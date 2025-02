Yanina Latorre anunció un polémico encuentro: “El día del juicio va a estar la China Suárez, yo enfrente y Wanda de testigo”

Yanina Latorre Contó Que Wanda Nara Será Su Testigo En El Juicio Que Le Hizo China Suárez (Video: El Observador)

Mientras Eugenia La China Suárez y Wanda Nara debaten sus diferencias en la Justicia, quien quedó en el medio fue Yanina Latorre. Sucede que la actriz accionó contra la mediática por los chats que se filtraron en la que, no solo fue nombrada, sino que se expuso su número de teléfono y lo tuvo que cambiar.

En las pruebas la nombró a Latorre como la persona que habría accedido al material de manos de Wanda. Si bien la juez falló a favor de Wanda, la defensa de la actriz prepara el contraataque. El tema es que Yanina ya tiene otra causa con la China, que irá a juicio, y la China pidió incorporar también esta cuestión. Ante este panorama, la panelista de LAM (América) decidió tomarse revancha.

En su programa radial Yanina 107.9 (FM El Observador 107.9) explicó el caso y luego contó cuáles serán los pasos a seguir. “Esos chats me los dio Wanda y yo también dije que me los había dado ella. Le metió una multa en la Justicia, de no sé cuánto, pero la Justicia no le dio lugar a la multa. Primero, porque ella dice que los chats no son verdaderos. Pero si no son verdaderos, ¿para qué querés cobrar una multa? Y segundo, que si fueran verdaderos, no presentó prueba suficiente que acredite que esos chats me los dio ella. A todo esto, yo estoy nombrada 40 veces en el escrito. Obviamente, ese mismo escrito que le mandó a Wanda, me lo mandó a mí, pero a mí no me pidió multa. Es un factor más del juicio eterno que me está haciendo hace como cuatro años”, dijo Latorre.

Yanina Latorre, enfrentada a la China Suárez y con Wanda Nara como testigo

“¿Qué hice yo? La metí a Wanda de testigo para ese tópico y me la aceptaron. O sea que ahora yo voy a juicio derecho. Y el día que me toque el juicio va a estar la China Suárez, yo enfrente... Y Wanda de testigo. Va a ser para alquilar balcones”, dijo entre risas la mujer de Diego Gambetita Latorre.

“Esa es mi parte legal con la China. Ella va agregando… Y no te tengo miedo, China. Soy periodista. Aparte me van a sentar ahí, me dan un micrófono y yo voy a decir lo mío. Y Wanda dirá lo propio: ‘Bueno, son mis chats con ella, yo tengo derecho’. Porque cuando el chat es propio, lo podés pasar. ¿O no? Es una causa más. Me dijeron que la China está muy obsesionada con Wanda y conmigo”, cerró Latorre.

Los escandalosos chats entre Wanda Nara y China Suárez sobre Mauro Icardi

En este intercambio entre Wanda y La China que ahora es causal de juicio, ocurrió en noviembre de 2021, pocas semanas después de que estallara el sonado “Wandagate”. En la conversación, la actriz sostenía que no hubo relaciones sexuales entre ella y Mauro, mientras Wanda, en una actitud muy directa, le relata a la China su versión de los hechos. “Para que veas que no te miento. Estoy yendo a buscar a mis hijos, no quiero que sufras. Y te vuelvo a pedir perdón, yo no sabía que estaba loco”, le dice la China a Wanda, mostrando su intento de calmar la situación y aclarar malentendidos.

Uno de los momentos más impactantes de la conversación es cuando la China le confirma a Wanda que lo que sucedió en París fue más que un simple encuentro. “Obvio, me dijo que no transaron, me contó que le dijiste que estabas indispuesta y que era mentira. ¿Y por qué quiso hacer eso y no lo otro?”, expresó Nara en un claro reproche. La actriz, visiblemente molesta, respondió: “Borro porque ya me da pánico todo. Y es muy íntimo. Me da vergüenza. Nunca un tipo me expuso así”. “Indispuesta te chupó”, le espetó la mediática. “Él me dijo que no estabas indispuesta, que vos se lo dijiste para engancharlo y que te cogió”, agregó. “¿Para engancharlo? ¿Cómo?”, preguntó la actriz, incrédula.

“Ja, ja, ja. Perdón, me hizo gracia tu comentario. ¿Y si hacen terapia de pareja y se arreglan?”, le sugirió La China a Wanda, quien se mostró escéptica: “Naaaa, me chupa un huevo”. “¡Evidentemente te ama! Qué miedo el nivel de tóxico. Yo pensé que no había más que Benja”, insistió Suárez, quien le mandó un tiro por elevación a su ex, Benjamín Vicuña. Luego en la conversación se ve cómo Wanda le envió a la China una captura de un chat que la mediática sostuvo con Icardi, en donde él intenta hacerle entender que lo que sucedió con la actriz no fue un acto significativo.

China Suárez, Mauro Icardi y Wanda Nara

“Sabés que yo te conozco, sé que siempre se te para”, le dice Wanda a Mauro mientras hablaban del encuentro sexual entre él y la China. A lo que Mauro le responde: “Porque vos valías la pena y yo sé lo que sentía por vos. Por esta mina nada. Y no se me paró porque fue más fuerte lo que sentí por vos. Y lo que pensaba en vos. Entonces más me doy cuenta lo que sos para mí. Y te repito, vale la pena pelear y luchar por amor, por amor verdadero”.

“Mirá, te hablo como si fuera una conocida, una X. Sin haber estado en el medio ni nada”, le dice después La China a Wanda. “Y siendo objetiva, incluso con un tipo que se portó así de mal conmigo, cuando yo lo podría haber hundido y no lo hice. Si la pelean, hablan, con el tiempo pueden solucionar y confiar. Todos cometemos errores y te está demostrando que te ama y se arrepiente”, insistió La China con Wanda en su postura de que arreglen las cosas entre ellos. “Eso está en vos. Yo escucho a las parejas que llevan muchos años y todos tienen errores. No lo sé, no sé cómo se hace porque a mí no me duran porque no tengo tolerancia al conflicto”, agregó la actriz.