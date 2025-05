Florencia Peña acompañó a su hijo Juan a votar por primera vez: el divertido video

Florencia Peña vivió un emotivo día en familia cuando acompañó a su hijo Juan Otero a votar, junto a su madre Norma Finoli y Mateo, el novio del joven. Durante el trayecto, la actriz bromeó desde el comienzo de las imágenes: “Yendo a votar por primera vez. Yo. Yo es la primera vez que voto, por jovencita. Y con esto es peor, nos miran más”, explicó al referirse al tapado con el que decidió salir de su casa esa jornada.

Tras ello, el joven destacó qué se siente sufragar por primera vez. “Muy bien, muy increíble, muy seguro... auténtico”, expresó, a la vez que aseguró que no siente miedo por el uso de la boleta electrónica, ya que contó haber tenido capacitaciones al respecto.

“¿Y con quién estamos yendo? Con mamá... ¿y con? Mateo. ¡Eh, Mateo! Más famoso que Mateo no hay”, se refirió con respecto a su novio, que en los últimos días se hizo más visible gracias a la relación que mantienen. Al llegar a la escuela, Juan se sorprendió al ver el padrón y comentó: “Hay 35 hermanos míos”, sin perder el sentido del humor.

En el lugar de votación, Peña animó a su hijo mientras él se preparaba para emitir su voto. “¡Vamos, nene! ¡Qué emoción! Apretá bien. Ya está. Doblala y sacá el troquelado”, le dijo con orgullo.

Recientemente, en una entrevista con Ángel de Brito, la intérprete habló por primera vez sobre la relación de su hijo con Mateo. “La presentación con su novio fue hermosa, porque su novio es hermoso, lo amo”, expresó llena de emoción. La actriz recordó el momento en que conoció a Mateo: “Fue tipo ‘ma, mi novio’. ‘Hola, ¿qué tal?’. ¿Entendés?”.

Florencia Peña habló del noviazgo de su hijo Juan Otero

Fue entonces que destacó la buena influencia de Mateo en la vida de su hijo, al señalar que “eligió un pibe bueno, un pibe con corazón lindo”, lo cual refleja la personalidad de Juan. “Está con alguien que lo cuida, que lo quiere, que lo baja. Por eso lo quiero tanto a Mateo”, aseguró con orgullo.

Días antes, Juan había compartido en redes sociales fotos de una escapada romántica con su pareja. Peña comentó a corazón abierto que de sus tres hijos, él siempre la había desafiado, lo cual ella agradece y siente un orgullo especial, al describirlo como “el ser más libre que conozco”.

La actriz recordó cómo reaccionó cuando Juan publicó una foto besándose con su novio en Instagram: “Al toque que la subió me dijo ‘ma, metete en mi Instagram’”. Peña expresó asombro y orgullo por la valentía de su hijo al enfrentar las reacciones que esto podría generar. Reflexionó sobre el “karma” que Juan carga por ser su hijo y por ser distinto a lo que muchos esperan, indicando su admiración por su capacidad de desafiar las expectativas sociales.

Pese a todo, no sólo fue color de rosas con esta exposición. En los últimos días, a raíz de las imágenes que Juan compartió de su escapada romántica a Pinamar, algunos usuarios comenzaron a criticar el vínculo del joven por la diferencia de edad que mantienen.

La palabra de Juan Otero luego de recibir críticas por la diferencia de edad con su pareja

“¿No importa que sea un adulto con un pibe?“, ”A mí me llama la atención que con 16 años se haya ido de viaje con el novio solo", “¿No es menor de edad este pibe?”, fueron algunos de los comentarios que recibió Otero al conocerse que su pareja tiene 18 años.

Así las cosas, el joven sintió la necesidad de aclarar la situación. “Yo no soy de salir a hablar, o de decir cosas, o contarles mi vida privada, pero me parece que esto amerita porque veo mucha gente opinando, hablando y comentando sobre mi vida privada. Así que me parece lo más correcto salir a aclarar un par de cosas”, comenzó diciendo a través de un video en su TikTok.

Acto seguido, el subcampeón del Cantando (América) empezó a detallar la raíz del conflicto: “Para los que no saben, todo pasó desde que subí una publicación con mi novio Mateo. Es la primera vez que lo muestro públicamente, ya que él no es una persona pública ni le interesa mostrarse en las redes sociales. A raíz de esta publicación que subí se hizo bastante viral y mucha gente opinó, más allá de la gente que opina desde la homofobia, desde el asco, y no estar de acuerdo con que dos hombres estén juntos. Mucha gente opinó sobre las edades y sobre si le parecía correcto o no que estemos juntos".

Fue entonces cuando Otero apuntó contra los haters y reafirmó su amor por su pareja: "Con Mateo nos llevamos dos años, él es mayor, pero yo estoy completamente de acuerdo. Soy consciente, lo elijo, lo amo, nos respetamos y nos queremos. Yo creo que sobre eso no tendría que haber más dudas ni por qué yo tendría que salir a aclarar por qué estoy con él ni por qué lo elijo. Para aquellas personas que no están de acuerdo con la edad, les digo que con su vida hagan lo que quieran, que me dejen ser libre, que me dejen vivir".