte de Latorre.

“Yo ya tengo la vida resuelta”, le respondió después a la China cuando le retrucó que “está al pe... todo el día”. A esta declaración, la actriz de Casi Ángeles acotó: “Sí. Porque te mantuvieron toda tu vida y se te dio por pelotudear en la tele de grande”.

Yanina mostró el mensaje en el que la China trata de ratas a sus exparejas

Fiel a su estilo y lejos de dar la conversación por terminada, la contadora pública dejó en claro todo lo que piensa de su nueva relación y la acusación de que es “una mantenida”. “Nadie me mantuvo. Vos querías que te mantengan, lo lograste tarde. No pelotudeo, vos pelotudeas”, fueron las filosas contestaciones de la panelista de LAM (América TV). De toda esa catarata de mensajes tan solo decidió hacer eco de uno solo, en el que la esposa de Diego Latorre la acusó de haber querido toda su vida ser mantenida por un millonario.

De manera tajante y con cierta ironía, la actriz escribió: “Sí, por eso estuve con ratas y no me casé con ningún jugador de fútbol a los 20″. Toda esta tensión comenzó durante la tarde del martes al aire de América, cuando compartió los primeros mensajes. Allí se reveló que la China había reaccionado con molestia a las críticas, usando frases groseras y llenas de enojo: “Me hago la picante cuando se me canta la con..., cuándo y con quién quiero”.

El explosivo ida y vuelta entre Yanina Latorre y la China Suárez: "Me hago la picante cuando se me canta" (Video: SQP, América)

Yanina no tardó en contraatacar: “¿No te da vergüenza? Te cag... en dos niñas”, haciendo alusión a las hijas de Wanda Nara, quienes, según su versión, habrían sufrido una crisis emocional tras ver imágenes de su padre compartiendo momentos familiares con los hijos de Suárez.

Los mensajes que dieron inicio al conflicto

Los cruces se dieron tanto por mensaje directo como en el aire de América TV, donde la conductora de SQP realizó un largo descargo. Desde el programa, leyó capturas y agregó contexto a una disputa que no se limita a un desacuerdo personal: “Estás todo el día subiendo historias para tocarle el or… a Wanda”, dijo en vivo.

En su relato, insistió en que la actriz actúa deliberadamente para provocar a la ex de Icardi y remarcó: “La que te hizo noticia fue Wanda. Yo de vos no me burlo, pero vos te burlaste de Tobal, de Wanda, de Pampita”.

El intercambio entre ambas figuras no se quedó en la polémica actual. En su defensa, la China Suárez recordó el escándalo de la infidelidad de Diego con Natacha Jaitt: “¿Que me humillen públicamente con audios como te pasó a vos? No, gracias.Yo a los Martín Fierro me los gano, no me los meto en el or...”, escribió. En otra parte del mensaje, la actriz lanzó una frase que se viralizó rápidamente: “Sos una pobre mina con doble vara”.

Cabe recordar que ambas se encuentran en medio de un conflicto legal. La cantante de “Corazón de cartón” inició acciones legales en contra de la conductora por daños y perjuicios por los dichos de la angelita cuando estalló el Wandagate en el año 2021.