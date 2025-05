La China Suárez respondió a las preguntas de sus seguidoras: “Las que lo no entienden son ustedes”

La China Suárez respondió a las consultas de sus seguidores (Foto: Instagram)

El martes se convirtió en un día atípico en la vida de la China Suárez. Mientras se encuentra de vacaciones en Turquía junto a sus tres hijos, Rufina Cabré, Magnolia Vicuña y Amancio Vicuña y Mauro Icardi decidió salir al cruce de las críticas en su última publicación de Instagram y ahora abrió la cajita de preguntas, donde se animó a responder sin filtro las consultas de sus siete millones de seguidores.

En este momento de conexión y honestidad con sus seguidores, se animó a hablar en primera persona de su relación con Icardi y el vínculo que tiene sus tres hijos con él. En una de las preguntas recibidas, Suárez abordó el tema de los rumores que la vinculan sentimentalmente con diferentes personas. Con una respuesta contundente, afirmó: “Que no saben nada. Tienen siempre una sola versión y es malintencionada”. Con este comentario, la actriz dejó claro que los rumores que la señalaban a ella como la causante del conflicto no son reales e intenta ayudar a su pareja a tener relación con las dos hijas que tuvo con la empresaria.

Otro aspecto que tocó durante esta interacción fue su dinámica familiar. Respondió a una pregunta sobre si tiene pensado conocer al resto de los familiares de sus parejas, con quien el deportista no tiene relación hace varios años. Cabre recordar que la pareja viajó a Rosario para restablecer el vínculo con el papá del delantero y el siguente pasó es la mamá del mismo, lejos de guardrase la esperanza de conocer a su suegra, respondió: “Siii. Me falta mi suegra que ya iremos a verla en Canarias, ahora diría Madrid. Ya habrá tiempo”, reflejando una actitud abierta y positiva hacia estas relaciones.

La China habló de su participación en la revinculación y los regalos de Icardi

Desde que confirmaron su relación en el mes de enero se la acusó de estar con Mauro por su dinero y para molestar a Wanda Nara, pero decidió desterrar estos dichos y declaró: “Trabajo desde los 10 años. Y ahora, tengo novio que me malcría y me hace regalos siempre”. Uno de los temas que más preguntas generó fue el rol del rosarino en la vida de los tres pequeños que tiene Eugenia. “¿Vos entendés que Mauro no es el papá tus hijos no?”, fue una de las consultas que le hicieron y respondió sin pelos en la lengua: “Obvio. Las que no lo entienden son ustedes. Mis hijos tienen a sus papás gracias a Dios”.

La razón detrás de este viaje a Estambul fue que el futbolista tenía que estar presente el día domingo en el partido del Galatasaray. Al llegar a su propiedad se encontraron con unas camisetas para los niños, con sus respectivos nombre en el dorso y el número del atleta. Esto la actriz de Casi Ángeles lo compartió en sus redes sociales y no tardaron en criticar que las dos hijas de él no recibieron nada, sobre este tema dijo: “Claro que hay. No me corresponde subirlo a mí”.

Frente a la cuestión de si sus hijos llaman “papá” a Mauro, Suárez mantuvo su respuesta breve y directa: “Obvio que no”.

Eugenia respondió como es el vínculo de sus tres hijos con el futbolista

En respuesta a un comentario que parecía cuestionar su rol en la relación con Mauro y le echo que desde que llegaron a Turquía camina un paso atrás, Suárez afirmó: “Voy atrás porque él es el protagonista acá. Yo me ubico en el lugar que me corresponde”.

Cuando se le preguntó si no le preocupa que sus hijos busquen su nombre en Google y encuentren comentarios negativos, Suárez refutó las preocupaciones diciendo: “Mis hijos no googlean pues son menores los 3. También es una oportunidad para contarles que existen muchas mentiras y gente malintencionada. Ayudar a forjar su carácter,” enfatizando la importancia de proteger a sus hijos del entorno digital, al mismo tiempo que toma estos momentos como oportunidades educativas.

Finalmente, ante la pregunta sobre el miedo al tejido, Suárez respondió de manera desenfadada: “Ya me pasó y no me morí. Lloré lo que tenía que llorar y listo”. Lejos de dejar la polémica detrás, decidió contestar a una pregunta que hizo referencia a los dichos de la conductora de Bake Off Famosos (Telefe), la pregunta decía: “¿Lo tenés amenazado a Mauro para que no hable?” A lo que Suárez respondió con un tono sarcástico: “Siii. Obvio. Jajaja. Mauro tiene un carácter tremendo, no sé qué les hará pensar que se deja manejar”, acompañado de un emoji de risa.

"Me ubico en el lugar que me corresponde", la aclaración de la China

Una de las últimas preguntas que respondió tuvo que ver con las celebraciones que se llevaron a cabo tras la victoria del Galatasaray. Sobre ellas se decía que Mauro la dejó sola con los nenes y festejó cerca de una modelo turca: “Es verdad que te dejó sola con los chicos y se fue a bailar??”. La actriz respondió con evidente sarcasmo: “Si. Acá sola en casa”.

Finalmente, se despidió de quienes estaban esperando la respuesta a su pregunta para ir a dormir a sus hijos. Con Amancio y Magnolia jugando junto a ella con los filtros de Instagram, decidió cerrar un día que —como dijo de sus niños— fue intenso.